バスケ「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」長崎vs千葉J セミファイナルGAME1を明日5/15(金)よる6:56からBS10で全国無料生中継！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」で、5月15日(金)よる6:56から「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナル（準決勝）の「長崎ヴェルカ vs 千葉ジェッツ」GAME1を生中継することが決定いたしました。2戦先勝制（最大3試合）により、GAME3開催の場合は、5/18(月)よる6:56から行われるGAME3もBS10で生中継いたします。クラブ創設5年目で初めてのチャンピオンシップ出場で快進撃を見せる「長崎ヴェルカ」と、富樫勇樹、渡邊雄太ら日本代表を擁するタレント軍団「千葉ジェッツ」。年間で一番の盛り上がりを見せる、Bリーグチャンピオンシップのファイナル出場をかけた熱い戦いをBS10でお楽しみください！

■今季の王者を決めるファイナル出場をかけた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP セミファイナル 2025-26」

Bリーグ年間王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」。5月7日(木)～5月11日(月)のクォーターファイナル（準々決勝）全試合が終了し、セミファイナル（準決勝）の対戦カードが確定！

熱戦を勝ち抜いたのは「長崎ヴェルカ」「千葉ジェッツ」「琉球ゴールデンキングス」「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の4クラブ。

BS10では「長崎ヴェルカvs千葉ジェッツ」のGAME1を生中継！（GAME3開催の場合もBS10で放送！）

日本代表の馬場雄大に加え、圧倒的な得点率のイ ヒョンジュン、スタンリー・ジョンソンを擁し西地区を制した長崎ヴェルカと、5シーズンぶりの王者を狙う、日本代表で絶対的司令塔の富樫勇樹、元NBAプレイヤーの渡邊雄太らを擁するタレント軍団の千葉ジェッツ。ファイナル出場をかけた注目の試合をBS10でお届けします。

■BS10無料公式アプリで熱いコメントを大募集！

中継では、BS10無料公式アプリ「つながるジャパネット」から熱いコメントをリアルタイムコメントで大募集！

いただいたコメントは中継内で発表！みなさんの熱いコメントで一緒に盛り上がりましょう。

▼アプリダウンロードはこちら

https://www.bs10.jp/app/

※試合中継は無料公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信はありません。中継はBS放送でお楽しみください。

■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP セミファイナル 2025-26

【放送日時】

GAME1：5月15日(金) よる6:56～

GAME3：5月18日(月) よる6:56～（※GAME3開催の場合のみ）

【出演者】

▼GAME1

実況：宮澤奎太（BS10アナウンサー） 解説：塚本清彦

現地リポーター：吉田理彩（BS10アナウンサー）

▼GAME3 ※GAME3開催の場合

実況：宮澤奎太（BS10アナウンサー） 解説：目由紀宏





【放送形態】

BS10（全国無料放送）

※公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はございません。BS放送でお楽しみください。

■長崎ヴェルカ 「選手サイン入りユニフォーム」プレゼント企画実施中！

長崎ヴェルカの馬場雄大選手、川真田紘也選手のサイン入りユニフォームをそれぞれ1名様にプレゼント。＜応募締切5/15(金)23:59まで＞

詳細はBS10バスケ魂公式Xをチェック！

https://x.com/BS10basket/status/2052646078693192027

BS10ではＢリーグを全力応援しています！

■『Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE』 放送概要

山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が「Ｂリーグ」をアツく応援する生放送番組！

熱戦の試合ハイライトや選手やチームの“今”に迫るオリジナル企画もお届けします！

【番組名】Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE

【放送日時】毎週 火曜 よる9:00 ～ 10:00

【出演者】山下健二郎、田中大貴、ほか

【番組HP】

https://www.bs10.jp/program/sports/basketdamashi/

■BS10 視聴方法

■放送局概要

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

BS10公式ホームページ：https://www.bs10.jp/

BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN