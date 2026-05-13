【初開催】IJCADを対象とした土木特化型CPDSオンライン講座を全国向けに受付開始

株式会社CAD ASSIST



株式会社CAD ASSIST（本社：滋賀県大津市）は、システムメトリックス株式会社が開発・販売するCADソフト「IJCAD」を対象としたCPDS認定研修を2026年より開始いたします。

本研修は、IJCADを対象としたCPDS対応プログラムとしては初の取り組みです。

当社はIJCAD公認トレーニングパートナーとして、開発初期より同ソフトに関わってきました。

■【初開催｜最大12ユニット】IJCAD実務力向上研修

本研修は、基礎編＋実践編をあわせて受講することで、最大12ユニットを取得可能です。

図面修正・印刷・PDF作業といった日常業務を題材に、

実務でそのまま使える操作と考え方を習得いただけます。

研修のベースとしているのは、国土交通省の電子納品「CAD製図基準」です。

単なる操作説明ではなく、現場で求められる図面運用を前提に、効率的な使い方を整理しています。

多くの受講者から寄せられるのは、

「もっと早く知っていればよかった」という声です。

実際には、 結果は同じでも、遠回りな操作を続けていた 短時間で終わる作業に、多くの時間をかけていたといったケースが少なくありません。

さらに、気づかないまま、自分の作図が他の担当者の手戻りや調整作業を増やしているケースもあります。CADは長年使われているツールですが、「これでいいのか」と思いながら使い続けている操作や、小さな疑問を解決しないまま定着した作業習慣が、非効率の原因になっていることも少なくありません。

本研修では、そうした状態を整理し、「ここを押さえれば作業効率が変わる」というポイントに絞って解説します。

オンライン開催のため、全国どこからでも受講可能です。

■ 書籍のご案内：実務に直結するIJCADトレーニングブック

▼CPDS研修 詳細・申込 :https://www.cad-a.com/learning-method/cpds/「IJCADトレーニングブック（基礎編・応用編）」および「IJCAD Civilトレーニングブック」を販売しています。

特に応用編では、長年のトレーニングで多く寄せられた質問をもとに、普段の研修では扱いきれない実務的なポイントをまとめています。

「その手があったか」と気づく活用例を通じて、日々の作業を効率化するためのコツを具体的に学ぶことができます。

■ eラーニングのご案内：定着を重視した実務特化型プログラム

IJCAD書籍 :https://www.cad-a.com/books/IJCADの操作習得をオンラインで進められるeラーニングを提供しています。

2019年の提供開始以降、多くの企業で継続利用されており、理解しないと先に進めない設計が特徴です。

実務ベースの演習・テスト構成 一度の視聴では合格できない難易度 修了証発行による教育管理対応

動画を見るだけで終わらせない仕組みにより、スキルの定着と社内の平準化を実現します。

■ お知らせ：noteでの情報発信を開始しました

eラーニング詳細 :https://www.cad-a.com/ijcad-e/

研修での質疑が多い項目や実務の中で見えてくる課題や気づきを、noteにて発信しています。

noteはこちら :https://note.com/cad_assist?sort=popular

会社名：株式会社CAD ASSIST

所在地：滋賀県大津市

事業内容：CAD/BIM教育、研修事業、デジタルアーカイブ事業、

地域活動：膳所城VR Lab.

地域の活性化に貢献すべく、廃城となった膳所城をデジタル復元に取り組んでおります。

詳細を見る :https://4d1153.wixsite.com/website-1