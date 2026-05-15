【表紙に『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が登場!!】『月刊コミックジーン　2026年6月号』が2026年5月15日（金）に発売！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン　2026年6月号』を2026年5月15日（金）に発売いたします。





◆表紙：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』


漫画：相尾灯自


原作：澤村御影


キャラクター原案：スカイエマ



怪奇（ファンタジー）は日常に息づいている。


吸血鬼作家×新米編集の人外事件簿！



コミックス第1～2巻＆原作小説第1～4巻＋EX 大好評発売中！


コミックス「憧れの作家は人間じゃありませんでした」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/484043/?i=322403000441)


原作「憧れの作家は人間じゃありませんでした」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)



◆裏表紙：月刊コミックジーン創刊15周年フェア開催情報


2026年6月15日（月）よりスタート!!


描き下ろし使用・書店限定特典配布！


15周年記念電子書籍フェア「バトルvsミステリ、どっちが好きなの？フェア」開催


まだまだ盛りだくさんの月刊コミックジーン創刊15周年フェア最新情報は以下をチェック♪



▼KADOKAWAオフィシャル「コミックジーン」レーベルページ


https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/


▼コミックジーン公式X


https://x.com/comicgene



◆特別付録


『准教授・高槻彰良の推察』『憧れの作家は人間じゃありませんでした』クリアファイル


表裏で絵柄がつながる！




◆巻頭カラー!!


『解剖探偵』


漫画：螢


原作：敷島シキ


キャラクター原案：カオミン




謎を切り開き、真実へ導け──。


孤高の天才解剖医×霊が見える新人刑事 傷を抱えたバディの法医学ミステリ！


原作小説全3巻＋コミックス第1巻 大好評発売中！


コミックス『解剖探偵　１』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000464/)


原作「解剖探偵」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E8%A7%A3%E5%89%96%E6%8E%A2%E5%81%B5&label=115)


◆センターカラー!!


『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode』


漫画：しんき


構成：佐々木禎子


原作・監修：アース・スター エンターテイメント/KADOKAWA


キャラクター原案：藍川いち子、miyato




甘い蜜に誘われて、彼らの「毒」に侵されたい──……


毒をもって毒を制す、毒物男子×バトルアクションファンタジー!!


コミックス第1巻 大好評発売中!!


コミックス『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode　1』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000284/)


「Toxic-a-Holic トキシカホリック」公式HPはこちら ＞＞(https://www.toxicaholic.com/)


◆新連載＆センターカラー!!


『偽葬家の一族』


漫画：山田草太郎


原作：木古おうみ


キャラクター原案：小俵マリコ




どん底から手招きするのは、闇に微笑む怪しい「家族」──。


疑似兄弟が怪異を弔い祓うバディホラー 待望のコミカライズ!!


角川文庫より原作小説大好評発売中！


原作『偽葬家の一族』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000896/)


◆書誌情報


『月刊コミックジーン　2026年6月号』


発売日：2026年5月15日（金）


価格：730円（本体664円+税)


版型：B5変形判


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000858/)


◆関連ページ


KADOKAWAオフィシャル「コミックジーン」レーベルページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/


公式X：https://x.com/comicgene