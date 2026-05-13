ダイアン津田篤宏、森山未唯の名コンビ共演CMを”水曜日”に公開！！津田さん「このパン、ゴイゴイスー！なのにまいまいう～！」食べたパンは22個！

日清食品株式会社

日清食品株式会社（社長：安藤徳隆）は、「完全メシ」シリーズのCM初出演となるお笑い芸人・ダイアンの津田篤宏さん（以下、津田さん）と、タレントの森山未唯さん（以下、森山さん）を起用した「完全メシ BREAD」の新TVCM「完全メシパーン 篇」を、2026年5月13日（水）より関東甲信越エリアで放映いたします。

「完全メシ BREAD」ブランドサイト URL：https://bread.nissinkanzenmeshi.com/

YouTube URL：https://youtu.be/ODsPkpToitk

日清食品の「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素*2とおいしさの完全なバランスを追求したブランドです。発売以来大変ご好評をいただき、シリーズ累計出荷数は6,800万食*1を突破しました。

これまでカップ麺やカップライス、ドリンクのほか、冷凍食品やお菓子など多岐にわたるカテゴリーで展開してきた「完全メシ」の新たなラインアップとして、「完全メシ BREAD」を関東甲信越エリアで3月に発売。忙しい毎日の“スキマ時間”や小腹が空いたときなど、さまざまなシーンでおいしく楽しめる「完全メシ BREAD」の新TVCMに、近年人気が急上昇しているお笑い芸人のダイアン・津田さんと、津田さんとバラエティ番組で何度も共演し、多彩な役柄を演じながらその魅力を引き出してきたタレント・森山さんを起用しました。

お笑い芸人・ZAZYさんのリズムネタを彷彿とさせる、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなフレーズ『完全メシ パンパーン』に合わせて、津田さんと森山さんが“息ぴったり”な掛け合いを披露します。森山さんがパンを食べさせるシーンでは、至近距離での“あーん”に、津田さんが思わず照れたような表情を見せる一面も。さらに、今月27日に50歳の誕生日を迎える津田さんが、40代の最後*3に全力で繰り出す渾身の『ゴイゴイスー』にも注目です。

“あの名コンビ”だからこそ実現した“息ぴったり”な掛け合いと、一度聞いたら思わず口ずさみたくなるクセのあるフレーズが印象的な本CMを、ぜひご覧ください。

*1 2022年5月30日（月）～2026年4月30日（木）の「完全メシ」シリーズ累計出荷数から算出（日清食品調べ）。

*2 「日本人の食事摂取基準」(2020 年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素。

*3 津田さんが40代のうちにCMで「ゴイゴイスー」を披露するのは、本作が最後となります。

■CM概要／ストーリーボード

■タイトル：「完全メシパーン 篇」

■出演者：津田篤宏さん、森山未唯さん

■TVCM放映開始日：2026年5月13日(水)

■放送地域：関東甲信越エリア

■視聴URL：完全メシ BREAD 「完全メシパーン 篇」30秒：https://youtu.be/ODsPkpToitk

※2026年5月13日(水)午前 10時公開

■出演者インタビュー

「完全メシ BREAD」新TVCM ストーリーボード 「完全メシパーン 篇」30秒

Q：今回のCM撮影の感想を教えてください。

▶ ダイアン・津田さん

最初は「目を見られへんくらい緊張しました……」って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。森山未唯ちゃんとの共演はちょっと不思議な感じでしたが、すごく楽しかったですね。普段やったら、もうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います。

▶ 森山未唯さん

パンを食べさせる掛け合いのシーンを何パターンも撮影したのですが、津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした。津田さんのリアクションが毎回違っていてすごく楽しかったです。

Q：津田さんへの質問ですが、5月27日に50歳を迎えられるにあたり、何か初挑戦してみたいことはありますか？

▶ ダイアン・津田さん

ハリウッドですかね。……まあ、言うのはタダなんで。でも、ありがたいことに最近はドラマなどにも出させてもらう機会が増えてきて、芸人としてだけじゃなく、“俳優っぽい仕事”にももっと挑戦してみたい気持ちは強くなっています。50歳を迎えるタイミングやからこそ、ちょっと無茶なくらいの夢を持ってるほうがおもろいかなと思っています。

▶ 森山未唯さん

津田さんのハリウッド、すごく見てみたいです。私も海外でのお仕事は夢のひとつなので、いつかご一緒できたらうれしいです。

Q：CMをご覧になる皆様に、一言ずつお願いします。

▶ ダイアン・津田さん

CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から『ああ、しんどい』ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします。それぐらいおいしくて、皆さんにおすすめです。どのタイミングでも合うと思います。朝昼晩、間食、いつでもね。「完全メシ」でございます。ぜひ食べてください。食べた方にはスーを差し上げます。

▶ 森山未唯さん

ふわっとした食感でとても食べやすく、老若男女問わず、すごくおいしいパンだと思います。本当においしかったので、たくさんの人にこのCMを見て、食べていただけたら嬉しいです。

■出演者プロフィール

ダイアン・津田篤宏（つだ あつひろ）

相方ユースケさんとは中学の同級生で、NSC大阪校を経て2000年4月にデビュー。大阪・baseよしもとの中心メンバーとして活躍し、2007年から2年連続で「M-1グランプリ」決勝進出を果たした。関西の番組でロケの腕を磨き、芸歴18年目の2018年4月に上京。同年、「上方漫才大賞」大賞を受賞した。2020年4月にYouTubeチャンネル「ダイアン公式チャンネル」開始。

森山未唯（もりやま みゆう）

2000年生まれ、神奈川県出身。明治大学卒業。TVドラマや舞台公演、雑誌、CMなどで活動中。『水曜日のダウンタウン』（TBS）の大人気企画「名探偵津田」シリーズで助手役を演じ、話題に。語学が得意で、英語はビジネスレベル、韓国語は独学から始め、現在ではイベントやTV番組等でMC兼通訳を務める。特技は、トランプマジック、ジャズダンス、野球など多岐にわたる。

■撮影現場レポート

撮影現場では、津田さんと森山さんの“息ぴったり”な掛け合いが、カメラがまわっている時間以外でもさく裂。本番前やカットの合間に、お二人が笑顔で談笑する姿がたびたび見られました。

本番が始まると、「完全メシ BREAD」を食べさせるシーンを、表情やリアクションを変えながらテンポよく何パターンも撮影。撮影中に津田さんが口にした「完全メシ BREAD」の数はなんと22個。撮影後には、「CMはね、何回も口に入れられて、それを何回も撮影するんですよ。普通やったら、途中から『ああ、しんどい』ってなると思うんですけど、なんか朝来た時よりもちょっと元気になっている気がします」とコメント。撮影の苦労を感じさせない、ユーモアたっぷりの津田さんらしいコメントが随所で飛び出し、スタッフからは笑いがこぼれ、現場は終始和やかなムードに包まれていました。

■商品情報

「完全メシ BREAD チョコクリーム」

くちどけがよく、やさしい甘さのチョコクリームを、ふわふわ食感のパン生地で包みました。

熱量：216kcal、たんぱく質：8.7g、脂質：6.6g、炭水化物：32.2g (糖質：28.9g、食物繊維：3.3g)、食塩相当量：0.3g ※推定値

「完全メシ BREAD カレー」

タマネギのコクとスパイスの辛さをきかせたカレーフィリングを、ふわふわ食感のパン生地で包みました。

熱量：213kcal、たんぱく質：8.4g、脂質：6.1g、炭水化物：31.4g (糖質：28.7g、食物繊維：2.7g)、食塩相当量：0.8g ※推定値

■「完全メシ BREAD」公式サイト

[URL] https://bread.nissinkanzenmeshi.com/