不動産ファンド運用のDX化を推進！実務とテクノロジーを融合させた専門サイト「不動産ファンドソリューション」を公開
Prop Tech plus株式会社
不動産ファンドソリューションを見る :
https://service.proptech.plus/
- T2TR ComFort（不動産証券化業界のプラットフォーム）
- RESPORTクラウド（信託不動産運営業務用電子指図書作成システム）
- Web Solution（J-REIT・私募REIT特化型IR／コーポレートサイト構築）
REIT情報提供サービス／レンダー（金融機関）向け
- Japan REIT DB（上場REITの開示情報を網羅したデータ提供サービス）
REIT情報提供サービス／投資家及び機関投資家向け
- JAPAN REIT.COM（すべての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト）
Prop Tech plusでは、一緒に働ける仲間を募集中です！
Prop Tech plus株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井 敏宏）は、多様な運用フェーズに対応するサービスを一堂に紹介する専門サイト「不動産ファンドソリューション」を新たに公開いたしました。業界標準プラットフォーム「T2TR ComFort」をはじめ、電子指図書作成、データ提供、IR構築まで、不動産証券化業界のDXを牽引するソリューションの全容を公開します。
不動産ファンドソリューションを見る :
https://service.proptech.plus/
サービスラインナップREIT運用業務支援／資産運用会社向け
- T2TR ComFort（不動産証券化業界のプラットフォーム）
- RESPORTクラウド（信託不動産運営業務用電子指図書作成システム）
- Web Solution（J-REIT・私募REIT特化型IR／コーポレートサイト構築）
REIT情報提供サービス／レンダー（金融機関）向け
- Japan REIT DB（上場REITの開示情報を網羅したデータ提供サービス）
REIT情報提供サービス／投資家及び機関投資家向け
- JAPAN REIT.COM（すべての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト）
※サービスの詳細ページについては順を追って公開してまいります。
今後の展望
本サイトでは現在公開しているソリューションに加え、不動産ファンド運用のあらゆるニーズに応えるべく、新規サービスや新機能を順次追加していく予定です。開発中の最新ツールや、安全にAI活用を実現する仕組み作り、実務に即したアップデート情報も本サイトを通じていち早くお届けし、業界全体のDXを力強く牽引してまいります。
お問い合わせ
Prop Tech plus株式会社
お問い合わせフォーム(https://service.proptech.plus/contact)
Prop Tech plusでは、一緒に働ける仲間を募集中です！
以下のような方を特に積極募集中です！
・顧客課題を「自分ごと」として取り組める人
・フルリモート下でもイベントやコミュニケーションを前向きに楽しめる人
・PjMや顧客と開発者の橋渡しをした経験がある人
カジュアル面談の対応もしておりますので、まずはお気軽にご応募ください。
Prop Tech plus 株式会社
採用情報ページ(https://proptech.plus/recruit/occupations/)
公式ブログ(https://blog.proptech.plus/)