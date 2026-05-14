ネットマーブル新作アクションアドベンチャーRPG『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』本日5月14日（木）に、PC版を先行リリース！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、HBO(R) を代表する『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズを題材にした、スマートフォン（iOS、Android）とPC向けの新作アクションアドベンチャーRPG『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード（Game of Thrones: Kingsroad）』において、本日5月14日（木）より、PC版（Steam、Epic Store、Netmarble Launcher）を先行リリースすることをお知らせいたします。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』では、プレイヤーは運命に導かれ、北部の小貴族「タイレ家」の後継者となるオリジナルキャラクターとして物語に参加します。『ゲーム・オブ・スローンズ』IPをベースにした没入感あふれるストーリーと、広大なウェスタロスを再現したオープンワールドの中で、「傭兵（Sellsword）」、「騎士（Knight）」、「暗殺者（Assassin）」の3つのクラスから1つを選択し、壮大な冒険へと旅立ちます。

操作感を重視したリアルなアクションバトルとともに、『ゲーム・オブ・スローンズ』の世界観を忠実に再現した高品質なオープンワールドアクションRPGをお楽しみいただけます。

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』のPC版（Steam、Epic Store、Netmarble Launcher）は、本日5月14日（木）１８時よりプレイが可能です。



・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』Steam

https://store.steampowered.com/app/4214820/_/?l=japanese

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』Epic Store

https://store.epicgames.com/p/game-of-thrones-kingsroad-0d7ff9

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』 PC（Netmarble Launcher）

https://gotkingsroad.netmarble.com/ja/pcplay

また、PC版リリースを記念し、ログインイベント2種およびレベル達成・ミッション進行型イベント2種の計4つのイベントを開催いたします。イベント報酬として、「希少ランクの野人の衣装」や「上級ランクのエルク」、「伝説遺物選択ボックス」などさまざまなアイテムを獲得できます。

なお、モバイル版を含めた正式リリースは5月21日（木）を予定しております。

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』アプリ（事前登録受付中）

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/gameofthroneskingsroad/id6755586050

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.gotasia

『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』の情報は、公式SNSでご確認ください。

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』公式サイト

https://gotkingsroad.netmarble.com/ja

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』公式X

https://x.com/GotKingsroad_JP

・『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』公式youtube

https://www.youtube.com/@Kingsroad_GOT

◆ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントについて◆

ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメントは、ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)の子会社であるワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントの一部門で、双方向分野向けのエンターテイメントコンテンツの世界一流のパブリッシャー、デベロッパー、ライセンサー、ディストリビューターとして、ゲーム機、携帯ゲーム機、モバイル、PCベースのゲームなど、すべてのプラットフォームを対象に、自社とサードパーティーのゲームタイトルを手掛けています。

◆HBOライセンシング&リテールについて

HBOライセンシング&リテールは、Home Box Office Inc.（https://www.hbo.com/） の一部門で、世界中の一流ライセンシーと提携し、HBOのグローバル視聴者にお気に入りの番組と新たにエキサイティングな形で触れ合う方法を提供しています。この部門は、『ゲーム・オブ・スローンズ』、『VEEP／ヴィープ』、『セックス・アンド・ザ・シティ』、『シリコンバレー』、『インセキュア』、『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』、『ビッグ・リトル・ライズ』、『トゥルーブラッド』など、象徴的で受賞歴のあるHBOのプログラムを活用し、公式ライセンス商品、革新的な商品プログラム、リテールイベント、ライブで没入型の体験を提供しています。

HBOライセンシング&リテールは、コレクターズアイテム、アパレル、出版、ライブブランド体験、デジタルゲーム、ファッションおよび美容コラボレーション、ラグジュアリーアクセサリーなど、幅広い商品カテゴリーで展開しています。公式ライセンス商品は、世界中の小売店、米国国内のオンラインストア（http://store.hbo.com）、および米国ニューヨーク市42番街と6番街にあるHBOリテールハブ「HBOショップ(R)」で購入できます。

◆『ゲーム・オブ・スローンズ』について

ジョージ・R・R・マーティン著のベストセラー小説『氷と炎の歌』を原作としたエミー賞受賞作品のHBOドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ウェスタロスの七王国を支配するために繰り広げられる命がけの駆け引きを描いています。王や女王、騎士や裏切り者、嘘つきや高潔な人物たちが織りなすこの壮大なシリーズは、裏切りと忠誠、家族と名誉、野心と愛、死と生存という物語を通じて、全世界のファンの想像力を掻き立て、テレビ史上最も人気のある番組のひとつとなりました。

◆『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード（Game of Thrones: Kingsroad）』とは

［ タイトル ］ ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード

［ ジャンル ］ アクションアドベンチャーRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年5月21日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

＜権利表記＞

ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON and all related characters and elements (C) & (TM) HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved. (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

(C) Netmarble Corp. All Rights Reserved.