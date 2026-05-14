石川県産ブロッコリーを使用したクラフトジンが完成　～県ジンプロジェクト第19弾「石川県ジン by agataJapan」5月16日より先行発売～

スターマーク株式会社公式ページ https://bit.ly/ec_kengin

スターマーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林正勝）は、日本各地の魅力を発信する「県ジンプロジェクト by agataJapan」の第19弾として、石川県産ブロッコリーを使用した「石川県ジン」を発売いたします 。

一般販売に先駆け、5月16日（土）8時より、CAMPFIREにてクラウドファンディングを開始いたします 。

CAMPFIREクラウドファンディングプロジェクト

石川県ジン 県ジンプロジェクト by agataJapan(https://camp-fire.jp/projects/912573/preview?token=33ez64v1&utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show)

『加賀の雪下ブロッコリーが香るクラフトジン「石川県ジン」をいち早くお届けします！』(https://camp-fire.jp/projects/912573/preview?token=33ez64v1&utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show)

プロジェクトページはこちら(https://camp-fire.jp/projects/912573/preview?token=33ez64v1&utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show)から

左記QRコードからもご覧いただけます。

半世紀ぶりの「指定野菜」追加で大注目！ 加賀の畑が育てたヘルシーなクラフトジン

スターマーク株式会社が企画・販売を手がける、日本各地の特産品の魅力をクラフトジンに込めて発信する『県ジンプロジェクト by agataJapan』。その第19弾商品として、今回、キーボタニカルに石川県産ブロッコリーを使用した「石川県ジン」が誕生しました 。

実は、石川県加賀市は日本有数のブロッコリー産地です。2026年、半世紀ぶりに国の「指定野菜」に追加され、国民生活に欠かせない野菜としてお墨付きを得たブロッコリー。

私たちは、今こそ加賀ブロッコリーの魅力を広く発信していく絶好の機会だと捉え、ジンづくりに挑戦しました。

ボタニカル・加賀ブロッコリーについて

石川県内には、おどろくほど元気に、活発に、そして楽しくブロッコリーを栽培していらっしゃる農家さんたちがいます。

特筆すべきは「越冬ブロッコリー」や「雪下ブロッコリー」と呼ばれるものです。冬の寒さと雪の下（約0℃、高湿度）で2ヶ月以上保存されることで、凍結を防ぐためにデンプンが糖に変わり、糖度が9度以上に達することもあるほど、甘みと栄養が非常に高くなります。

その主な産地が、まさに、北陸・石川県なのです。

「石川県ジン」の主役となるボタニカルは、石川県加賀市産のブロッコリーです。今回お届けする初回製造ロットでは、12月～3月頃に旬を迎える「雪下ブロッコリー」を使用しました。

石川県ジン おすすめの楽しみかた

石川県ジンの味わいは、食中酒としても最適です。ジントニックの仕上げに黒胡椒を散らしたり、ブロッコリーの甘い香りが立ち上がるお湯割りなど、楽しい時間のお供にぜひ加えてください。

【石川県ジン by agataJapan】

・販売価格：6,600円（税込）

・容量：500ml

・アルコール度数：40%

製造元：タテヤマブルーイング株式会社

販売者：スターマーク株式会社

石川県ジン 応援チーム

県ジンプロジェクトでは、各県に活動の中心となる地域プロデューサーがいます。今回の石川県ジンでは、下記の皆様にご協力をいただき製品化を実現しました。県内のみならず、国内はもとより、世界展開も視野に入れ石川県ジンを広めてまいります。

・石川県ジンプロデューサー

山口 謠司 氏

（文献学者・日本語史研究者／

加賀・山代温泉プロジェクトメンバー）

・石川県応援団

谷口 敦子 氏（谷口呉服店）

下荒 朋子 氏（株式会社シモアラ）

◆県ジンプロジェクトとは”日本をつなぐクラフトジン”

スターマーク株式会社が展開する、日本のよいもの宣伝・販売事業agataJapanのプライベートブランドagataJapan ORIGINALの一貫として、全国47都道府県に1商品ずつ、オリジナルのクラフトジン「県ジン」をブランド企画・開発し、展開する取り組みです。

ご当地ならではの特産品をボタニカルに使用し、美味しさにこだわるのはもちろん、地域の魅力やお酒を片手に集まる場での楽しいコミュニケーションのツールとして”県人も、そうじゃない人もみんな、笑顔にしたい。”をモットーとして、「県ジン」をきっかけに、都道府県ごとの魅力の発信や地域活性化、生産者や販売者をつなぐネットワークづくりを行っていきます。

各地の「県ジン」づくりに一緒に取り組んで頂けるパートナーも募集中です。

ご興味がおありの方は、お問合せ下さい。

◆商品の販売について

弊社のECサイト「老舗通販. net」や楽天市場 でのオンライン販売のほか、東京都内をはじめとする飲食店や、弊社が運営するホーチミン高島屋内の「agataJapan.cafe YUKIMURA」を含むベトナムをはじめ世界各国の販売も展開いたします。飲食店様向けの業務用のお取り扱いも承っております。

参考資料 https://bit.ly/kengin

公式サイト https://shinisetsuhan.net/collections/kenjinproject

商品販売ページ https://bit.ly/ec_kengin

クラファンページ https://bit.ly/17ishikawa_campfire

◆スターマーク株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目17－1虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

代表取締役 林 正勝

事業内容 事業開発、輸出入業務全般、グローバルでのマーケティング、企業・サービス・

プロダクトのブランディング ほか

スターマーク株式会社では、日本全国47都道府県と世界195ヶ国をつなぎ、文化交流することで相互理解を深め、平和な世界実現への貢献を会社のミッションとしています。

日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ

伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ

【Webサイト】https://starmark.co.jp【会社概要】http://bit.ly/STARMARK_PROFILE_SLIDE

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【agataJapan.tokyo】https://agatajapan.com/tokyo/