【5月28日・オンライン開催】SNS キャンペーンは「戦略設計」で決まる | 失敗しないキャンペーンの方程式

シャトルロックジャパン株式会社SNS キャンペーンは「戦略設計」で決まる | 失敗しないキャンペーンの方程式 | シャトルロックジャパン株式会社登壇

「SNS キャンペーンを実施しても、思ったような成果につながらない」

「企画は考えているものの、KPIや ターゲット設計に不安がある」



そのように悩んだことはありませんか？SNS キャンペーンで成果が出ない場合、「企画の面白さ」以前に、目的やターゲット、KPI などの戦略設計が十分に整理できていない可能性があります。

マーケティング活動において SNS キャンペーンは、認知拡大や集客、購買促進、UGC 創出などに活用できる有効な施策の一つです。一方で、成果につなげるためには、キャンペーンを実施する目的に応じて、適切な設計を行うことが重要です。



本セミナーでは、SNS マーケティングの戦略設計・データ分析のノウハウを持つ株式会社ホットリンクと、SNS キャンペーンの企画・運用支援に強みを持ち、キャンペーン支援サービスも提供しているシャトルロックジャパン株式会社が、失敗しない SNS キャンペーンを実現するために必要な「戦略設計」の考え方を解説いたします。

◆ こんな方におすすめ

オンラインセミナーに無料で申し込む :https://www.hottolink.co.jp/event/20260528本ウェビナーでは、失敗しないSNSキャンペーンを実現するために必要な「戦略設計」の考え方を解説いたします。

・︎ 拡散はするが、成果につながっているか分からない方

・︎ X (Twitter) 上で、UGC や口コミを生み出したいマーケティング担当者

・︎ キャンペーン目的に応じた KPI、手法の選び方を整理したい方

◆ 学べること

・︎ 成功する SNS キャンペーンに共通する「戦略設計」のポイント

・︎ 認知・集客・購買など、目的別に設計すべき KPI の考え方

・︎ ファネルに合わせたキャンペーン手法・ツールの選び方

◆ 内容[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/207_1_1a8a0cb5650d767bb3193c49c7476ad1.jpg?v=202605141251 ]

◆ 概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/207_2_a7f57dd4844b015b81be7c6c81bb3c9b.jpg?v=202605141251 ]◆ 登壇社・登壇者紹介[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/207_3_3b85652f0932d0ce0ef01fcc7b780b75.jpg?v=202605141251 ]

オンラインセミナーに無料で申し込む :https://www.hottolink.co.jp/event/20260528

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社公式パートナー一覧（シャトルロックジャパン株式会社）

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited：アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど9カ国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス（キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など）、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス（Shuttlerock Studio）(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/207_4_44fc878944c22c06a33cc955d7e00d37.jpg?v=202605141251 ]