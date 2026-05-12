”Potato Head for JOURNAL STANDARD”伝統とモダンを融合した別注コレクションがリリース

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード／以下JS）」より、〈 Potato Head(ポテト・ヘッド)〉との別注コレクションがリリース。

Potato Head for JOURNAL STANDARD -Seeds of Life-

芸術、音楽、食、ウェルネスを軸に、インドネシアのクラフトマンシップとサステナビリティを背景とした独自のライフスタイルを発信し続ける〈Potato Head〉。

バリ島に根付く手工芸の技術と美意識を、"伝統とモダンの融合"という核によってローカルを超え、世界へと届けている。



今季のウェアは、バリ・ジャワ・スマトラといった群島各地に自生する植物を原料とした天然染料で染め上げ、バリ島の文字「アクサラ」とジャワ島の「パラン模様」を各所にあしらったコレクション。

そこに呼応するかたちで、JOURNAL STANDARD限定の別注コレクションが登場する。

糸を染めてから織り上げることで柄を生み出すバリ島の手織り技法「IKAT」。

規則性の中に手仕事ならではの揺らぎを宿すその布地を、現代のフィッティングに再構築した一着だ。

天然素材の軽やかさと手仕事由来の素朴さを纏うウェアに、レザーのグルカサンダルやクラシカルなジャケットで品を添える。余白のあるスタイルに端正さが際立つ。

そんなJOURNAL STANDARDらしいリゾートカジュアルを、今シーズンは楽しみたい。

■特集ページ

https://baycrews.jp/feature/detail/18072

【発売詳細】

発売日：5月中旬発売

展開店舗：JOURNAL STANDARD各店/ VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

※一部展開外の店舗がございます。詳細はお近くの店舗へお問い合わせください。

お問い合わせ先： JOURNAL STANDARD 表参道 MEN’S

電話番号： 03-6418-7961

■ITEM INFO

POTATO HEAD*JS SMU INDONESIAN IKAT SH

POTATO HEAD*JS SMU INDONESIAN IKAT SH

Price:\22,000-(incl tax)

Size:M,L

Color:ブラック、ホワイト、グリーン

＜商品ページ＞

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26051610000020

POTATO HEAD*JS SMU INDONESIAN IKAT PANTS

POTATO HEAD*JS SMU INDONESIAN IKAT PANTS

Price:\24,200-(incl tax)

Size:M,L

Color:ブラウン、ネイビー

＜商品ページ＞

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/pants/26030610000020

■COMPANY INFO

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/