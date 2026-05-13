【新店情報】『肉汁製作所 餃子のかっちゃん　西宮北口店』が5月27日(水)にオープン！生ビールと人気アルコール１円キャンペーン！！

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が展開する居酒屋「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、2026年5月27日(水)に「肉汁製作所 餃子のかっちゃん 西宮北口店をオープンします。オープン記念として、5月27日から5月31日の5日間終日、生ビール/ハイボール/レモンサワーが１杯１円のキャンペーンを開催します。（https://www.instagram.com/p/DTKY4U_CZZG/(https://www.instagram.com/p/DTKY4U_CZZG/)）

■ 西宮北口駅より徒歩約1分の好立地にオープン！

圧倒的なコストパフォーマンスと活気あふれる店内で、若年層を中心に絶大な支持を集める「餃子のかっちゃん」が、ついに西宮北口エリアに上陸します 。 駅からのアクセスも抜群な立地で、お仕事帰りのサク飲みや、ご友人との賑やかな宴会など、最高の活気とともにお客様をお迎えし、美味しいお酒と料理で笑顔あふれる時間を提供します。

店舗外観イメージ画像

■ 肉汁製作所 餃子のかっちゃん 西宮北口店 詳細

【店舗名】

肉汁製作所 餃子のかっちゃん 西宮北口店

【所在地】

兵庫県西宮市甲風園１丁目６－９ スクエヤー甲風 B1

【電話番号】

07-9831-0909

【営業時間】

月曜日～金曜日 16:00～25:00

土曜日・日曜日・祝日 12:00～25:00

【予約】

ネット予約・電話予約可能

【店舗席数】

52席

■新店オープンキャンペーン＆企画

【新店オープン記念キャンペーン】

ーキャンペーン内容ー

生ビール/ハイボール/レモンサワーが１杯１円

ー開催日ー

5月27日から5月31日の5日間終日

ー対象商品ー

生ビール/ハイボール/レモンサワー

※お一人さまお通し＋２オーダー制

※瓶ドリンク対象外

※他クーポンとの併用不可

【新店オープン記念特別企画】

ーキャンペーン内容ー

10組限定無料ご招待！

ー開催日ー

5月24日・25日

ー応募期間ー

応募方法：餃子のかっちゃん公式インスタグラム(https://www.instagram.com/kacchan__official?igsh=Mm03dng2anRwZnFp)をフォロー＋該当の投稿をいいね

※詳しくは餃子のかっちゃん公式インスタグラムにて詳細をご確認ください

■ おすすめ一品メニュー

人気No.1 かっちゃん餃子

【来店客のほぼ100%が注文！】極限まで薄くパリッと焼き上げた皮を噛み破ると、中から豚肉の甘みと野菜の旨味が大洪水のように溢れ出します。タレなしでも旨い計算し尽くされた餡のバランスは、まさに「かっちゃん」の魂。永遠にビールが止まらなくなる不動のNo.1看板メニューです。

イタリアン炊き餃子

トマトの酸味とチーズのコクを効かせた、スープまで飲み干したくなる洋風アレンジの大穴メニュー。居酒屋にいながらバル気分を味わえる、ワインやサワーにぴったりの新感覚「おしゃれ餃子」です。

ネット予約で食べ飲み放題4500円→2780円！

生ビールもOK！！

予算に応じて様々な宴会コースを用意しております♪

ゆったり3時間飲み放題付きコースが多数！お得な予約限定クーポンもご用意しておりますので、予約の際はクーポンページも忘れずご覧ください！

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/