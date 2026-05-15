【表紙に『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が登場!!】『月刊コミックジーン　2026年6月号』が2026年5月15日（金）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン 2026年6月号』を2026年5月15日（金）に発売いたします。

◆表紙：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

漫画：相尾灯自

原作：澤村御影

キャラクター原案：スカイエマ

怪奇（ファンタジー）は日常に息づいている。

吸血鬼作家×新米編集の人外事件簿！

コミックス第1～2巻＆原作小説第1～4巻＋EX 大好評発売中！

コミックス「憧れの作家は人間じゃありませんでした」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/484043/?i=322403000441)

原作「憧れの作家は人間じゃありませんでした」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250https://www.kadokawa.co.jp/series/110835/?i=321610000250)

◆裏表紙：月刊コミックジーン創刊15周年フェア開催情報

2026年6月15日（月）よりスタート!!

描き下ろし使用・書店限定特典配布！

15周年記念電子書籍フェア「バトルvsミステリ、どっちが好きなの？フェア」開催

まだまだ盛りだくさんの月刊コミックジーン創刊15周年フェア最新情報は以下をチェック♪

▼KADOKAWAオフィシャル「コミックジーン」レーベルページ

https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/

▼コミックジーン公式X

https://x.com/comicgene

◆特別付録

『准教授・高槻彰良の推察』『憧れの作家は人間じゃありませんでした』クリアファイル

表裏で絵柄がつながる！

◆巻頭カラー!!

『解剖探偵』

漫画：螢

原作：敷島シキ

キャラクター原案：カオミン

謎を切り開き、真実へ導け──。

孤高の天才解剖医×霊が見える新人刑事 傷を抱えたバディの法医学ミステリ！

原作小説全3巻＋コミックス第1巻 大好評発売中！

コミックス『解剖探偵 １』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000464/)

原作「解剖探偵」シリーズ・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E8%A7%A3%E5%89%96%E6%8E%A2%E5%81%B5&label=115)

◆センターカラー!!

『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode』

漫画：しんき

構成：佐々木禎子

原作・監修：アース・スター エンターテイメント/KADOKAWA

キャラクター原案：藍川いち子、miyato

甘い蜜に誘われて、彼らの「毒」に侵されたい──……

毒をもって毒を制す、毒物男子×バトルアクションファンタジー!!

コミックス第1巻 大好評発売中!!

コミックス『Toxic-a-Holic トキシカホリック Alternate Episode 1』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000284/)

「Toxic-a-Holic トキシカホリック」公式HPはこちら ＞＞(https://www.toxicaholic.com/)

◆新連載＆センターカラー!!

『偽葬家の一族』

漫画：山田草太郎

原作：木古おうみ

キャラクター原案：小俵マリコ

どん底から手招きするのは、闇に微笑む怪しい「家族」──。

疑似兄弟が怪異を弔い祓うバディホラー 待望のコミカライズ!!

角川文庫より原作小説大好評発売中！

原作『偽葬家の一族』・KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000896/)

◆書誌情報

『月刊コミックジーン 2026年6月号』

発売日：2026年5月15日（金）

価格：730円（本体664円+税)

版型：B5変形判

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000858/)

◆関連ページ

KADOKAWAオフィシャル「コミックジーン」レーベルページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/

公式X：https://x.com/comicgene