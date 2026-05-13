カルティブ、企業・自治体向けウェブアクセシビリティ診断「Allyera（アリエラ）」サービスを提供開始

株式会社カルティブ

株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清）は、企業・自治体のWebサイトを対象に、アクセシビリティ上の課題を可視化し、改修優先度の整理から再診断まで支援するウェブアクセシビリティ診断「Allyera（アリエラ）」※商標出願中 サービスの提供を開始します。

本サービスでは、WCAG 2.2の観点を踏まえ、自動チェックと専門家による目視・実操作確認を組み合わせて診断を実施します。診断結果は、制作会社への修正指示や庁内・社内説明に活用しやすいレポート形式で提供し、企業・自治体の継続的な情報発信改善を支援します。

2024年4月に施行された障害者差別解消法の改正により、政府・公共機関に加え、民間事業者においても合理的配慮の提供が義務化されました。これに伴い、Webサイトにおけるアクセシビリティ対応の重要性は一層高まっています。

さらに、スマートフォン閲覧の一般化や検索エンジン・生成AIの進化により、適切に構造化・マークアップされたWebページは、ユーザーにとっての使いやすさだけでなく、検索エンジンや生成AIにも理解されやすい、構造化された情報発信基盤づくりにもつながります 。アクセシビリティ対応は、単なる配慮にとどまらず、企業価値や広報力を高める重要な要素となっています。一方で、多くの企業においては「代表ページの選定、診断範囲の決定、改修優先度の判断が難しい 」「専門知識がなく対応が難しい」「専門家に依頼するとコストや納期が大きくなる」といった課題が存在しています。

こうした課題を背景に、カルティブではこれまでのWeb支援の知見を活かし、国際的なガイドラインである「Web Content Accessibility Guidelines 2.2（WCAG 2.2）」に準拠した診断サービスを提供します。自動チェックに加え、キーボード操作、読み上げ環境、色コントラスト、フォーム入力、見出し構造等を専門家の確認を組み合わせることで、精度と効率を両立し、コストと納期を抑えた診断を実現します。

ウェブアクセシビリティ診断「Allyera（アリエラ）」サービス概要



公開中または公開予定のWebサイトを対象に、多様なユーザーに配慮した設計となっているかを総合的に評価し、すべての利用者が快適に利用できる状態かを診断します。診断結果は、サマリ資料および詳細レポートとして提供し、問題箇所や修正優先度を明確化。実際の改修作業や社内外への修正指示にそのまま活用できる形式でご提供します。なお、修正後の再診断にも対応しています。

企業サイトにおけるアクセシビリティ対応は、法改正への備えにとどまらず、顧客体験、ブランド信頼性、採用広報、検索性の向上にもつながります。カルティブは、現状診断から改修優先度の整理、社内外の制作会社への修正指示に活用できるレポート作成までを支援します。 自治体においては、公式サイト、電子申請、観光・移住、防災、公共施設等のWebサイトが、住民・事業者・来訪者への重要な情報基盤となっています。本サービスでは、非専門職員にも分かりやすい診断レポートを提供し、庁内説明、委託事業者への修正依頼、次回リニューアル時の仕様検討にも活用できる形で支援します。

詳細は、以下よりご覧いただけます。

詳細を見る :https://cultive.co.jp/service/allyera?=prtウェブアクセシビリティ診断「Allyera（アリエラ）」

「ウェブアクセシビリティ診断」プラン内容

ウェブアクセシビリティ診断 WCAG 2.2 A

確認項目数：31項目 ※主な項目比較は下記参照ください。

料金目安：30万円（税別・主要10ページを想定）

内容：診断・レポート提出・修正後再診断

納期：約1ヶ月

対象ページ数やWebサイトの構成に応じて、個別にご案内します。

ウェブアクセシビリティ診断 WCAG 2.2 AA

確認項目数：55項目 ※主な項目比較は下記参照ください。

料金目安：35万円（税別・主要10ページを想定）

内容：診断・レポート提出・修正後再診断

納期：約1ヶ月

対象ページ数やWebサイトの構成に応じて、個別にご案内します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112121/table/87_1_6698f07f66a4e832d1ea7b2798ba7ad8.jpg?v=202605131151 ]

ウェブアクセシビリティ診断 追加オプション

報告会開催：50,000円（税別）

診断結果をオンラインまたは訪問形式でご説明（社内共有・関係者説明に活用可能）

追加ページ：1URLごとに +30,000円（税別）

基本料金の対象ページ数を超える場合は、追加ページごとに料金を加算

特急対応：通常料金の1.5倍

最短約2週間での納品に対応します。

お急ぎの場合は、対象ページ数や状況に応じてご相談ください。

自治体向け無料トライアルキャンペーン

サービスリリースを記念し、2026年8月31日までにお申し込みいただいた自治体を対象に、WCAG 2.2 Aレベルのウェブアクセシビリティ診断を1ページ無料で実施します。

住民や事業者、来訪者が利用する重要なページについて、アクセシビリティ上の課題や改善優先度をレポートします。自治体におけるWeb情報発信の現状確認にご活用いただけます。

自治体向け無料トライアルお申し込み方法

お問合せフォームより

「自治体向けウェブアクセシビリティ診断無料トライアルキャンペーンに申し込む」

にチェックを入れてお問い合わせください。

無料トライアル体験申込 :https://cultive.co.jp/allyera-form?=prtお問合せフォームに遷移します。





サービス名に込めた想い

Allyera（アリエラ） は「A11y（Accessibility）」と「All Era（すべての世代・すべての時代）」を掛け合わせた名称です。高齢者、障害のある方、多様な利用環境のユーザーなど、誰もが必要な情報へアクセスできる社会を目指すという思想を込めています。また、「Ally（支援者・味方）」という意味も内包しており、単なる法対応や規格準拠に留まらず、利用者視点に立ちながら継続的な改善を支援する伴走型サービスであることを表現しています。

事業責任者より

私はこれまで、Webデザイン・開発・マーケティングの領域を横断しながら、企業や自治体の情報発信支援に携わってきました。その中で「情報は公開されているだけでは届かない」ということを強く感じてきました。

私自身、片目に障害があり、日常的に「見えづらさ」や「操作のしづらさ」を感じる場面があります。そういった少しの使いづらさが、利用者にとって情報への到達を諦める理由になることがあります。

ウェブアクセシビリティは、法対応やチェック項目への準拠だけでなく必要な情報へ必要な人がたどり着ける状態をつくるための情報設計です。

Allyeraの事業を通じて、多様な人が取り残されずに情報へアクセスできる社会の実現に取り組んでまいります。

Allyera事業責任者・岡崎龍夫

グループ会社との連携による支援体制の拡充

本サービスは、株式会社カルティブでの提供開始に加え、今後、グループ会社であるキャンディッド株式会社（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：藤平 貴博、https://candid-web.co.jp/）においても提供を予定しています。

カルティブがこれまで培ってきた自治体・企業支援、情報発信支援の知見と、グループ各社の専門性を組み合わせることで、企業サイト、自治体公式サイト、観光・移住・防災・採用等の各種Webサイトにおけるアクセシビリティ改善を幅広く支援してまいります。

会社概要

企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及び企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。

自治体・企業支援、地域課題解決、情報発信支援の知見を活かし、本サービスを展開します

株式会社カルティブ

https://www.cultive.co.jp/

代表取締役：池田 清

設立 ：2014年10月

本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F

事業内容 ：

企業版ふるさと納税

行政・自治体支援

サービス企画

システム開発

メディア運営

企業コンサルティング

講師