オンラインダンスゲーム『クラブ・エム・スター』、ペットで銀河を駆け抜ける！新コンテンツ「ペットレース」5月21日実装決定

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向けオンラインダンスゲーム『Club M Star』（以下、クラブ・エム・スター）において、2026年5月21日（木）予定のアップデートにて、新コンテンツ「ペットレース」を実装することをお知らせいたします。

また、実装に先駆け、限定ペット「レースファニー」が獲得できる事前予約イベントを開催中です。

■ 5月21日（木）始動！新コンテンツ「ペットレース」とは

「ペットレース」は、これまで育成やコレクションが中心だったペットたちと、実際にコースを“走って遊べる”ミニゲーム形式の新コンテンツです。

- 参加方法：ラウンジ内のペットタウンにいる専用NPC「エイリン」を通じてエントリーが可能。- レースマップ「スターポートサーキット」：宇宙ステーションをイメージした幻想的な銀河を背景に、スピード感あふれるレースを楽しめます。スターポートサーキット

お気に入りのペットを自ら操作することで、これまで以上に“自分だけの相棒”としての絆を感じられる体験を提供します。

■ 爽快感と戦略性が融合したレースシステム

単なる競走に留まらない、本格的なレース要素を搭載しています。

- ブースターシステムで逆転を狙えスタート時のロケットスタートを可能にする「スターティングブースター」や、コーナー区間で加速する「ドリフトブースター」など、操作のタイミングが勝敗を分ける戦略的な走行が楽しめます。- ペットごとの固有ステータス各ペットにはレース専用のステータスが設定されています。ペットの性能によって走行スタイルや攻略法が変化するため、コースに合わせたペット選びも重要なポイントです。

「ペットレース」の詳細は、こちらの公式ガイドページをご確認ください。

https://lounge.pmang.jp/clubmstar/guides/3356

■ 限定ペット「レースファニー」を全員に！事前予約イベント開催中

新コンテンツの実装を記念して、豪華特典がもらえる事前予約イベントを開催しています。

- 開催期間：2026年5月21日（木）メンテナンス前まで- 予約特典：限定ペット「レースファニー」を含む豪華アイテムセット- 対象ペットについて：「ペットレース」には専用の対応ペットで参加いただけます。現時点では特典の「レースファニー」のほか、「ライディングベア」など6種類のペットが対応しています。また、今後のアップデートでレースに参加できるペットを追加していく予定です。

事前予約で「レースファニー」を手に入れれば、実装当日からすぐにレースに参戦可能です。この機会をぜひお見逃しなく！

【事前予約イベント詳細】

https://lounge.pmang.jp/clubmstar/notices/200

◆『クラブ・エム・スター』とは

オンラインダンスゲーム『クラブ・エム・スター』が、ついに日本の「Pmang」に登場！K-POP、J-POP、洋楽など多彩な楽曲に合わせてダンスを披露する本作は、リズムゲームとアバター交流を融合させた新感覚のソーシャルリズムゲームです。2012年7月のサービス開始以降、アップデートを重ねながら世界中のファンを魅了してきました。自由なアバターカスタマイズや、豊富なイベント・楽曲追加により、常に新しい楽しさを提供しています。誰でも気軽に始められる、音楽とダンスの仮想空間をぜひ体験してください！

▼ゲームプレイはこちらから

Pmang『クラブ・エム・スター』公式ラウンジ（クライアントダウンロード）

https://lounge.pmang.jp/clubmstar

【プレイ必要環境】

OS：Windows 10 64bit 以上

CPU：Intel Core i7-6700 以上 / AMD Ryzen 7 1800 以上

RAM：16GB 以上

GPU：GeForce GTX1050 以上 / Radeon RX570 以上

DirectX：Version 9.0 以上

ストレージ：SSDまたはHDDに70GB以上の空き容量（推奨）

【公式情報】

『クラブ・エム・スター』の最新情報は、各公式チャンネルにて発信しています。

・『クラブ・エム・スター』Pmang公式サイト

https://club-mstar.pmang.jp

・『クラブ・エム・スター』Pmang公式ラウンジ

https://lounge.pmang.jp/clubmstar

・『クラブ・エム・スター』公式Discord

https://discord.gg/WUZUUd6D6A

【公式ゲーム紹介動画シリーズ】

・第1弾：様々なゲームモードで遊ぼう！

https://youtu.be/Gd_YDm03U54

・第2弾：豊富なカスタマイズ要素で自分好みのキャラクターを作ろう！

https://youtu.be/nef84jh11AA

・第3弾：家具や小物で「ホーム」を飾って自分だけの素敵な空間を作ろう！

https://youtu.be/44y1ToTqgG8

・第4弾：ダンス以外の楽しみも！ヘブンリーアイランドで釣りに挑戦！

https://youtu.be/nhRelNfhOxg

・第5弾：友達と好きな人と一緒に楽しめる！ユニークなアクション＆カップルシステム！

https://youtu.be/W6ERtMfM0Lc

◆『クラブ・エム・スター』について

タイトル：Club M Star（クラブ・エム・スター）

ジャンル：オンラインダンスゲーム

運営・開発：VALOFE Co., Ltd.

プラットフォーム：VFUN / Pmang

対応OS：Windows 10以降

価格：基本無料（アイテム課金制）

サービス開始日：2025年10月2日

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。セキュリティ対策も万全で、安心してプレイできる環境を整えています。今後も新タイトルを続々と追加し、さらなるサービス拡充を予定しています。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」および「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時から長年にわたりオンラインゲーム運営を行っており、現在はPCからスマートフォンまで、多くの人気ゲームを日本国内で提供しています。

●コピーライト表記

(C) VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. (C) Netmarble Neo Corp.

※本プレスリリースに記載の会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。