イタリア・ヴェローナのファクトリーブランド ″ WUD ″ のサンダルが発売。【L′ECHOPPE】
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、WUD "ROOT" が、5月16日(土)に発売開始します。
夏のサンダルを考えるとき、意外と難しいのが“品の良さ”と“快適さ”のバランスです。
木製のサボには独特の雰囲気や上品さがある一方で、長時間履くと疲れやすい。逆に、リカバリーサンダルは驚くほど快適だけれど、どうしてもスポーティな印象が強くなる。そのちょうど中間のような存在があってもいい。そんな感覚からセレクトしたのが、イタリア・ヴェローナのファクトリーブランド〈WUD（ウッド）〉です。
〈CELINE（セリーヌ）〉や〈Alexander McQueen（アレキサンダー・マックイーン）〉との協業でも知られ、長年〈Dr.Scholl（ドクター・ショール）〉の生産も手がけてきた背景を持つ、実力あるファクトリーです。
最大の特徴は、ウッドとラバーを組み合わせた独自のソール。ブナ材を使用した木製ソールは、見た目の美しさだけでなく抗菌性も備えており、さらに再生ラバーをクッション材として組み合わせることで、木底特有の硬さを和らげ自然な歩きやすさに繋げています。
カラーはホワイトとブラックの2色展開。ホワイトにはシンセティックレザー、ブラックには端切れなどを再加工したリサイクルスエードを採用しています。同じ形でも、素材によって表情が大きく変わるのも魅力です。
軽装になる夏でもラフになりすぎず、どこか品良く見える。そして履き込むことで木の色味や風合いにも変化が生まれ、少しずつ自分だけの一足になっていく。
快適さだけでも、ファッション性だけでもない。その両方を自然に成立させてくれるサンダルです。
・WUD EX ROOT vegetable leather
PRICE：\48,400（tax included）
Color：ホワイト
Size：39,40,41,42,43
・WUD ROOT suede
PRICE：\46,200（tax included）
Color：ブラック
Size：39,40,41,42,43
【展開詳細】
発売日：5月16日(土)
展開店舗：L’ECHOPPE 青山店
お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店
電話番号：03-5413-4714
【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】
ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、
まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。
そして、それら価値あるものを発信する。
https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe
https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja
■L’ECHOPPE青山店
所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階
営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00
定休日：不定休
■L’ECHOPPE渋谷店
所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階
営業時間：11:00～21:00
定休日：不定休
【PRESS CONTACT】
式部 碧斗
TEL：03-5413-4714
aoto-shikibu@baycrews.co.jp
【COMPANY INFO】
株式会社ベイクルーズ
創立年月日：1977年7月22日
代表取締役会長：杉村 茂
取締役社長：古峯 正佳
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック
HP：http://www.baycrews.co.jp/