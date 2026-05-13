ESG投資指標「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index」の構成銘柄に3年連続で選定

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、2026年5月1日（金）にESG（環境・社会・ガバナンス）投資の世界的指標である「Dow Jones Best-in-Class Indices」（以下、DJBICI）のアジア・太平洋地域の企業で構成される「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index」（以下、DJBIC Asia Pacific）の構成銘柄に3年連続で選定されました。（※1）

「DJBICI」は、米国S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が公表するESG投資の世界的指標で、S&P Globalによるコーポレート・サステナビリティ評価（CSA）に基づき企業の取り組みを環境・社会・ガバナンス/経済の3つの側面から評価し、持続可能性（サステナビリティ）に優れた企業を構成銘柄として選定するものです。

この度当社は、「企業倫理」「包装」「気候戦略」の項目で昨年に比べ高い評価を受け、日本・アジア・オセアニア地域の企業で構成される「DJBIC Asia Pacific」の構成銘柄に3年連続で選定されました。

また、当社は「DJBIC」のほか、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用する日本株を対象とした6つのESG指数のすべての構成銘柄（※2）にも継続して選定されています。

当社は2021年4月より掲げているサステナビリティステートメント「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」と、「4つの重点取り組み」をもとに、企業としての持続的な成長と環境・社会への課題解決に取り組んでまいりました（※3）。今後も目標達成に向けて積極的に取り組み、環境や社会に配慮した新しいファッションの世界の実現を目指します。

（※1）2025年2月に名称変更されました。

旧：「Dow Jones Sustainability Indices（DJSI）」、新：「Dow Jones Best-in-Class Indices（DJBICI）」

旧：「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index（DJSI Asia Pacific Index）」、新：「Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index（DJBIC Asia Pacific）」

（※2）「FTSE JPX Blossom Japan Index」「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」「Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index（GenDi J）」「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数」

詳細：サステナビリティ／外部評価(https://corp.zozo.com/sustainability/evaluation/)

（※3）詳細：サステナビリティステートメントと4つの重点取り組み(https://corp.zozo.com/sustainability/policy/)