ニューヨーカー ウィメンズ「PUT ON NAVY IN SUMMER」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「PUT ON NAVY IN SUMMER」を自社通販サイトで公開しました。

PUT ON NAVY IN SUMMER

透ける心配もない。汗も目立ちにくい。1枚でさらっと着られて、黒よりもどこか涼しく見える。

紺は、着るだけで静かなかっこよさを生み、大人っぽさと品の良さを自然に引き立ててくれる色。シンプルになりがちな夏の装いも、“ただラクなだけ”に見せない。頑張っていないのに、ちゃんとして見える。夏こそ、「紺」を着る理由です。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-putonnavyinsummer?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-putonnavyinsummer?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

Quiet. 品よく整う、夏のワントーン

ゆるやかなシルエットのネイビーブラウスに、 リネンライクなパンツを合わせて。

力を抜きながら、品よく整うワントーン。

プルオーバー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51868653-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \13,200

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51338150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

Cool. ラフなのに、どこかクール

透け感のある柄編みポロに、デニムライクなパンツを合わせた軽やかなバランス。ラフなのに、どこかクールに見える夏の紺。

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51758651-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \14,300

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318234-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928828-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

Trad. 軽やかに楽しむ、夏のトラッド

暑い日にさらっと羽織れるノーカラージャケットを主役に。ホワイトのカットソーとグレンチェックで、抜け感のある夏のトラッドスタイルへ。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51128150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

プルオーバー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51858535-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \13,200

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318221-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \13,860

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

ローファー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966982-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

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https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=w260511&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=w260511&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

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時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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