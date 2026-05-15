スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN（RDX® SPORTS 日本総代理店）」は、神奈川県横須賀市で2026年7月12日(日)に開催される、女性限定パワーリフティング大会｢6th Strongirls Strength Festival｣に協賛することとなりました。 各表彰者に贈呈される賞品や参加者賞としてRDX商品を提供いたします。

｢6th Strongirls Strength Festival ｣協賛について

「ストレングスフェスティバル」は、バーベルトレーニングに取り組む女性を応援する、日本初の女性限定パワーリフティング大会として誕生しました。大会では、スクワット・ベンチプレス・デッドリフトの“ビッグスリー”にチャレンジする形式を採用。競技としての側面を持ちながらも、参加者が純粋に楽しめることを重視した、温かくアットホームな雰囲気のイベントです。 「RDX SPORTS JAPAN」は、2025年7月に開催された第5回大会でオフィシャルスポンサーに就任しましたが、今回はさらに盛り上げるべくメインスポンサーとして、優勝者に渡される賞品や参加賞としてRDX製品を、来場者特典の折り畳み式給水ボトル「PocketBottle」を提供いたします。 ■主催者コメント 本大会は、女性がパワーリフティングを通して自分自身の限界に挑戦し、互いに応援し合いながら成長できる場として、これまで全国各地で開催してまいりました。今回の大会テーマは 「Stronger Together」 で、トレーニングを通して新しいつながりが生まれ、互いの目標や挑戦を応援し合いながら、一緒に成長していける環境を作りたいという想いを込めています。私自身も、このスポーツを通して多くの素晴らしい出会いに恵まれ、日々一緒にトレーニングする仲間たちに励まされながら、ここまで活動を続けてくることができました。 初心者から経験者まで、すべての女性が安心して挑戦できる環境を作り、この大会を通して「挑戦する楽しさ」を感じてもらえたら嬉しく思います！ (『ストレングスフェスティバル』代表 河西 香南)

■大会概要 大会名：6th Strongirls Strength Festival 日程：2026年7月12日（日） 会場：MFCLUB田浦店 ホームページ：https://www.barbellradio.com/strongirls/6th-strongirls-strength-festival?lang=ja ■提供内容 ●優勝副賞 ・トレーニングベルト WBSシリーズ https://rdxsports.jp/products/rdx039 ●参加賞 ・RDXリストストラップ https://rdxsports.jp/products/rdx-wriststrap ●来場者特典 ・PocketBottle https://www.youtube.com/watch?v=Lu3D3cOE5x0

『ストレングスフェスティバル』代表 河西 香南さんの独占インタビューも公開中！

「RDX SPORTS JAPAN」が運営するインタビューメディア「BRIDGE OF DREAMS」に、「強く、美しく」を追求するパワーリフティングの女性限定大会『ストレングスフェスティバル』を主催する河西香南さんの独占インタビュー記事が掲載！学生時代を海外で過ごし、自由で多様な価値観に触れてきた河西さんは、競技を通じて“女性が輝く場”を日本にも広げようとされています。インタビュー記事では、大会誕生の舞台裏や河西さん自身の歩み、そしてこれからのビジョンについて紹介しています。 河西さんのインタビュー記事はこちら： https://rdxsportsjapan.info/bridge-of-dreams/kasai-kanan/

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsports.jp/ ・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx ・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/ ・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア 「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/ プロスポーツ メディア 「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/