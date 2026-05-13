婚活中の西澤アナ、経営者・イケメンモデルとの三角関係に苦悩…34歳美人社長、美デコルテ全開のオフショル姿で挑むも初めての涙！？年収1億円東大卒VS年収120万夢追い人、人気モデル・徳本夏恵が究極の選択

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月12日（火）夜10時より、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第3話を放送いたしました。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■婚活中の西澤アナ、経営者・イケメンモデルとの三角関係に苦悩…“婚約”生活での初体験も

第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催されました。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から、気になる男性1名を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができます。

現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て気になっていたという年収4000万円の経営者・キョウスケを会話の雰囲気だけで見抜き、念願の初対面を果たします。「デートしてみたくなりました」と惹かれていくゆかは、現在の婚約者であるイケメンモデルのS・リョウに「デート行きたいなって思ってて…」と相談を持ちかけます。しかし、S・リョウは「俺との関係がこれで破談になる、それを覚悟しても行きたいなら…」と苦悩の表情を見せました。その後、キョウスケとのデートに向かったゆかは、彼から突然呼び捨てにされ、「急に呼び捨て！この共同生活で初めての呼び捨て」と照れた表情を見せる場面も。さらに「会えて本当によかった。思ってた人と良い意味で違う」と語るなど、2人の距離は急接近。現在の婚約者か、新たなハイスペ経営者か。三角関係で揺れ動くゆかは、果たしてどちらに合鍵を渡すのか…？

【動画】婚活中の西澤アナ、金髪イケメン経営者とほろ酔いデートへ「共同生活で初めての…」(https://x.com/ABEMA/status/2054023756797075814?s=20)

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■34歳美人社長・中野綾香、美デコルテ全開のオフショル姿で婚活に挑むも初めての涙！？

また、34歳美人経営者のあやかも「仮面舞踏会」で薔薇専門店オーナーのダイチを指名し、デートの許可を得るため現在の婚約者・ショウゴのもとへ。あやかが「何したらダメとかある？チューとかしたら？」「1回目のKEEPデート手繋いじゃった」とわざと嫉妬を煽るような駆け引きを仕掛けると、ショウゴは「それはイヤやな」と笑って返しつつも、「仮にも婚約中だから（手繋ぐのも）好きじゃないかもね」と表情を曇らせます。後の個別インタビューでも「言わんでよくない？」「何考えてるんやろって思いましたね」と困惑を見せたショウゴに、スタジオMC陣も「ショウゴの中で冷めたかもね」と“婚約破棄”の危機を危惧します。その後、美デコルテ全開の華やかなオフショル姿でダイチとのデートへ向かったあやか。あやかの言葉をすべて肯定してくれるダイチの人柄に「何を言っても許されるんじゃないかってぐらい、受け入れてくれる。本当に悪いところが1つもない」と惹かれていきます。彼から「あなたに夢中」を意味する6本の薔薇をサプライズでプレゼントされると、「どうしよう…泣けてくるわ」と思わず涙。一方で、あやかへの不信感を募らせていくショウゴからは「ちょっと違うなと思ったら、次の日くらいに婚約破棄すると思います」とまさかの発言も。あやかが下した決断と、ショウゴの変化はどんな未来に向かうのか…？

【動画】34歳美人社長・中野綾香、美デコルテ全開のオフショル姿で婚活に挑むも…(https://x.com/ABEMA/status/2054023756717166619?s=20)

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■年収1億円東大卒VS年収120万夢追い人…、27歳人気モデル・徳本夏恵が婚活で究極の選択

一方、年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえは、月収10万円で世界を旅する起業家・レオを直感で指名し、デートへ。レオから「想像以上にしっかり芯がある方」「ありのままの自分で今ここにいる。それを見て判断してもらえたら嬉しい」と真っ直ぐで熱烈なアピールを受け、なつえも「想像より楽しい方だし、聞けば聞くほどちょっと自分と価値観が同じなのかな」と好感を抱いていきます。絶対的な自信を見せる年収1億円のエリートか、月10万円で夢を追う起業家か。対極にある2人の間で揺れ動くなつえが出した答えとは…？

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■森香澄、結婚したら幸せになれそうだと思う芸能人を実名告白「かっこいい」

婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、MC陣が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」についての話題で盛り上がります。森がはじめに「アンタッチャブルの柴田さん」と答えると、MCメンバーから「芸人の名前出すのって置きにいってる」「本気を見せてほしい」と鋭くツッコまれる一幕も。改めて問われた森は「藤木直人さん」と実名を挙げ、「もちろん、見た目もすごくお美しい、かっこいいし、ずっと見てました」と大絶賛。共演した際のエピソードとして、「待機時間が多い番組だった。芸人さんもたくさんいらしたのに、その場を回したのが藤木さんだった」と振り返り、「ご自身の子どもの話とか、プライベートの話とかを人に聞いていらして」と、周囲への気遣いに惹かれたことを語りました。さらに、結婚相手に譲れない条件について「清潔感。風呂キャンされる人、本当に無理」と熱弁を振るい、スタジオを沸かせました。

【動画】森香澄が“結婚したら幸せになれそう”だと思う芸能人を実名告白！「かっこいい」(https://x.com/ABEMA/status/2054023756721332698?s=20)

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番組ラストでは、現在の婚約者か、新たな男性かという究極の選択に迫られ、波乱の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第3話。彼女たちの決断の模様は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第3話＞

第3話放送日時：2026年5月12日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第3話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p30

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/