『NAVITIME API』最大300地点の経路コストを一括算出する「拠点間コスト一括高速計算API」を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西啓介、本社：東京都港区）は、2026年5月15日（金）より、法人向け地図・ルート検索API『NAVITIME API』にて、最大300地点間の距離と所要時間を一括で算出できる「拠点間コスト一括高速計算API」を提供開始いたします。

本APIは、自社の経路検索データ・経路探索技術と、AIを組み合わせ、車ルートでの大量の拠点間の距離と所要時間(概算)を、高速に算出できる新たなAPIです。

物流業界、特に中・近距離の配送事業等において、配送計画の策定やシミュレーションのために、複数地点間のルート検索機能のご要望を多数いただいていたことから、開発いたしました。

膨大な地点間の経路コスト（距離・時間）算出が必要なケースでは、通常のルート検索APIで行う場合、ルートごとにAPIへリクエストする必要があり、300地点間（89,700通り）のルート検索の処理完了までに約24時間を要していましたが、独自の経路計算エンジンの開発により、300地点間の概算の距離と所要時間を、最短約10～20秒※で一括算出することが可能となります。

本APIの活用により、例えば数百か所に及ぶ自動販売機の補充ルートの設計や、日次で変動する配送エリアの最適化シミュレーションなどを、スムーズに実行できるようになります。

また、1回のリクエストで大量の地点データを処理できるため、システム側の通信負荷を大幅に削減します。レスポンスの形式は、経路計算に適したマトリックス形式を選択でき、返却値をそのまま計算に利用できるので、開発工程の簡略化と低コストでのシステム導入が可能です。

今後は、車両サイズの考慮など指定可能条件の設定や、車以外の移動手段（徒歩・自転車・公共交通など）の経路コスト算出への対応も検討しております。

※ 本APIで設定できる拠点数最大300地点間の経路コスト算出における最短の算出時間。算出時間は通信環境やリクエストの混雑状況、対象エリアの道路網密度等により変動します。ナビタイムジャパン調べ。

■『NAVITIME API』について

『NAVITIME API』は、『NAVITIME』『カーナビタイム』等で提供する「トータルナビ」や、自動車、電車、バス、自転車など様々な移動手段のルート検索、地図表示などの機能を、業務システムやWebサイト、アプリなどに簡単に組み込めるAPIサービスです。バスや車にも対応した交通費精算などの業務支援サービスでの利用や、巡回経路検索による配送・移動の最適化などの業務効率化、トータルナビ検索による店舗案内や移動のシミュレーションなど、様々な用途でお客様の業務を支援しています。

https://api-sdk.navitime.co.jp/api/

●『NAVITIME API』の導入に関するお問い合わせ先

株式会社ナビタイムジャパン ソリューション事業

『NAVITIME API』お問い合わせフォーム(https://api-sdk.navitime.co.jp/contactus/inquiryform.html)

※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。