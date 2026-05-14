インバウンド客の「帰国後の再購入」を実現。ZenGroup、実店舗と越境ECをつなぐ「ショップステッカー」を提供開始

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪市中央区）は、訪日外国人の実店舗への集客と、帰国後のリピート購買促進を目的とした「ショップステッカー」の提供を開始しました。本サービスにより、越境ECモール「ZenPlus」および「ZenLuxe」の出店事業者は、実店舗を起点に、オンラインへのスムーズな送客が可能となります。

■背景：店頭での「海外発送対応」の周知と、運用の標準化が課題

京のつけものもり 三条店

当社では2023年5月より、購入時に配布するショップカードを提供してまいりました。しかし、現場からは下記の課題が浮き彫りになっていました。

- 認知の遅れ：購入時に手渡すカードだけでは、入店前に「海外発送ができる店舗であること」が伝わらない。- 運用のムラ：混雑時の渡し漏れなど、スタッフの対応状況によってリピート導線の案内に差が生じてしまう。

これらの課題を解決するため、店舗入口や店内に掲出するだけで情報を提示できる「ショップステッカー」を導入しました。「入店時の安心感（海外発送可の認知）」と「帰国後の再購入導線」の両立を、店舗運営の負担を抑えながら実現し、実店舗とオンラインをつなぐ継続的な購入導線を構築しました。

■ショップステッカー導入のメリット

ショップステッカーを掲出することによる、3つのメリットを紹介いたします。

- 入店ハードルの払拭英語・中国語（繁体字）で「海外発送対応」を明記。大きな荷物を持ち歩きたくない訪日客に対し、店先で「後で送る」という選択肢を事前に提示することで安心感を与え、入店・購買を促します。- 帰国後の「指名買い」導線ステッカーに各店舗専用のQRコードを配置。スマートフォンで読み取るだけで、各モール内のショップページへ直接遷移し、商品を閲覧、購入することができます。帰国後も、日本で出会ったお気に入りの品をリピート購入できる環境を整えます。- 現場の負担を抑えた継続的なアプローチ掲出するだけで、接客の有無にかかわらず来店客全員に海外発送・継続購入の可能性を周知できます。なお、「ZenPlus」または「ZenLuxe」に出店している事業者で、ショップステッカーの作成を希望される店舗には、無料でステッカーを制作します。【導入実績】- 株式会社森田質店Blumin浦安店（ZenLuxe ショップステッカー）- 株式会社もり 京のつけものもり（ZenPlus ショップステッカー）嵐山店、三条店、八坂店【導入店舗の反応】

実際にショップステッカーを導入した店舗からは、店頭での案内のしやすさや、海外発送に関する問い合わせ対応の変化について、以下のような声が寄せられています。

- 海外発送に関する問い合わせがあった際、スタッフがその場で詳しく説明しなくても、ステッカーのQRコードからショップページを案内できるようになった。- 英語で海外発送について説明する負担が軽減され、来店客にスムーズな案内がしやすくなった。- これまでは海外発送の希望に対して対応が難しい場面もあったが、導入後はZenPlusまたはZenLuxe上のショップページへ誘導することで、断らずに購入導線を提示できるようになった。- 帰国後に再購入したいという訪日客に対して、店頭で出会った商品をオンラインで再び購入できる選択肢を伝えやすくなった。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■越境ECモール「ZenPlus」について

「ZenPlus」は、日本の商品を世界に届ける越境ECモールです。上場企業から小規模事業者まで、5,000店舗以上が出店しています。商品情報の翻訳や多言語でのカスタマーサポート、国際決済・配送までZenPlusが一括対応します。注文があった場合には、当社物流センターに送るだけで完結するため、出店者は国内販売と同じ感覚で越境販売を始められます。また、初期費用・月額費用は無料で、販売時のみ販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型で、リスクを抑えて海外に挑戦できます。

海外ユーザーの日本商品への関心の広がりに対応し、商品との出会いから購入までの体験を、オンラインだけでなくオフライン（実店舗）にも広げる取り組みを進めています。

・ZenPlus 海外向けECモール：https://zenplus.jp/ja

・ZenPlus 国内向けお問い合わせページ：https://zen.one/zenplus(https://zen.one/zenplus)

■ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」について

中古品を中心としたラグジュアリーブランド品を専門に取り扱う越境ECモールです。ZenPlusの仕組みを活用し、翻訳やカスタマーサポート、国際決済・配送、プロモーションまで当社が対応します。海外送料は出店者の追加負担なく無料とし、AI真贋鑑定サービス「Entrupy」による真贋鑑定も実施しています。購入のハードルを下げつつ、出店者の販路拡大を支援します。

・ZenLuxeサービスページ：https://zenluxe.jp/en/

■ZenGroupについて

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額の20％を日本に」をビジョンに掲げ、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで支援しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行プラットフォーム

・ZenLink：越境EC対応化サービス（国内自社ECサイトの海外販売・集客対応）

・ZenPlus：越境ECモール（出店・販売支援）

・ZenLuxe：ラグジュアリー商品の越境ECモール

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は320万人を超え、175の国・地域へ延べ1,050万点以上の商品を発送しています。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

【会社概要】

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group