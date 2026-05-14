真夏のプールに“涼と癒しの特等席”が誕生。屋内型ラグジュアリーシート『Hale Lani～ハレラニ～』新登場

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

アウトドアプール「Shell Pool」

インドアラグジュアリーシート『Hale Lani～ハレラニ～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/pools/makuhari/#c51975

ホテルニューオータニ幕張では、2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）の夏季限定でオープンするアウトドアプール「Shell Pool」にて、ニューオータニグループ初となる屋内型プレミアムシート『Hale Lani～ハレラニ～』を販売いたします。

GW中も夏日続出！“プール日和”と背中合わせの「暑さ対策」が今年のカギ

今年のゴールデンウィーク期間中、各地で夏日を記録するなど、例年以上のスピードで夏の足音が近づいています。アウトドアプールが恋しくなる一方で、年々厳しさを増す夏の日差しや熱中症への不安を感じる方も少なくありません。

そこでホテルニューオータニ幕張では、「屋外プールの開放感」と「ホテルの快適性」を同時に叶える、ニューオータニグループ初の屋内型プレミアムシートを新設いたしました。

プールサイドの特等席、インドアラグジュアリーシート『Hale Lani～ハレラニ～』

ハワイ語で「天国のような家」を意味する『Hale Lani』。プールサイドに佇むコテージのような宴会場「Shell House」を、夏季限定でプレミアムな癒やしの空間へとアレンジ。真夏の暑さを忘れて、快適なリゾート気分をお過ごしいただけるプライベートスペースとして展開いたします。

『Hale Lani～ハレラニ～』の3つの魅力

1. 【完全空調完備】日焼けも猛暑も無縁のプライベートオアシス

プールのすぐ目の前に位置しながら、一歩足を踏み入れればそこは涼と癒しの別世界。強力な紫外線や熱中症のリスクから解放された涼しい空間で、大きな窓からプールの活気とリゾートの情景を眺める、贅沢なひとときをお過ごしいただけます。

2. 【シャンパーニュも飲み放題】ホテルならではの充実のフリーフロー

本シートをご利用のお客さまには、ソフトドリンクのフリーフローをご用意。さらに「アルコール付プラン」では、冷えたシャンパーニュを含む全ドリンクがフリーフローになるほか、スナックプレートもご提供いたします。グラスを傾けながら、至福の大人時間をお楽しみください。

3. 【手ぶらで叶う非日常】充実のレンタルアイテムでワンランク上のプールライフ

肌触りの良いバスローブに、屋内用スリッパ、さらにプールで楽しめるフロート（浮き輪）のレンタルも料金に含まれています。ホテルのホスピタリティを感じるサービスで、ワンランク上のプールライフを演出します。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

アウトドアプール「Shell Pool」

インドアラグジュアリーシート『Hale Lani～ハレラニ～』

https://www.newotani.co.jp/group/pools/makuhari/#c51975

［期間］2026年7月18日（土）～9月22日（火・休） ※9月のデイプール営業は、土・日・祝日のみ ［料金］※1席（1名）あたり

●デイプール 平日 \13,000 / NOC会員 \11,000

土・日・祝日および 8/10～14 \15,000 / NOC会員 \13,000

●ナイトプール 一律 \8,000

●お子さま（4歳～小学生） 一律 \5,000

※アルコール付プランは、上記料金に一律 \5,000追加

※料金には、屋内デッキチェア、ソフトドリンクフリーフロー、バスローブ・屋内用スリッパ・フロートレンタルが含まれます。（アルコール付プランは上記に加え、スナックプレート、シャンパーニュ含む全ドリンクのフリーフロー付）

※プール入場料別。3歳以下無料（大人と同席の場合）。

※終日利用や、1棟貸切（全席貸切）も承ります。詳しくはお問い合わせください。

※写真はすべてイメージです。

［予約］2026年7月1日（水）10:00よりお電話にて承ります。

［お問合せ］Tel: 043-297-7777（代表経由）

＜「Shell Pool」営業概要＞

■デイプール

［時 間］9:00～17:00（最終入場 16:00）

［料 金］平日 大人\6,000 / お子さま\3,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金） 大人\12,000 / お子さま\6,000

■ナイトプール

［時 間］18:00～21:00（最終入場 20:00）

［料 金］平日 \5,500

土・日・祝日および8/10（月）～14（金） \6,500

※ナイトプールご利用は、中学生以上のお客さま限定とさせていただきます。（一部プラン利用者を除く。）