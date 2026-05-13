コラボレーション商品を開発した森香澄さんが出演！ドクターズ ナチュラル レシピ 新WEBCMを公開！透明感あふれる幻想的な“白玉の世界”で、凛とした揺るぎない美しさを体現！

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するインナービューティーフードブランド「ドクターズ ナチュラル レシピ」は、5月14日（木）に森香澄さんとのコラボレーション商品「ドクターズ ナチュラ ルレシピ 美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」を発売いたします。発売に伴い、森香澄さんが出演する新WEBCMを2026年5月13日（水）より公開いたします。

「ドクターズナチュラルレシピ」は、『医学的知見に基づく、腸美容※1。腸から美肌が生まれる。「揺らがない芯美肌」は毎日の食生活から。』をブランドコンセプトとした、インナービューティーフードブランドです。2025年8月にブランドリニューアルを行い、腸活※2に着目するアプローチをさらに発展させ、医学的知見に基づき、腸美容※1で“腸から美容”を目指すための商品ラインナップを展開しています。この度、元アナウンサーで俳優・モデルとして活躍する森香澄さんとコラボレーションし、「ドクターズ ナチュラ ルレシピ 美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」を新発売いたします。発売に伴い、森香澄さん出演の新WEBCMが公開となります。

※1：腸内に存在する善玉菌などの栄養成分を補給し、美と健康を維持すること

※2：腸に存在する善玉菌や善玉菌のエサとなる食物繊維を摂取する食生活のこと

■CMストーリー

新CMでは、「美容のために、プロテインという賢い選択を。」というキャッチコピーのもと、透明感あふれる白玉の世界の中に森香澄さんが登場します。白を基調としたしなやかで上品な衣装に身を包み、周囲を舞う白い大きなバルーンを使用した幻想的な空間の中で、今回森香澄さんとコラボレーションして発売した商品の注目成分でもある「白玉成分」がもたらす、白玉のような透明感と純粋な輝きを、森香澄さん自身が全身で体現しています。

単にビューティーカットやイメージカットで理想の肌を可視化させるだけでなく、「美容のために様々な選択を試したが、結局どれが正解かわからなくなってしまった」という、誰もが抱く等身大の葛藤を描いたシーンも盛り込んでいます。日常のリアルな葛藤を映し出すことで親近感を演出し、等身大でメッセージを受け取っていただけるような映像に仕上がっています。

■CM概要

タイトル：

【数量限定】森香澄プロデュースプロテイン新発売！｜ドクターズナチュラルレシピ WEBCM 15秒

【数量限定】森香澄プロデュースプロテイン新発売！｜ドクターズナチュラルレシピ WEBCM 30秒

出演 ：森 香澄（もり かすみ）

放映 ：順次、WEB CMとして放映開始予定.

公開日 ：2026年5月13日(水)

CM本編 URL：

【数量限定】森香澄プロデュースプロテイン新発売！｜ドクターズナチュラルレシピ WEBCM 15秒

https://youtu.be/ALfX9GGASTg

【数量限定】森香澄プロデュースプロテイン新発売！｜ドクターズナチュラルレシピ WEBCM 30秒

https://youtu.be/SAGZGDWJ14Y

・「ドクターズ ナチュラル レシピ」ブランドサイト

https://foods.angfa-store.jp/

■撮影風景

しなやかで上品な衣装に身を包み、圧倒的な透明感とともに登場した森さん。まずは、演出の鍵となる巨大な白いバルーンを使ったシーンからスタートしました。監督と細かくコミュニケーションを取りながら、バルーンの柔らかな揺れに合わせて森さんがしなやかに動くことで、「白玉成分」の瑞々しさを表現。モニターをチェックし、指先の角度や表情のひとつひとつにまでこだわり、納得がいくまで何度もテイクを重ねる姿が非常に印象的でした。そんな真剣な撮影の合間には、森さんが白いバルーンをポンポンと触って遊ぶお茶目な一幕もあり、その無邪気な姿に現場のスタッフも思わず笑顔に。

また、美容に悩む日常のシーンでは、これまでの洗練された雰囲気とは一変し、等身大の悩める女性をリアルに演じました。実際に「白玉プロテイン」を手に取り、共に開発に携わったプロテインを実際に手に取ると、その仕上がりに満足そうな表情を浮かべ、飲み心地や味のこだわりをスタッフと再確認するなど、終始和やかなムードで撮影は進行しました。

理想の自分へと向かう凛とした姿と、日常の親しみやすさ。その両面を見事に演じ分けた森さんの姿勢が、まさに「美容のためにプロテインを選ぶという、賢い選択」を自然な形で体現する、説得力のある撮影現場となりました。クランクアップ後にはスタッフからサプライズで花束が贈られ、温かな拍手の中で撮影は締めくくられました。

■CMインタビュー

Q1. 今回のコラボ商品を作ろうと思ったきっかけを教えて下さい。

A.もともとドクターズナチュラルレシピのプロテインはずっと愛飲していて、色んな味を飲ませていただいてたんですけど、自分の好きな成分だったり、自分の好きな味とか作ってみたいなと思ってご相談したのが最初のきっかけでした。プロテインって、タンパク質をとることが目的だと思われがちなんですけど、ドクターズナチュラルレシピのプロテインは体にいいものがたくさん入っていたり、美容が好きな人にとって嬉しい成分がたくさん入っていたので、今回コラボできたら嬉しいなと思っていました。

Q2. コラボ商品のこだわりやおすすめポイントについて教えて下さい。

A.今回私が作ったのが黒ごまきなこ味は、リッチ感のある味付けになっているので、最初飲んだ時に、「え、これでプロテインなの？」って思うくらいには本当に美味しくできたなと思います。お水で飲むのがヘルシーなので普段はお水で飲むのですが、一番美味しいのはやっぱり豆乳で、飲むとすごくスッキリ感もあるのでおすすめです。

Q3. CM撮影を終えていかがでしたでしょうか。

A.洗練された雰囲気と言いますか、美しさを追求したようなイメージで撮らせていただきました。その美しい女性像というのが、芯を持って自分で選択して美容に向き合っているという、強さみたいなところも今回表現できたかなと思っています。

Q4. 理想の肌とはどんな状態ですか。

A.白玉のように、パッと明るくて、くすみがなく、透明感もある（状態）。ただ、ハリもあって、水分量もしっかりあるお肌が理想ですね。

Q5. 「プロテインという、賢い選択を。」というメッセージがありますが、美容アイテムを選ぶとき、何を一番大切にしていますか。

A.流行りは結構移り変わるものだと思いますが、その中でも自分にはこれが合っているというものを、自分と向き合って見つけて、賢く取り入れる。 周りの人がみんなやっているからというのではなくて、自分の選択で選ぶということを意識しています。

Q6. どのような方にこの商品をおすすめしたいですか。

A.普段からプロテインを飲んでいる方にはぜひ一度試していただきたいですし、気に入っていただけたら嬉しいなと思います。そして、まだプロテインを生活の中にうまく取り入れられていないという方にもぜひ一度試していただいて、プロテインって飲みにくい飲み物ではなく、美味しく、綺麗になれる手に取りやすい商品として、広まってくれればいいなと思っています。

メイキング＆インタビュー：https://youtu.be/Z2C2QDuctD8

■森香澄さん

1995年6月16日生まれ。東京都出身。 2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。 アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻 弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げて いる。また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。2026年1 月期TBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」にも出演。

■商品概要

商品名：ドクターズ ナチュラル レシピ 美容プロテイン リッチ(黒ごまきなこ味)

内容量： 350g/約14食分

価格：\ 3,695(税抜) / \3,990 (税込)

発売日：2026年5月14日（木）先行発売

2026年5月20日（水）通常発売

販路：店舗（Cosme Kitchen、Biople）

WEB(アンファーストア、Amazon、楽天、yahoo!など)

■商品特徴

１.美意識の高い女性のための独自設計

白玉乳酸菌(R)※3とグルタチオン含有酵母エキスを配合した独自の設計。内側から輝く美しさへ

２.日本初！※4白玉乳酸菌(R)※3配合のプロテインで毎日の健康習慣をサポート

白玉乳酸菌(R)※3や食物繊維、短鎖脂肪酸、L-グルタミン、亜鉛が配合。毎日の体づくりをサポート

３.女性に嬉しいソイプロテイン100％※5

大豆イソフラボン含有、

ホエイと比較し吸収が穏やかな良質な大豆たんぱく質配合。

４.3つのバイオティクスを配合した独自の成分設計

【プロバイオティクス・善玉菌】白玉乳酸菌(R)※3・23種の乳酸菌＆ビフィズス菌

【プレバイオティクス】食物繊維＆オリゴ糖

【プロバイオティクス生産物質】短鎖脂肪酸

５.豊富な美容成分

ビタミンC/A/E、セラミド・エラスチンなどの成分に加え、

16種類のスーパーフード、35素材の植物発酵エキスを配合。

６.6つの無添加

甘味料・香料・着色料・酸化防止剤・増粘剤・グルテンフリーの6つの無添加設計です。

７.毎日飲み続けやすい黒ごまきなこ味

黒ごまときなこの香り豊かなやさしさで、

美味しく毎日の美容習慣に取り入れられすい味わいです。

※3 白玉乳酸菌(R)はセティ株式会社の登録商標です。

※4 白玉乳酸菌(R)配合のプロテインパウダーとして。2025年8月27日時点 (自社調べ)

※5 たんぱく質を目的として配合している原料として

■ドクターズナチュラルレシピ

「ドクターズナチュラルレシピ」は、食べて腸内環境を整えることで 「内側からカラダをキレイに」することを目指すインナービューティー フードブランドです。お客様には、アンファーの予防医学に基づいた正しい腸活を習慣化していただけるよう、 「不要なものを排出し、必要な 栄養素をしっかり摂り入れて整える」という健康と美のサイクルを提唱 し、美味しさや手軽さにこだわった商品を展開しています。

・公式STORE：https://foods.angfa-store.jp

・公式Instagram：https://www.instagram.com/dr.s_natural_recipe/

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。