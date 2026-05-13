不動産ファンド運用のDX化を推進！実務とテクノロジーを融合させた専門サイト「不動産ファンドソリューション」を公開

Prop Tech plus株式会社

Prop Tech plus株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井 敏宏）は、多様な運用フェーズに対応するサービスを一堂に紹介する専門サイト「不動産ファンドソリューション」を新たに公開いたしました。業界標準プラットフォーム「T2TR ComFort」をはじめ、電子指図書作成、データ提供、IR構築まで、不動産証券化業界のDXを牽引するソリューションの全容を公開します。

不動産ファンドソリューションを見る :https://service.proptech.plus/

サービスラインナップ

REIT運用業務支援／資産運用会社向け- T2TR ComFort（不動産証券化業界のプラットフォーム）- RESPORTクラウド（信託不動産運営業務用電子指図書作成システム）- Web Solution（J-REIT・私募REIT特化型IR／コーポレートサイト構築）REIT情報提供サービス／レンダー（金融機関）向け- Japan REIT DB（上場REITの開示情報を網羅したデータ提供サービス）REIT情報提供サービス／投資家及び機関投資家向け- JAPAN REIT.COM（すべての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト）

※サービスの詳細ページについては順を追って公開してまいります。

今後の展望

本サイトでは現在公開しているソリューションに加え、不動産ファンド運用のあらゆるニーズに応えるべく、新規サービスや新機能を順次追加していく予定です。開発中の最新ツールや、安全にAI活用を実現する仕組み作り、実務に即したアップデート情報も本サイトを通じていち早くお届けし、業界全体のDXを力強く牽引してまいります。

お問い合わせ

Prop Tech plus株式会社

お問い合わせフォーム(https://service.proptech.plus/contact)

Prop Tech plusでは、一緒に働ける仲間を募集中です！

以下のような方を特に積極募集中です！

・顧客課題を「自分ごと」として取り組める人

・フルリモート下でもイベントやコミュニケーションを前向きに楽しめる人

・PjMや顧客と開発者の橋渡しをした経験がある人

カジュアル面談の対応もしておりますので、まずはお気軽にご応募ください。

Prop Tech plus 株式会社

採用情報ページ(https://proptech.plus/recruit/occupations/)

公式ブログ(https://blog.proptech.plus/)