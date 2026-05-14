医学部合格者はいつから本気で勉強した？武田塾医進館のアンケートで判明！

株式会社A.ver

医学部予備校「武田塾医進館」（https://takeda-medical.jp/）は、医学部受験の合格者を対象に、受験勉強や面接対策、予備校通学を本格化した時期に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、合格者がどの段階で受験勉強を強化したか、さらに面接対策や予備校利用のタイミングに関する実態が明らかになりました。得られた結果からは、受験生が直面する課題や効果的な学習戦略についての示唆が得られています。

本コンテンツの転載・引用を行う際は出典を明記し、公式ページのURL（https://takeda-medical.jp/）を必ず添付してください。

■本格的に受験勉強を開始した時期

本格的に受験勉強を開始した時期

上記のグラフによると、本格的に受験勉強を開始した時期で最も多かったのは「浪人開始後（36.4％）」であり、次いで「高3（27.3％）」という結果となりました。

このデータから、医学部受験において現役時代の早期から本格的に対策を始める層も一定数存在するものの、浪人開始後に本格的な受験勉強へ移行するケースが最も多いことが分かります。

特に医学部受験は高い学力水準が求められるため、現役時に基礎を固めた上で、浪人期間に集中的な対策を行う傾向が強いと考えられます。

一方で、高1・高2から本格的に学習を開始している層も約3割を占めており、早期対策の重要性が示される結果となりました。

■面接対策を始めた時期

面接対策を始めた時期

次に、面接対策を始めた時期について上記のグラフによると、最も多い回答は「面接対策は特にしていない（31.8％）」でした。次いで「高3夏（13.6％）」「高3秋（13.6％）」「高3直前期（13.6％）」が同率で並んでいます。

このデータから、医学部受験において筆記試験対策が優先され、面接対策に十分な時間を割いていない受験生も一定数存在することが明らかとなります。

一方で、高3の夏以降に段階的に面接対策を開始する層も見られ、本番が近づくにつれて準備を進める傾向が見受けられます。

医学部入試では学力だけでなく人物評価も重きを置かれるため、筆記対策と並行して計画的に面接準備を行う意義が今回の結果からも示唆されました。

■医学部予備校に通い始めた時期

医学部予備校に通い始めた時期

上記のグラフによると「医学部予備校に通っていない」と回答した割合が最も多く、45.5％という結果となりました。次いで「浪人開始後（22.7％）」「高2（13.6％）」「高3（9.1％）」が続いています。

このデータから、医学部合格者の半数が「医学部予備校」で勉強し、合格を掴み取っていることが分かります。

一方で、医学部予備校に通っていなかった層については、医学部特化ではない通常の予備校に通っていた層と、独学や学校中心で勉強を進めていた層の、大きく2つのパターンが存在することが想定されます。

■調査結果から見える医学部受験の傾向

以上の結果から、医学部受験においては「本格的な対策開始時期」「面接対策への意識」「予備校活用の有無」において受験生ごとの大きな差があることが明らかとなりました。

特に、浪人開始後に本格的な受験対策へ移行する割合が最も高い一方で、面接対策を十分に行っていない層も一定数存在している点は注目すべき結果です。

医学部入試では学力だけでなく人物評価も重視されるため、早期からの戦略設計と総合的な準備が重要であることが改めて示唆されました。

■調査概要

■調査概要

【調査主体】医学部予備校 武田塾医進館

【調査対象】医学部合格者 男女22名

【調査方法】アンケート調査

【有効回答数】22件

【調査期間】2025年12月～2026年2月

■会社概要

■会社概要

会社名：株式会社A.ver（https://aver.co.jp/）

サービス名：武田塾医進館（https://takeda-medical.jp/）

設立：2004年12月

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目8-3 天野ビル本館4階