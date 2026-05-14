女性の健康市場2026　最新の市場動向予測を発表！　～５つの成長領域と事業機会を提示～

株式会社ダブルコレクション

女性ヘルスケア市場専門のビジネスメディア『ウーマンズラボ』を運営するウwoman's（東京・江東）は、本年度の女性ヘルスケア市場で有望視できる成長領域と事業機会を提示する「女性ヘルスケア白書 市場動向予測」の2026年度版を発刊しました。2026年に注目すべき市場変化や事業機会を、「５つの最新動向」と「ヘルスケアマーケティング戦略設計のポイント５カ条」の視点から、149ページのレポートに整理しています。

2026年度の市場を読み解く上で重要な視点

女性ヘルスケア市場では今、制度整備や技術進化、生活者意識の変化を背景に、隣接市場と融合しながら多様な領域で新たな事業機会が生まれています。一方で、トレンドサイクルの短期化や競争環境の変化により、「どの領域に参入すべきか」「戦略的な打ち手は何か」といった判断は年々難しくなっています。本レポートでは、予防・医療・介護・美容・食・運動・睡眠・メンタルヘルス・健康経営・ウェルビーイングなど、女性の健康を取り巻く関連市場を横断的に分析。国内外の主要データや、業界動向・先進事例・生活者動向・政策動向などをもとに、本年度に有望視される成長領域を「５つの最新動向」として整理しています。さらに、「なぜその市場が生まれているのか」「どの社会変化や社会課題と連動しているのか」「今後どのように広がる可能性があるのか」といった市場形成の背景までを読み解きながら、新たな事業機会やヘルスケアマーケティングにおける戦略設計を提示しています。

▼レポート詳細▼

https://womanslabo.com/goods-22

本レポートは合計149ページ。女性ヘルスケア市場の５つの最新動向をインプットできます。社内会議や、意思決定の判断材料、クライアントへの提案営業などにお使い頂けます。

女性ヘルスケア市場2026「５つの最新動向」

【動向１】“母親”が成長を牽引、人口動態と社会環境の変化が生む新市場

少子化や働く女性の増加、テクノロジーの普及に伴う生活環境の変化が、新たな需要と事業機会を生み出しています。世界的な成長が見込まれる中、その鍵を握るのが“母親”。この新市場の事業機会を、国内外の最新動向や規制議論から整理し、先行して取り組む企業の成功事例や、最新のテクノロジーの活用事例を紹介。2026年度に講じるべき市場開拓のポイントまでを徹底解説します。

【動向２】“働く女性”を起点に連動する２大需要、広がる事業機会

高齢化で深刻化する社会課題への対応が急ピッチで進められる中、新市場と既存市場が相互に需要を押し上げる構図が鮮明になり始めています。この課題の影響を特に受けやすいのは“働く女性”であり、市場拡大を支えるコアターゲットとして注目されています。両市場の構造、政策動向、先行事例からそのメカニズムを読み解き、最新の事業機会を提示します。

【動向３】“外国人女性”が広げる市場機会、訪日・在留需要が生む新たな海外展開モデル

縮小する国内市場を補完する需要として、“外国人女性”の存在感が急速に高まっています。政府が掲げる目標「訪日客による消費額を2030年に15兆円」の達成が迫り、同時に医療のインバウンド・アウトバンドの戦略的な両輪が進められる中、健康・美容・医療・介護領域で新たなビジネス機会が生まれています。大きな消費パワーを持つ“訪日女性”と、安定的な需要を生む“在留女性”の動向に注目しながら、国内需要への対応から広がるグローバル展開という新たな事業モデルを見ていきます。

【動向４】ブーム後に問われる本質的価値、市場で定着するフェムテックの条件

ブーム収束を経て転換期を迎えたフェムテック市場。淘汰と再編が進み、市場で求められるものが“話題性”から“実用性”へと変化した今、普及・定着させられるフェムテックの条件とは何なのか？堅調な成長が見込まれるものの市場の熱量が低下しているというギャップは、どのように乗り越えればいいのか？持続可能な収益化に向けた最適解を、政策動向、関連データ、キーパーソンへの取材などから探っていきます。

【動向５】ヘルスケアビジネスの高度化で標準化が進む事業戦略、競争力の新たな源泉に

平均寿命の延伸に伴う健康課題の複雑化、先端テクノロジーの目覚ましい進化、社会実装プロセスの多層化などを背景にヘルスケアビジネスの難易度が高まる中、女性ヘルスケア業界では新たな成長戦略が標準化しつつあります。競争力の源泉として注目が高まる背景として、業界特有の７つの課題を確認しながら、同戦略が有効に機能する要因を解説。合わせて、先行する事例を３タイプに分類して紹介します。

「女性ヘルスケア白書2026 市場動向予測レポート」の概要

■タイトル：女性ヘルスケア白書2026年度 市場動向予測レポート

■ページ数：149ページ

■形 式：PDF

■企画制作：woman's

■詳細・お申込み：https://womanslabo.com/goods-22

本白書の制作責任者より

本レポートの制作責任者で『ウーマンズラボ』編集長の星ノ矢子は、発刊にあたり次のように述べています。

2010年代初頭、健康づくりがおしゃれなライフスタイルや自己表現として、女性たちの間で世界的トレンドとして広がり始めました。当メディア『ウーマンズラボ』はそんな時代の新しい空気感の中で誕生し、同時に業界に向けて、女性ヘルスケア市場の動向予測の発表を開始しました。

（中略）

当時の女性ヘルスケア市場では、「何をつくるか？」より「どうやって届けるか？」といった認知形成や販売戦略に重心を置く企業が多く、「販促の競争」が市場での勝ち筋を左右していた時代でした。マーケティングの設計もシンプルで、当時の事業担当者が注目する戦略と言えば、「女性マーケティング」「ライフコース」「SNS」あたりと限定的で、マスターすべきSNSは、Twitter（現X）、Instagram、Facebook。加えて当時は「働く女性」「ママ」「アクティブシニア」が存在感を高めていたこともあり、“女性向け”という切り口そのものが、ヘルスケア市場でも十分な差別化要素となっていました。この辺りを戦略として押さえておけば、十分に競争力を持つことができていたのです。それから一変、この10年ほどで環境は様変わりしました。プレイヤーの激増に加え業種間の壁は急速に曖昧になり、例えばフィットネス企業が遺伝子解析、化粧品メーカーが健康食品の開発、マーケティング支援企業が化粧品の開発など、以前なら発想できなかった競争が次々と生まれるようになりました。加えて、一般化しつつある共創やアライアンスを入り口にヘルスケア市場に新規参入する事例も増えています。そして事業担当者に求められるスキルや役割も、以前とは比較にならないほど高度化しました。AIやデータ活用、制度対応、成熟市場における持続可能な事業機会の探索、他社との連携推進、BtoC事業とBtoB事業の両立など、とにかく今は多岐にわたります。マーケティングチャネルやコミュニケーション手法も多様化し、TikTok、note、YouTube、LINE、Voicy、Substackなど、気づけばマーケティングに活用できる媒体は大幅に増えました。

（中略）

ヘルスケア市場の主戦場が「治す（２次予防）」から「健康づくり（１次予防）」へと拡張して久しく、業界では健康維持増進・予防を前提とした市場形成が進められてきました。しかし、これまで市場化されてこなかった健康課題が新市場として次々に立ち上がった2010年代の成功モデルは、今後は通用しづらくなると考えています。今後、大型市場として立ち上がりを期待できるのは、従来のように「一健康課題を解決する市場」ではなく、明確に社会課題化された健康課題で、かつテクノロジーの活用により広範に社会実装できる市場なのではないかと、この10年ほどの市場の変遷を振り返る中で感じています。

（中略）

こうした市場環境の変化を受け、本レポート制作チームの役割認識も、「企業の販売戦略の意思決定を支える存在」から「事業機会発見の意思決定を支える存在」へと移行しました。市場環境が複雑化し、より広い視点から、そして中長期目線で市場構造を俯瞰して読み解くことの重要性が高まっている時代だからこそ、女性の健康を取り巻く関連市場を横断的に分析した本白書の有用性を感じていただけるのではないかと思います。

▼続きは編集長コラムで！全文掲載▼

女性の健康市場をどう読む？ 10年の変遷を踏まえて提示する2026年の事業機会

https://womanslabo.com/market-260513-1

発行元

woman's（ウーマンズ）は女性ヘルスケア業界専門のパブリッシャーです。業界ニュースの配信、業界分析、ヘルスケア市場レポート発行、ビジネスカンファレンスの企画開催、ヘルスケアイベントの企画運営などを行っています。「ヘルスケア領域に特化した全国的な産学官ネットワーク」と「ヘルスケア業界への情報発信力」を活かして、ヘルスケア事業者の成長・イノベーション・ビジネスマッチングも支援。女性ヘルスケアビジネスのお供に、woman'sの各種サービスをぜひご活用ください。

▼コーポレートサイト▼

https://www.womans-jp.com/

▼ビジネスメディア『ウーマンズラボ』▼

https://womanslabo.com/

当社は「女性の健康」をテーマに、ビジネスイベントやビジネスカンファレンスの開催、業界団体向け講演の登壇、生活者向けイベントを開催しています。