～国境も実績も超え、すべてのアーティストに社会との接点を～

株式会社IDEABLE WORKS（設置イメージ）

アートの力で空間価値を最大化する株式会社IDEABLE WORKS（本社：京都府京都市、代表取締役：寺本 大修）と、株式会社ビオスタイルが運営するGOOD NATURE STATION（京都市下京区、代表取締役社長：山下 剛史）は、2026年8月1日（土）より、デジタルアートギャラリー「KAWARAMACHI DIGITAL GALLERY by GOOD NATURE STATION」をオープンします。

世界には、素晴らしい感性を持ちながらも、地理的条件や展示機会の欠如により、その才能を眠らせているアーティストが数多く存在します。「KAWARAMACHI DIGITAL GALLERY by GOOD NATURE STATION」は、デジタルの力を活用することで、新進気鋭のアーティストや海外のクリエイターが、世界中のファンや社会とダイレクトに繋がることができる場所を提供します。

また、展示第一号として、5月14日（木）より、「NATURE」をテーマに展示作品を募集します。大緑化壁を見上げる中庭をはじめ自然あふれる空間が広がるGOOD NATURE STATIONで、作品の応募をお待ちしています。

※京阪グループがスタートアップとオープンイノベーションで共創する本取り組みは、鉄道や交通インフラ分野を基盤に、スタートアップとの連携を通じて持続可能な社会的インパクトのあるイノベーションの創出を目指す「TRIP（Tokyo Railway Innovation Partnership）」が支援しています。

※上記デザインはイメージです。実際のデザインと異なる場合があります。

■「KAWARAMACHI DIGITAL GALLERY by GOOD NATURE STATION」概要

開業日：2026年8月1日（土）

場所：GOOD NATURE STATION 4階ホテルロビー（GALLERY・ワークショップスペース横）

観覧：無料

展示概要：61cm×61cmのデジタル額縁 ２機

約15秒ごとにスクロールします

■作品募集「NATURE」について

GOOD NATURE STATIONでは、環境や健康、四季をお客様と楽しむ企画・イベントを多数展開しており、それらと連動させた作品を募集してまいります。展示第一号として、5月14日（木）より、「NATURE」をテーマに展示作品を募集します。なお、本イベントの作品募集および選考・運営は、株式会社IDEABLE WORKSが展開するプラットフォーム「HACKK TAG」にて実施します。第1期（8月展示）、第2期（9月展示）にそれぞれ14作品を展示します。

募集テーマ：NATURE

展示数：１.第1期14作品、２.第2期14作品

対象：国籍、地域、プロ・アマ不問で、アート制作活動をされている方

募集期間：１.２.2026年5月14日（木）～6月30日（火）

展示期間：１.2026年8月1日（土）～8月30日（日）、２.2026年9月1日（火）～9月29日（火）

結果通知：１.２.2026年7月７日（火）までに応募時のメールアドレスへ通知します

事務手数料：27,500 円（税込）

※エントリーは無料ですが、展示が確定した際、事務費用として上記金額を株式会社 IDEABLE WORKS へお支払いいただきます。

※詳細は以下の専用URL（HACKK TAG）をご確認ください。

8月展示：https://hackktag.com/event/1778468396415x181727714188722180

9月展示：https://hackktag.com/event/1778649803381x939123898684538900

■HACKK TAG（ハックタグ）について

プロからアマチュアに至る全てのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、全てのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

▹URL： https://hackktag.com/

■株式会社 IDEABLE WORKS について

会社名：株式会社 IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本 大修（テラモト ダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 546-2 京都芸術センター北館 3F

設立年月日：2020 年 7 月 1 日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

■株式会社ビオスタイルについて

株式会社ビオスタイルは、京都・四条河原町に2019 年12 月に開業した複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」の運営会社。京阪ホールディングス株式会社のグループ会社として、京阪グループが推進する“SDGsを実現するライフスタイル” を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」を牽引し、“信じられるものだけを、美味しく、楽しく。人も地球も元気にする「GOOD NATURE」” というコンセプトの下、サステナブルな商品開発、施設運営を行っています。これらの企業活動を通じ、SDGs 達成に貢献するとともに、社会と調和した持続的な成長を目指します。

■SDGsを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「ビオスタイル」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。

▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら

https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

■TRIP について

TRIPは、多様なアセットを持つ18の鉄道事業者とTIS株式会社が中心となり、スタートアップとともに社会課題の解決や未来づくりの可能性拡大といった社会的インパクトのあるイノベーションを創出するコンソーシアムです。

▹URL： https://tib-trip.com/