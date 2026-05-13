★イベント情報★10月9日(金)～「装甲騎兵ボトムズ総合模型演習 2026」開催決定！

株式会社CRAZY BUMP

四半世紀を超えて愛され、今なお進化を続ける『装甲騎兵ボトムズ』。その重厚な世界観を熟練

のモデラー陣が立体化する恒例のジオラマ展を今年も開催いたします。

今年の特集は、ファンの熱い支持を集める「クメン編」(TV 版の第 14~27 話)。

パネル展示による解説と、劇中の名シーンを彷彿とさせるジオラマが融合し、クメンの熱気と硝煙を会場に蘇らせます。

本展のキービジュアルは、イラストレーター・メカデザイナーの天神英貴が担当!

また、放送 45 周年を迎える『太陽の牙ダグラム』(1981 年放送)がゲスト作品として参加。本

展をより一層盛り上げます。

さらに、オリジナルグッズや限定グッズ、恒例となったアマチュアディーラーによるレジンキッ

トの販売も行います。

◆「装甲騎兵ボトムズ総合模型演習 2026」

会期:2026 年 10 月 9 日(金)~11 月 8 日(日)

会場:北千住マルイ7階 イベントスペース

(東京都足立区千住 3-92)

主催:バンダイナムコフィルムワークス

参加ディーラー(予定):

工房いやさか / くらぶファンタスト / シャークフィン

/ のもぴ~ / ノリモータース / プロジェクト破裏拳 /

べにや / ぽけっと倉庫 / ぼと吉ガレージ AnnaRed /

電脳造形研究所 / ensing / Red tail/(他)

昨年好評だった 1/35 バトリングフォトスポットに続き、今年は「クメン編」をテーマにした 1/35 フォトスポットを制作中。こちらもご期待ください。

■公式サイト:http://www.votoms.net/

■公式 X:@votoms_official ハッシュタグ #ボトムズ総模演 #votoms

●『装甲騎兵ボトムズ』とは

1983 年に原作・監督:高橋良輔、制作:サンライズによる TV シリーズとして産声をあげた本作は 2026 年に 43 周年を迎えた。アストラギウス銀河を二つに分けて戦われた百年戦争末期を舞台に、発生確率は二百五十億分の一の異能生存体キリコ・キュービィーを主人公として、1983 年に TV アニメとして誕生。アーマードトルーパー(AT)と呼ばれる人型兵器は使い捨ての量産機として扱われ、それまでのロボット物と違い主役機は登場しない。放送終了後も OVA や小説、漫画など様々なメディアで展開されている。

【装甲騎兵ボトムズ総合模型演習2026】

期間 2026年10月9日(金) ～ 11月8日(日)

時間 10:00～20:00

会場 北千住マルイ7階 イベントスペース

所在地 〒120-8501 東京都足立区千住３丁目９２ ミルディスI 番館

http://www.votoms.net/

入場料 後日発表

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