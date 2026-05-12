イタリア発ラグジュアリーブランドBONAVENTURA（ボナベンチュラ）が、2026年5月13日（水）より伊勢丹新宿店 メンズ館にて期間限定のイベントを開催
イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ）は、2026年5月13日（水）から5月26日（火）までの期間、伊勢丹新宿店 メンズ館にてイベントを展開をいたします。
今回のイベントでは、上質なレザーを使用したブリーフケースやトートバッグをはじめ、名刺入れやウォレット、ビジネスシーンに寄り添うアイテムを豊富にご用意しております。
機能性と美しさを兼ね備えたアイテムは、日常使いはもちろん、ギフトとしてもおすすめです。
さらに、ブランドのアイコンであるiPhoneケースのコーナーを拡大し、豊富なカラーバリエーションと種類を展開いたします。
また、本イベントの注目アイテムとして、「IDカードホルダー シュリンクレザー（横型）」の金具部分が「シルバー」に替わった新作モデルをいち早くご紹介。洗練された輝きを放つシルバーは、ビジネススタイルに品格ある華やかさを添える、今シーズンおすすめの逸品です。
会期中、税込33,000円以上お買いあげのお客様には、アップサイクルレザーを使用した「ケーブルホルダー」を数量限定でプレゼントいたします。※なくなり次第終了いたします。
上質なレザーと確かなクラフツマンシップが織りなす、BONAVENTURAの世界観をぜひこの機会にご体感ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
＜店舗詳細＞
BONAVENTURA 伊勢丹新宿店 メンズ館 期間限定プロモーション
期間： 2026年5月13日（水）～5月26日（火）
場所： 伊勢丹新宿店 メンズ館 内（特設スペース）
住所： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14-1
営業時間： 10時00分～20時00分 ※施設営業時間に準ずる。
電話番号： 03-3352-1111 (代表)
詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/202605isetan-mens?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260511)
BONAVENTURA公式
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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
BONAVENTURA株式会社 マーケティング部
メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com