アンケートに答えて豪華賞品のチャンス！5月17日世界高血圧デー『みんなで減塩祭り』開催

株式会社CureApp

株式会社CureApp（キュア・アップ／本社：東京都中央区、代表者：佐竹 晃太／以下、CureApp）は、5月17日の「世界高血圧デー」の趣旨に賛同し、生活習慣改善を応援する啓発キャンペーン「みんなで減塩祭り」を2026年5月14日（木）から6月17日（水）まで開催いたします。

※合計166名様：アンケート回答特典（156名様）＋SNSでのWチャンス（10名様）の合計数です

本キャンペーンは、食事などの生活習慣を見直すきっかけを提供し、皆様の健康的なライフスタイルへの転換を支援することを目的とし、これにご賛同いただいたカゴメ株式会社（以下、カゴメ）、ヤマキ株式会社（以下、ヤマキ）、大塚食品株式会社（以下、大塚食品）、オイシックス・ラ・大地株式会社（以下、オイシックス）の4社と共同で開催いたします。アンケート回答者の中から抽選で、各社の生活習慣改善を応援する商品の詰め合わせや体験など、素敵な賞品をプレゼント。また、キャンペーンサイトでは「今日からできる減塩のコツ」を分かりやすく紹介しています。さらに、同サイトでは株式会社エー・アンド・デイ（以下、A＆D）およびオムロン ヘルスケア株式会社（以下、オムロン）による血圧計の購入応援割引を実施します。

前回ヤマキとともに実施した同様のキャンペーンでは応募総数4,000件を超える大きな反響をいただきました。今回は食品4社と連携し規模を拡大して、より多くの方へ楽しみながら減塩に取り組むきっかけをご提供します。

キャンペーンサイトはこちら

https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/hypertension-day2026?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=press(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/hypertension-day2026?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=press)

◆豪華賞品と今日から役立つコンテンツ。楽しみながら生活習慣改善の第一歩を

本キャンペーンの最大の特徴は、生活習慣改善のきっかけにつながる豪華なプレゼントと、キャンペーンサイトで学べる実践的なコンテンツです。

アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、カゴメ・ヤマキ・大塚食品・オイシックス・CureAppが厳選した生活習慣改善を応援する食品の詰め合わせや、そのきっかけになるような体験など、計5種類の素敵な賞品が当たります。

また、キャンペーンサイトでは、だしを効かせることで満足度を上げる「うまみ活用術」、レトルトやミールキットで手軽においしく健康的な料理をする方法など、日常に取り入れやすい塩分を減らすコツを公開。血圧が気になる方のみならず、将来の健康を考える方にとっても、自分自身の食事を見直すきっかけになることを期待しています。

さらに、自身の血圧を正しく把握し、日々の変化をご実感いただくためのサポートとして、株式会社エー・アンド・デイ（以下、A＆D）およびオムロン ヘルスケア株式会社（以下、オムロン）による血圧計の購入応援割引を実施いたします。期間中、キャンペーンサイトにて両社の対象血圧計を限定割引価格でご提供。食習慣の改善とともに毎日の測定による血圧管理がお得にスタートできるまたとないチャンスです。皆さまの「生活習慣改善の第一歩」をバックアップいたします。

※キャンペーン概要は本リリースの最後部をご参照ください。

※生活習慣に関するアンケートにお答えいただいた方を対象に抽選で素敵なプレゼントが当たります。

今回はWチャンスとして、SNSキャンペーンを同時開催。Xアカウント「だぱん＠高血圧お役立ち情報（@dapan_cureapp(https://x.com/dapan_cureapp)）」のキャンペーン用投稿をいいね＆リプライすると豪華賞品の詰め合わせが抽選で10名様に当たります。

◆3週間で応募4,000件超！高まる健康意識に応える「学習型」啓発の意義

2026年3月、同様の趣旨でヤマキと実施したキャンペーンでは、短期間で4,000件を超える応募が寄せられました。この結果から、多くの生活者が自身の生活習慣、なかでも「食と血圧の関係」に非常に関心があり、食習慣の改善への高い意欲があることがうかがえます。

一方で、アンケートでは「具体的に何をすればいいか分からない」「継続が難しい」といった声も多く、単なる情報提供に留まらない、実際の行動を伴う啓発活動が求められています。こうした背景を受け、年に1回の世界高血圧デーではより多くの参加企業を募り、各企業に関連した減塩に関するコンテンツも共に提供する学習型でのキャンペーンにいたりました。

前回のキャンペーン結果ご報告リリースはこちらからご覧いただけます。

https://cureapp.blogspot.com/2026/05/2-cureapp-4000.html

◆高血圧啓発の重要性と、異業種連携による新たなアプローチ

現在、日本国内における高血圧患者数は約4,300万人と推定されており、実に国民の約3人に1人が罹患する「国民病」とも言える状況です。特に塩分の過剰摂取は大きな要因の一つですが、日々の食事から「美味しさ」を損なわずに減塩を継続することは、多くの生活者にとって高いハードルとなっています。

この課題に対し、治療アプリでの高血圧治療を推進するCureAppは、本キャンペーンにより「継続が難しい減塩」から「毎日楽しく続けられる減塩」へのシフトを目指しています。今回のキャンペーンでは、生活者の皆様の健康的な食生活をけん引してきた食品会社 カゴメ・ヤマキ・大塚食品・オイシックスの4社と連携し、各社の持つ「おいしい減塩や手軽に続けられる健康食」等生活習慣の改善を応援する商品やノウハウを皆さまにご提供することで、生活習慣改善への心理的・物理的な障壁を下げ、減塩等の生活習慣改善に関する具体的なアクションを促します。

CureAppでは本企画にご賛同いただける企業の皆さまを募集しております。

ご興味のある企業様はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj_u6DbOxg_vRUwAHwvPyBk61PxTQniKwHP9mAAfJ1T5Yjsw/viewform)よりお問い合わせください。

◆「世界高血圧デー」について

「世界高血圧デー：World Hypertension Day」は、国際高血圧学会の一部門である世界高血圧リーグ（World Hypertension League）により、高血圧およびその管理に関する啓発を目的として、2005年に創設されたものです。自覚症状が少ないまま進行する高血圧への理解を深め、日々の生活習慣の見直しや定期的な血圧測定の大切さを呼びかける国際的な取り組みです。

https://www.jpnsh.jp/general_0517.html

共催会社

カゴメ株式会社

健康サービス事業

https://healthcare.kagome.co.jp/

ヤマキ株式会社

https://www.yamaki.co.jp

大塚食品株式会社

https://www.otsukafoods.co.jp/

オイシックス・ラ・大地株式会社

https://www.oisixradaichi.co.jp/

◆株式会社CureAppについて

2014年に2名の医師が創業。治療効果が治験にて証明され、医療現場で医師が患者に処方する「治療アプリ」を研究開発・製造販売する医療機器メーカー。

2020年、スマートフォンで動作する疾患治療用プログラム医療機器として日本で初めて※、また禁煙治療領域においては世界初※の薬事承認および保険適用を実現。その後も高血圧、減酒治療における治療アプリの薬事承認・保険適用を受け、医療機関へ販売を行っています。その他、NASH / がん / 慢性心不全 / 慢性腰痛症など、複数の疾患に対応する治療アプリの開発を進めています。

また、民間法人向けの健康増進サービス「ascureモバイルヘルスプログラム」も運営し、多数の健保組合・企業の禁煙施策として導入されています。この他「ascure Dr.高血圧治療」も提供をスタートしています。

※：自社調べ ・調査年月：2020年12月 ・調査範囲： 製造販売承認および保険適用を受けた日本の治療アプリおよび世界のニコチン依存症向け治療アプリ

https://cureapp.co.jp/

■高血圧情報サイト(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=genen_htmedia_press)

■高血圧情報LINE「だぱん」の登録はこちら(https://liff.line.me/2008226806-LZRr9rdx?ref=world_hypertension_day_202605_pr_url&bot_prompt=aggressive)

■薬だけじゃない高血圧治療について(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/lp/?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=genen_ht_press)（高血圧治療補助アプリ製品サイト）

診療場面で適切な支援を可能にする、デジタル・セラピューティクス分野における範とすべきデザインとして高い評価をいただき、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

株式会社CureApp 会社概要

代表取締役社長：佐竹 晃太

本社所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町12-5 小伝馬町YSビル4階

事業内容：プログラム医療機器開発、モバイルヘルス関連サービス事業

URL：https://cureapp.co.jp/

「みんなで減塩祭り」概要

生活習慣に関するアンケートにお答えいただいた方を対象に、抽選で生活習慣改善のきっかけをお届けするプレゼント企画を実施いたします。

詳細はキャンペーンサイト(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/hypertension-day2026?utm_source=owned&utm_medium=press&utm_campaign=press)をご確認ください。

開催期間：2026年5月14日（木）～6月17日（水）

応募方法：キャンペーンサイトにアクセスし、減塩・健康に関するアンケートに回答するだけで応募完了。

プレゼント内容：

【カゴメ賞】野菜収穫&おいしさ体験（抽選で30名様）

【ヤマキ賞】減塩応援！だしセット（抽選で40名様）

【大塚食品賞】適塩設計レトルト食品セット（抽選で40名様）

【Oisix賞】医師監修ミールキット 2人前（抽選で40名様）

【CureApp賞】減塩宿坊体験（抽選で6名様）

◆【カゴメ賞】野菜収穫&おいしさ体験（抽選で30名様）

小田急線「成城学園前」駅 西口正面（バスロータリーの先）。手ぶらで行ける都心の菜園「アグリス成城」で、夏野菜の収穫体験ができます。

野菜を収穫する体験は、食生活を見直すきっかけに。旬の野菜に触れることで、自然と野菜摂取や健康への意識が高まります。また、収穫した野菜を使ったメニュー例として、塩分に配慮したレシピも学んでみませんか？

開催日時：2026年7月19日(日)

開催場所：アグリス成城

体験内容：

測る（ベジチェック(R)）

ご自身の野菜摂取レベルを測定（手のひらを測定器に押し当てるだけで測定できます）

収穫する

農園に実った季節の野菜を ご自身の手で収穫

味わう

試食会では、収穫した野菜を味わいながら、メニュー例として塩分に配慮したレシピもご紹介します！

※収穫した野菜のお持ち帰り、カゴメ商品のお土産もあります



アグリス成城の詳細はこちら(https://agris-seijo.jp/)

◆【ヤマキ賞】 減塩応援！だしセット（抽選で40名様）

ヤマキが厳選した、お塩ひかえめタイプのめんつゆや白だし、かつお節、だしパックなど、日々の食卓で使いやすい商品を詰め合わせた特別セット。“だし”のうま味を上手に活かすことで、無理なく塩分を控えながらも、家族みんなが満足できる味わいを実現できます。「減塩は難しそう」と感じている方にも、毎日の料理に簡単においしく取り入れていただける内容となっています。



＜セット内容＞

・お塩ひかえめめんつゆ 500ml (https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=260)

・割烹白だしお塩ひかえめ 500ml (https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=280)

・徳一番(R)花かつお 70g(https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=1)

・氷熟(R)マイルド削り1.5g×12P(https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=213)

・鰹節屋のだしパック 8P(https://www.yamaki.co.jp/catalog/products/index.php?id=106)

◆【大塚食品賞】適塩設計レトルト食品セット（抽選で40名様）

大塚食品が提供するレトルト食品の4種類6食詰め合わせ。食材の旨みを活かして1人前の塩分1gを実現しています。マイサイズ プラスサポートを使えば、温めるだけで手軽に食べられる！忙しくて料理ができない日でも簡単に塩分をコントロールできます。

＜セット内容＞

・塩分1g ビーフカレー <中辛>(https://www.mysizenews.jp/product_plussupport/s_beefcurry.html) 1個

・塩分1g 親子丼(https://www.mysizenews.jp/product_plussupport/s_oyako.html) 2個

・塩分1g 中華丼 (https://www.mysizenews.jp/product_plussupport/s_chukadon.html)2個

・塩分1g 麻婆丼 <中辛> (https://www.mysizenews.jp/product_plussupport/s_mabodon.html)1個

◆【Oisix賞】医師監修ミールキット 2人前（抽選で40名様）

献立を考える手間も、買い物の負担もいらないミールキット。オイシックスが提供する「ヘルスケアKit Oisix」は、“おいしさ”と“塩分コントロールのコツ”を両立した工夫で、無理なく続けられることが特長です。レシピ付きなので、調理しながら自然とコツも身につき、毎日の食事が健康習慣へと変わります。



ヘルスケアKit Oisixの詳細はこちら(https://www.oisix.com/OtameshiTouroku.lp.g6--top--top-shinki_domo_d29__html.htm?mi2=header_fixed_nav)

◆【CureApp賞】「宿坊体験」（抽選で6名様）

人里離れた静かな宿坊での規則正しい生活を通じて生活習慣の改善に向き合い、普段の生活で見過ごしがちな「煩悩」とのバランスを整えながら、ご自分なりの生活習慣の改善のヒントを見つけていただきます。



※2名ペアでの応募も可能です。

※プレゼントには移動費は含まれません。

※「宿坊体験」は生活習慣の改善のきっかけにしていただくための体験型啓発イベントであり、高血圧の診断や治療を目的としておりません。運動、食事等の制限を受けている方は、医師に相談の上ご参加ください。

開催日時：2026年7月25日(土)～7月26日(日)

開催場所：

福王山 正覚寺

https://fukuousan-shougakuji.jimdoweb.com/

〒357-0111 埼玉県飯能市上名栗2326

※現地集合・現地解散となります。

◆【血圧計購入応援】A＆D、オムロンの対象製品を限定割引で販売

（詳細はキャンペーンサイトをご覧ください）