足と爪のかかりつけサロンが体験型で出展フットケアサロン「リゼラアンドコー」ビューティーワールドジャパン東京に出展

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社ディビュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役COO：河口記久）が運営するフットケアサロン「リゼラアンドコー」は、2026年5月18日（月）から5月20日（水）まで開催される日本最大級の美容見本市「ビューティーワールドジャパン東京」に出展いたします。

会場では、足元の悩みにアプローチするフットケアの体験会を実施し、来場者にその技術と価値を直接ご体感いただけます。

■リゼラアンドコーとは

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケアブランドです。

タコ・魚の目・巻き爪・角質などの足トラブルに対し、単なる一時的なケアではなく、原因にアプローチする“フットキュア”という考え方を軸に、根本改善を目指しています。

また、足元だけでなく、姿勢や歩き方といった身体全体のバランスにも着目し、日常生活の質の向上をサポートします。

現在、全国に56店舗を展開するフランチャイズを構築し、多くのお客様の足元の健康を支えています。

■出展の見どころ

本ブースでは、

・フットケア施術の体験会

・オリジナル商品を会場限定価格で販売

など、実際にサービスを体感いただける内容をご用意しています。

来場者の皆さまに、“足元から整える重要性”と“根本改善型フットケア”の価値をお伝えします。

■開催概要

イベント名：ビューティーワールドジャパン東京

期間：2026年5月18日（月）～5月20日（水）

時間：10:00～18:00（最終日は16:30まで）

会場：東京ビッグサイト

小間番号：W3-B016

■株式会社ディビュースについて

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケア事業を全国に展開しています。

・会社名：株式会社ディビュース

・代表取締役社長COO：河口記久

・本社：東京都渋谷区神宮前4-7-1

・TEL:03-4361-8782

公式HP：https://www.lizera.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS