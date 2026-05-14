株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」は、アメリカン・ミリタリーウォッチブランド「PRAESIDUS（プレジダス）」より、第二次世界大戦期の名作“Dirty Dozen”を現代的に再構築した「DD-45」と、極寒環境仕様として開発された「Arctic Field」の２コレクションが発売いたします。

■ WWIIの伝説を現代に蘇らせた「DD-45」

「DD-45」は、1945年に英国軍へ供給された“Dirty Dozen”ウォッチをルーツに持つモデルで、PRAESIDUSがその歴史的デザインを忠実に継承しながら現代的にアップデートした一本です。高い視認性を誇るブラックダイヤル、レイルウェイミニッツトラック、スモールセコンドといった伝統的意匠を残しつつ、10ATM防水、ねじ込み式リューズ、ダブルドーム型サファイアコーティングクリスタルを採用。内部にはアメリカ製Ameriquartzムーブメントを搭載し、優れた精度とメンテナンス性を実現。38mmケースはクラシックな軍用時計らしさを維持しながら、現代の装着感にも配慮されています。歴史的背景と実用性を兼ね備えた、ブランドの代表的ミリタリーモデルです。

■極地仕様へ進化したフィールドウォッチ「Arctic Field」

「Arctic Field」は、PRAESIDUSの人気モデル“Jungle Field”をベースに、寒冷地や雪原といった極限環境での視認性と実用性を高めた新作コレクションです。34mmケースのヴィンテージライクなサイズ感はそのままに、氷雪環境に適応した高コントラストダイヤルを採用。ホワイト、ブルー、アイスブルーの3色展開により、それぞれ異なるミリタリーカラーを表現しています。TMI VH31メカクォーツムーブメントを搭載し、クォーツの高精度と機械式のようなスイープ運針を両立。サンドブラスト加工ケースや5ATM防水性能、サファイアコーティングクリスタルなど、日常からアウトドアまで対応する堅牢なスペックを備えています。ベトナム戦争期の軍用フィールドウォッチをルーツに持ちながら、新たに“極寒地対応”というコンセプトを加えた意欲作です。

■歴史への敬意と現代性能を融合するPRAESIDUS

2019年創業以来、歴史的軍用時計を現代へ再解釈するブランドとして注目を集めています。アメリカ・フェニックスで組み立てられる高品質な製造体制と、退役軍人支援や軍事史保存への姿勢もブランドの大きな特徴です。今回の「Arctic Field」と「DD-45 OG」は、それぞれ異なる時代背景を持ちながらも、“過酷な環境下で信頼できる時計”というPRAESIDUSの哲学を共有しています。

■発売情報

2026年5月16日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道/大阪で先行発売後、5月25日（月）よりエイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて一般発売を開始する。

DD-45

商品詳細 ケース径 : 40mm ケース縦 : 46.5mm ケース厚み : 11.5mm ケース素材 : 316L ステンレススチール ガラス : ダブルドームサファイアコーティングK1ガラス 防水 : 10ATM ムーブメント : Ameriquartz 70200A

Arctic Field

▼ 販売店舗 H°M’S” WatchStore 表参道 H°M’S” WatchStore 大阪 H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ ) ▼ お客様お問い合わせ先 店名: エイチエムエスウォッチストア表参道 住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F 03-6438-9321