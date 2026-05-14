25名のVTuberが参戦！機装美少女たちの禁域征戦RPG『ダイブロス・コア』で「頂を競え～ぶいきゃす激闘祭～」開催！

株式会社ミラティブ

「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube・Twitch・Mirrativなど各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマーなど）を支援する株式会社ミラティブのグループ会社、株式会社アイブレイド（本社：東京都豊島区 代表取締役：妻木 泰夫）が運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」（https://v-cas.com/ ）は、GameTreeが提供する『ダイブロス・コア』において、配信イベント「頂を競え～ぶいきゃす激闘祭～」を開催することをお知らせいたします。

本イベントは、ゲームリリース100日を迎える2026年5月14日（木）から5月27日（水）まで開催されます。総勢25名のVTuberが参戦し、「配信回数」「ショート動画投稿数」「ゲームダウンロード数」「ゲーム進行度」に応じて加算されるポイントを競いながら、本タイトルの魅力を余すところなくお届けします。

『ダイブロス・コア』は、未知の領域「砕星」へと足を踏み入れ、機装美少女たちと共に戦うターン制RPGです。戦略性の高いバトルと、個性豊かなキャラクターたちが織りなす壮大なストーリーをお楽しみいただけます。「頂を競え～ぶいきゃす激闘祭～」を通じて、その奥深い世界観をぜひご堪能ください。

■イベント概要

リリース100日を迎えた機装美少女たちの禁域征戦RPG『ダイブロス・コア』の配信イベント。

■総勢25名のVTuberが集結！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/192_1_8b0a5ad7c3ff6110e1e80abd20960f46.jpg?v=202605140151 ]

人気VTuberが大集合！推しVTuberの配信を楽しみながら応援しよう！

参加VTuberはキャンペーンサイトからご確認いただけます。

https://events.v-cas.com/DAIBLOSCORE2605

■『ダイブロス・コア』とは

本作は、機装美少女たちが未知の脅威に立ち向かう禁域征戦RPGです。

2070年、地球に落下した隕石から発見された未知の力「NOVAエネルギー」。その管理と研究のために設立されたNERI（NOVAエネルギー研究機関）に所属する「総隊長」として、プレイヤーは精鋭部隊を率いて砕星への探索へ乗り出します。

3×3のマスに最大5人の隊員を配置し、キャラクターのスキルや特性を活かしながら最適な陣形を組み立てていくことで戦場での優位性を確立する、戦略性の高いバトルシステムが特徴です。

さらに、個性豊かな機装美少女たちとのストーリーも本作の魅力であり、緻密な世界観と重厚な戦術バトルが融合したタイトルです。

■ VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/192_2_dadbe4310554f05c2ccae773a5c7f85a.jpg?v=202605140151 ]

「ぶいきゃす」は、VTuberと企業をつなぐキャスティングプラットフォームとして、ゲーム・音楽業界をはじめとする幅広い分野で多彩なプロジェクトを展開しています。

バンド生配信とVTuberを融合させた音楽イベント 「Rock on V」 の企画・プロデュースを手掛けるほか、VTuberとのコラボレーションによるオリジナルケーキ販売、ポップアップストア、ゲームコラボ、音楽イベントへの出演など、VTuberの可能性を最大限に引き出す施策を次々と生み出しています。

VTuberの新たな活躍の場を創出し、企業とファンの架け橋となる「ぶいきゃす」にご期待ください。

▶「ぶいきゃす」公式サイト：https://v-cas.com/

▶「ぶいきゃす」公式X（旧Twitter）：https://x.com/vcas_PR

■ ミラティブグループとしての位置づけ

2025年12月に東証グロース市場へ上場した株式会社ミラティブは、"All for Streamers"を掲げ、VTuber／ストリーマーを含む、あらゆるプラットフォームで活動するすべての配信者を支援する企業グループとして、資本業務提携やM&Aも活用し、配信者支援の領域を拡大しています。

この中で株式会社アイブレイドは、VTuber領域における企業プロモーションや音楽イベントなどで培ってきた企画・演出力の強みを活かし、配信の枠を超えた表現・活動領域へと広げる役割を担っています。

■ 株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-512

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

インフルエンサーマーケティング・VTuberキャスティング・VTuberオフラインイベント企画運営・Vライバープロダクション

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/