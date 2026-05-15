株式会社榮伸(本社：東京都中央区、以下 榮伸)は、ランドセルブランド「EISHIN(エイシン)」の2027年度ご入学のお子さま向けランドセル販売会を全国各地にて順次開催いたします。





EISHIN 東京POP UP





■秋葉原にて「EISHIN 東京POP UP」を開催

2026年6月4日(木)より、東京・秋葉原にて「EISHIN 東京POP UP」を期間限定で開催いたします。

今回の東京POP UPは“日本のものづくり”をコンセプトにした商業施設「2k540 AKI-OKA ARTISAN」内に出店いたします。温かみのある空間の中で、EISHINランドセルの色味やデザイン、背負い心地を、ご家族でじっくりとお試しいただけます。





【開催概要】

日時 ： 2026年6月4日(木)～6月28日(日)

場所 ： 2k540 AKI-OKA ARTISAN

所在地： 〒110-0005 東京都台東区上野5-9





【東京POP UP限定・ご来場特典】

期間中、ランドセルをご購入いただいたお客様には、ノベルティとしてステンレスボトルをプレゼントいたします。

※数量限定・なくなり次第終了となります。





ご購入特典





■榮伸本社ショールームにて展示販売会を開催

東京都中央区にある株式会社榮伸 本社ショールームにて、EISHINランドセルを実際にご体感・ご購入いただける展示販売会を開催しております。

実際のご試着や記念撮影、色・デザイン・背負い心地の比較などを、落ち着いた環境でじっくりとお試しいただけます。





【開催日時】

4月11日(土)10:00-12:00／13:00-16:00

4月25日(土)10:00-12:00／13:00-16:00

5月9日 (土)10:00-12:00／13:00-16:00

5月23日(土)10:00-12:00／13:00-16:00

7月4日 (土)10:00-12:00／13:00-16:00

7月11日(土)10:00-12:00／13:00-16:00

8月1日 (土)10:00-12:00／13:00-16:00

8月29日(土)10:00-12:00／13:00-16:00

※事前予約制





【会場】

株式会社榮伸 本社ショールーム

東京都中央区日本橋富沢町11-1 富沢町111ビル7階

※当ビルには駐車場がございません。公共交通機関をご利用ください。





本社ショールーム





■その他、展示会情報はこちらよりご覧ください

https://eishin-randoseru.jp/blogs/exhibition









■EISHIN(エイシン)ランドセルについて

EISHINは、OEMをメインに手がけてきた榮伸が数年前に立ち上げたランドセルブランド。

「はじまるドキドキ。つづくワクワク。」をコンセプトに、子どもたちを支えていきたいという思いのもとランドセルを企画・製造しています。

これまで培ってきた職人技に加えて独自機能や最新の素材を取り入れており、機能性とデザインのバリエーションを豊富にそろえたランドセルを展開しています。





EISHIN公式オンラインストア

https://eishin-randoseru.jp/





EISHINイメージ





■会社概要

会社名 ： 株式会社榮伸

所在地 ： 東京都中央区日本橋富沢町11-1 富沢町111ビル7階

事業内容 ： 鞄類の製造・販売

コーポレートサイト： https://kk-eishin.com/