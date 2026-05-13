年齢公開で急成長？５３歳の魔蛇夢ボイスに中毒者が続出。新曲「For You」のReleaseを発表

魔蛇夢魔蛇夢 近影「何歌っても魔蛇夢になってしまうんだね」

SNSのコメント欄やライブ会場で、今、彼女が最も多く受け取る言葉だ。

現在はピッチの正確さやリズムを重視した無機質で完璧な歌唱が好まれる傾向にある。しかし、魔蛇夢がそこに身を置くことはない。

古臭いとの指摘を受けることがあっても「声にも言葉にも意味を持たせていく」――彼女の歌声は、単なる音符のなぞりではない。聴く者の感情の奥底に直接触れるような、ざらついた情念と中毒性もはらんでいる。

隠すことをやめた先に見つけた、真の「自己表現」

その日は突然やってきた。大きく画面に「５３歳」と表示した一本の動画を投稿、即日で万単位の再生を記録し様々なSNSプラットフォームが静かに確実に成長を始めた。これまでベールに包まれていた年齢を公開したことは、彼女にとって大きなターニングポイントとなった。「数字という記号に縛られず、生きてきた時間そのものを歌に乗せる」という覚悟。その潔さが、皮肉にも「若さ」や「正解」ばかりを追う現代の量産型ムーブメントへ静かに反撃を開始した形となり、現在の急成長へと繋がっている。

国境を越え、純粋に音に惹かれた

制作プロセスにおいても、魔蛇夢の姿勢は一貫してストイックだ。AI作曲が台頭し、手軽に音楽が生成される現代にあって、彼女が選んだのはアメリカのプロデューサー・Mineral氏のビートだった。世界中のクリエイターが集う「BandLab」の膨大な楽曲群の中から、SNSでの馴れ合いではなく、自らの感性だけを頼りにMineral氏の音を見つけ出し、正式なライセンス契約を締結。ロックバラードの切なさと力強さが共鳴するそのサウンドの上に、彼女は自らの「愚かさ」を晒すような独白を乗せた。

「For You」――これがどんな作品かは聴いて下さる方に委ねます

今回の新曲は、痛烈な「失恋」をテーマに描かれている。

ライブ配信などで演奏をすると必ず聞かれるのが、曲の成り立ちや背景だ。魔蛇夢は曲作りで難しいことは考えないとたびたび発言している。

「歌詞がどうやってできたかなんて、聴いてくださる方たちには関係ないし押し付けたくない」「聴く側の状況で音楽は無限に色を変えるんだから」この曲は聴く者の記憶や、癒えない傷、蓋をしていた情念と共鳴したとき。その瞬間、この楽曲はさまざまに形を変えて完成を迎える。

2026年５月 17日 digitalReleaseOFFICIAL teaser公開。5月17日、その「完成」の瞬間へ

「For You」の世界観を凝縮したOFFICIAL teaserが公開された。

静寂を切り裂く独白と、Mineral氏のビートが織りなす音圧。17日の本編解禁に向け、その中毒性の片鱗を今すぐ体感してほしい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FAEtaoXhfV0 ]

【楽曲情報】

楽曲名：For You

歌唱・作詞・作曲：魔蛇夢

Beat Produced by：Mineral（bandlab）

配信日：2026年5月17日

配信先：Apple Music, Spotify, YouTube Music 等

魔蛇夢（マダム）

53歳、年齢公開を機に中毒者が続出している異色のボーカリスト。

松隈ケンタ氏の番組出演時「声で性別が分からなかった」との謎の評価を受けている。その稀有な歌声で中毒者増殖中

また、被爆二世の小説家として、著書「田舎の花～原爆を生き抜いたシイエ」が現在prime readingでの推薦枠を勝ち取りpvは10万を突破。高評価を得ている。

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多方面で才能を発揮する魔蛇夢から目が離せない

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