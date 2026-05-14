チラシ用紙限定で最大40％OFF！ネット印刷のグラフィックがお得な「チラシ印刷両面カラー 人気用紙祭り！」キャンペーンを開催中。

株式会社グラフィックネットプリントチラシ用紙限定で最大40％OFF！お得な「チラシ印刷両面カラー 人気用紙祭り！」キャンペーンを開催中

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役：西野 能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」は、「チラシ両面カラー印刷 人気用紙祭り！」を開催中です。チラシ印刷の人気用紙「コート紙」「マットコート紙」「上質紙」の3種類を対象に、最大40％OFFとお得に印刷いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://stage.graphic.jp/lineup/flyer#limited_campaign

■人気用紙「コート紙」「マットコート紙」「上質紙」がお得！

キャンペーンは、チラシ印刷の人気用紙「コート紙」「マットコート紙」「上質紙」の連量90kg、110kg、135kgが対象です。

少し厚めの110kg、135kgの用紙なら、折り加工オプションを選択して、パンフレットやリーフレットとしてもご利用いただけます。

夏に向けたイベントやセールのチラシ、企業のリーフレットなどに最適な、人気用紙を最大40％OFFのキャンペーン価格にて印刷いただけます。この機会にご利用ください。

※連量とは、紙の厚さを表す単位で、規定の寸法1,000部あたりの重量（kg）で表現されます。

●キャンペーン概要

【対象期間】

2026年5月11日～6月30日

※キャンペーン期間は、予告なく終了する場合がございます。

【対象商品】

A4、B5チラシ、フライヤー印刷（オフセット）

【対象色数】

両面カラー

【対象用紙】

コート、マットコート、上質（90kg、110kg、135kg）

※部数によって選べない用紙がございます。

【対象部数】

500部～10,000部

【価格例】

・A4チラシ・フライヤー印刷（オフセット）

（コート90kg/両面カラー/7日納期/1,000部）

通常価格 4,880円（税込）

↓

キャンペーン価格 2,930円（税込）

▼キャンペーンページ：チラシ両面カラー印刷 人気用紙祭り！（チラシ・フライヤー印刷）

https://www.graphic.jp/lineup/flyer#limited_campaign

■冊子印刷を対象とした割引キャンペーンや、新規会員登録ポイント還元のキャンペーンも同時開催中！

当社では「チラシ印刷両面カラー 人気用紙祭り！」の他に、中綴じ冊子や無線綴じ冊子を対象としたキャンペーン、また割引キャンペーンと併用可能な、新規会員登録ポイント還元のキャンペーンを同時に展開しております。

この機会に、当社での販促物の作成や印刷をご利用ください。

●中綴じ冊子、無線綴じ冊子の仕様限定 割引キャンペーン

カタログやパンフレット、イラスト本、写真集など、様々な用途で活躍する冊子印刷。本キャンペーンでは、A4、B5サイズの「中綴じ冊子」および「無線綴じ冊子」を対象に、印刷の仕様を限定して、最大35％OFFでご利用いただけます。

最少1部※からの少部数印刷が可能で、どちらの冊子もオンデマンド、オフセットの両仕様が割引対象となっております。

※最少1部はオンデマンドのみ対応

【キャンペーン価格例】

・中綴じ冊子印刷

（オフセット/500部/A4タテ/16ページ/コート90kg/両面カラー/9日納期）

通常価格 41,180円（税込）

↓

キャンペーン価格 26,770円（税込）

・無線綴じ冊子印刷

（オフセット/500部/A4タテ/20ページ（表紙4ページ+本文16ページ）/表紙：コート135kg、本文：コート110kg/両面カラー/11日納期）

通常価格 60,720円（税込）

↓

キャンペーン価格 45,280円（税込）

▼キャンペーンページ ：中綴じ冊子印刷（仕様限定）割引キャンペーン

https://www.graphic.jp/lineup/booklet/saddle_stitch#limited_campaign

▼キャンペーンページ ：無線綴じ冊子印刷（仕様限定）割引キャンペーン

https://www.graphic.jp/lineup/booklet/perfect_bind#limited_campaign

●新規会員登録ポイント還元のキャンペーン

昨年に続き、2年連続でオリコン顧客満足度(R) No.1を受賞いたしました。これを記念して、キャンペーン期間中に新規会員登録いただいた方を対象に、合計2,000円分のポイントを進呈するキャンペーンを実施しております。ポイントは他の割引キャンペーンとの併用も可能です。

▼キャンペーンページ ：オリコン顧客満足度(R) No.1記念キャンペーン

https://www.graphic.jp/campaign/oricon_2026

※キャンペーン内容、参考価格は、いずれも2026年5月現在のものです。

※注文状況により、いずれのキャンペーンも変更になる可能性もございます。

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

当社は、2026年5月に発表された「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で2年連続の総合第1位を獲得。また、2025年12月発表の「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を継続中です。

「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 2年連続第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。