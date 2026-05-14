次世代通信技術等を活用した開発を行うスタートアップを支援　　　～東京都と協働する開発プロモーターを募集します！～

Tokyo NEXT 5G Boosters Project運営事務局

東京都では、５Ｇ技術をはじめ、将来的な「Beyond 5G」等も含めた次世代通信技術を活用した製品・サービス開発に取り組み、社会実装とともに企業価値向上を目指すスタートアップを支援するため、「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業」を令和5年度より実施しています。

令和８（2026）年度も、新たに東京都と協働してスタートアップ企業等を支援する事業者を開発プロモーターとして募集（3者程度）いたします。

事業内容

１．開発プロモーターの役割

２．東京都の支援内容

募集内容

- ５G技術及び次世代通信技術を活用した新たな製品・サービスを開発する都内スタートアップ企業を募集し、他の事業者等と連携しながら、スタートアップが開発を行う上で必要となる支援を実施- 開発プロモーターは、採択期間（最長３ヶ年度）を通して１者あたり５社以上の都内スタートアップ企業を支援- 開発プロモーターが企画提案時に設定するKPIの達成状況及び事業成果の評価に応じた協定金の支払い（協定金額：令和８年度 最大８千万円、令和９・１０年度 最大１億１千万円/年度）- 東京都が委託するオーガナイザー（運営事務局）による開発プロモーター間のネットワーキングやメンタリング、勉強会等の実施 等

※詳細は下記リンク先の事業ホームページ内に掲載の「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業開発プロモーター募集要項」を参照

１．応募資格

日本国内に法人格を有する株式会社等で、通信事業者をはじめとした連携事業者とのリレーションを有していること 等

２．応募方法

事業ホームページに掲載する応募様式に必要事項を記入し、必要書類を募集要項に記載の申込・問い合わせ先にメールで送付してください。

事業ホームページ

以下のURLまたは左記のQRコードよりアクセスください

https://next-5g-boosters.metro.tokyo.lg.jp/application/

事業HP（開発プロモーター募集サイト） :https://next-5g-boosters.metro.tokyo.lg.jp/application/

申込（プレエントリー）・問い合わせ先

Eメール next-tokyo5gboosters_office（at）tohmatsu.co.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。

３．応募期間

令和８年５月13日（水）から令和８年６月26日（金）まで

事業説明会

本事業の事業説明会を以下のとおり、WEB上で実施いたします。

１．開催日時

令和８年５月27日（水） 14時00分～ 35分程度

２．対象者

開発プロモーター申請希望者及び関連する都内スタートアップ企業

３．主な内容

４．その他

- 事業概要- 募集要件- KPI指標及び評価方法- 協定金の支払い- 応募方法- 全体スケジュール等の説明

当日質疑応答は行いません。ご質問のある方は、以下の参加申込フォーム内の質問記載欄、または、本事業WEBサイトの問い合わせフォームにて質問事項をお送りください。

５．参加申込方法

事業説明会 参加申込フォーム

参加を希望される方は、開催日の前日（5月26日）17時までに、

以下の参加申込フォームもしくは左記のQRコードから申し込みをお願いします。

別途参加に必要となるTeamsのURL等を連絡させて頂きます。

参加申込フォーム :https://forms.office.com/e/0pEjZPNAyC

※事業説明会に未参加であっても、本事業への応募は可能です。

今後のスケジュール

※スケジュールは今後変更となる可能性があります。

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略10 スタートアップ

「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」

問い合わせ先

産業労働局 商工部 創業支援課

電話：03-5320-4745