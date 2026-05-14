イタリア・ヴェローナのファクトリーブランド ″ WUD ″ のサンダルが発売。【L′ECHOPPE】

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株式会社ベイクルーズ



株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、WUD "ROOT" が、5月16日(土)に発売開始します。



夏のサンダルを考えるとき、意外と難しいのが“品の良さ”と“快適さ”のバランスです。



木製のサボには独特の雰囲気や上品さがある一方で、長時間履くと疲れやすい。逆に、リカバリーサンダルは驚くほど快適だけれど、どうしてもスポーティな印象が強くなる。そのちょうど中間のような存在があってもいい。そんな感覚からセレクトしたのが、イタリア・ヴェローナのファクトリーブランド〈WUD（ウッド）〉です。





〈CELINE（セリーヌ）〉や〈Alexander McQueen（アレキサンダー・マックイーン）〉との協業でも知られ、長年〈Dr.Scholl（ドクター・ショール）〉の生産も手がけてきた背景を持つ、実力あるファクトリーです。



最大の特徴は、ウッドとラバーを組み合わせた独自のソール。ブナ材を使用した木製ソールは、見た目の美しさだけでなく抗菌性も備えており、さらに再生ラバーをクッション材として組み合わせることで、木底特有の硬さを和らげ自然な歩きやすさに繋げています。





カラーはホワイトとブラックの2色展開。ホワイトにはシンセティックレザー、ブラックには端切れなどを再加工したリサイクルスエードを採用しています。同じ形でも、素材によって表情が大きく変わるのも魅力です。



軽装になる夏でもラフになりすぎず、どこか品良く見える。そして履き込むことで木の色味や風合いにも変化が生まれ、少しずつ自分だけの一足になっていく。



快適さだけでも、ファッション性だけでもない。その両方を自然に成立させてくれるサンダルです。


・WUD EX ROOT vegetable leather


PRICE：\48,400（tax included）


Color：ホワイト


Size：39,40,41,42,43



・WUD ROOT suede


PRICE：\46,200（tax included）


Color：ブラック


Size：39,40,41,42,43



【展開詳細】


発売日：5月16日(土)


展開店舗：L’ECHOPPE 青山店


お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店


電話番号：03-5413-4714




【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】


ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、


まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。


そして、それら価値あるものを発信する。


https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe


https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja



■L’ECHOPPE青山店
所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階
営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00
定休日：不定休



■L’ECHOPPE渋谷店
所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階
営業時間：11:00～21:00
定休日：不定休



【PRESS CONTACT】


式部 碧斗


TEL：03-5413-4714


aoto-shikibu@baycrews.co.jp



【COMPANY INFO】

株式会社ベイクルーズ


創立年月日：1977年7月22日


代表取締役会長：杉村 茂


取締役社長：古峯 正佳


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21


事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック


HP：http://www.baycrews.co.jp/