【表紙に『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が登場!!】『月刊コミックジーン 2026年6月号』が2026年5月15日（金）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン 2026年6月号』を2026年5月15日（金）に発売いたします。
◆表紙：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』
漫画：相尾灯自
原作：澤村御影
キャラクター原案：スカイエマ
怪奇（ファンタジー）は日常に息づいている。
吸血鬼作家×新米編集の人外事件簿！
コミックス第1～2巻＆原作小説第1～4巻＋EX 大好評発売中！
コミックス「憧れの作家は人間じゃありませんでした」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/484043/?i=322403000441)
原作「憧れの作家は人間じゃありませんでした」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)
◆裏表紙：月刊コミックジーン創刊15周年フェア開催情報
2026年6月15日（月）よりスタート!!
描き下ろし使用・書店限定特典配布！
15周年記念電子書籍フェア「バトルvsミステリ、どっちが好きなの？フェア」開催
まだまだ盛りだくさんの月刊コミックジーン創刊15周年フェア最新情報は以下をチェック♪
▼KADOKAWAオフィシャル「コミックジーン」レーベルページ
https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/
▼コミックジーン公式X
https://x.com/comicgene
◆特別付録
『准教授・高槻彰良の推察』『憧れの作家は人間じゃありませんでした』クリアファイル
表裏で絵柄がつながる！
◆巻頭カラー!!
『解剖探偵』
漫画：螢
原作：敷島シキ
キャラクター原案：カオミン
謎を切り開き、真実へ導け──。
孤高の天才解剖医×霊が見える新人刑事 傷を抱えたバディの法医学ミステリ！
原作小説全3巻＋コミックス第1巻 大好評発売中！
コミックス『解剖探偵 １』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000464/)
原作「解剖探偵」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E8%A7%A3%E5%89%96%E6%8E%A2%E5%81%B5&label=115)
◆センターカラー!!
『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode』
漫画：しんき
構成：佐々木禎子
原作・監修：アース・スター エンターテイメント/KADOKAWA
キャラクター原案：藍川いち子、miyato
甘い蜜に誘われて、彼らの「毒」に侵されたい──……
毒をもって毒を制す、毒物男子×バトルアクションファンタジー!!
コミックス第1巻 大好評発売中!!
コミックス『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode 1』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000284/)
「Toxic-a-Holic トキシカホリック」公式HPはこちら ＞＞(https://www.toxicaholic.com/)
◆新連載＆センターカラー!!
『偽葬家の一族』
漫画：山田草太郎
原作：木古おうみ
キャラクター原案：小俵マリコ
どん底から手招きするのは、闇に微笑む怪しい「家族」──。
疑似兄弟が怪異を弔い祓うバディホラー 待望のコミカライズ!!
角川文庫より原作小説大好評発売中！
原作『偽葬家の一族』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000896/)
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2026年6月号』
発売日：2026年5月15日（金）
価格：730円（本体664円+税)
版型：B5変形判
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000858/)
◆関連ページ
KADOKAWAオフィシャル「コミックジーン」レーベルページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/
公式X：https://x.com/comicgene