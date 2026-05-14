イタリア・ヴェローナのファクトリーブランド ″ WUD ″ のサンダルが発売。【L′ECHOPPE】

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、WUD "ROOT" が、5月16日(土)に発売開始します。

夏のサンダルを考えるとき、意外と難しいのが“品の良さ”と“快適さ”のバランスです。

木製のサボには独特の雰囲気や上品さがある一方で、長時間履くと疲れやすい。逆に、リカバリーサンダルは驚くほど快適だけれど、どうしてもスポーティな印象が強くなる。そのちょうど中間のような存在があってもいい。そんな感覚からセレクトしたのが、イタリア・ヴェローナのファクトリーブランド〈WUD（ウッド）〉です。

〈CELINE（セリーヌ）〉や〈Alexander McQueen（アレキサンダー・マックイーン）〉との協業でも知られ、長年〈Dr.Scholl（ドクター・ショール）〉の生産も手がけてきた背景を持つ、実力あるファクトリーです。

最大の特徴は、ウッドとラバーを組み合わせた独自のソール。ブナ材を使用した木製ソールは、見た目の美しさだけでなく抗菌性も備えており、さらに再生ラバーをクッション材として組み合わせることで、木底特有の硬さを和らげ自然な歩きやすさに繋げています。

カラーはホワイトとブラックの2色展開。ホワイトにはシンセティックレザー、ブラックには端切れなどを再加工したリサイクルスエードを採用しています。同じ形でも、素材によって表情が大きく変わるのも魅力です。

軽装になる夏でもラフになりすぎず、どこか品良く見える。そして履き込むことで木の色味や風合いにも変化が生まれ、少しずつ自分だけの一足になっていく。

快適さだけでも、ファッション性だけでもない。その両方を自然に成立させてくれるサンダルです。

・WUD EX ROOT vegetable leather

PRICE：\48,400（tax included）

Color：ホワイト

Size：39,40,41,42,43

・WUD ROOT suede

PRICE：\46,200（tax included）

Color：ブラック

Size：39,40,41,42,43

【展開詳細】

発売日：5月16日(土)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】

ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、

まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。

そして、それら価値あるものを発信する。

https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe

https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja

■L’ECHOPPE青山店

所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階

営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00

定休日：不定休

■L’ECHOPPE渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

【PRESS CONTACT】

式部 碧斗

TEL：03-5413-4714

aoto-shikibu@baycrews.co.jp

【COMPANY INFO】

株式会社ベイクルーズ

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/