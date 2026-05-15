株式会社ミツバ(以下、ミツバ)は、東洋電機製造株式会社(以下、東洋電機製造)および泰平電機株式会社(以下、泰平電機)と、次世代移動体用(鉄道・バス・BRT・LRT など)電気式ドアシステムの共同開発契約を締結しました。

本共同開発は、鉄道車両およびバス車両におけるドアシステムの電動化を通じて、安全性および信頼性の向上を図り、次世代移動体への展開を目指すものです。

ミツバは、自動車分野で培ったモーターおよび制御技術を基に、レアアースフリー(※1)のスマートモーター(※2)によって、移動体の安全・安心・快適を創出します。

なお、本取り組みは、当社が2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾となるプロジェクトとなります。





※1：レアアースを使用せず、環境負荷の低減に配慮した磁石を採用しています。

※2：モーター、ギア、センサー、制御ECUおよびソフトウェアを一体化し、制御機能(頭脳)を内蔵した機電一体型モーターです。





3社調印式写真





【共同開発体制】

■東洋電機製造

これまでの鉄道分野での幅広い知見を活かし、3社の技術統合を主導します。





■泰平電機

鉄道・バス向けの空気式戸閉装置で培った知見を活かし、ドアシステム全体の設計・製作を担当します。





■ミツバ

スマートモーター技術を提供し、電気式戸閉装置の駆動部(モーターおよび制御アプリケーション)の開発を担当します。