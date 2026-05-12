ITフリーランス市場における需給トレンドを表す「ギークス案件倍率レポート」

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、案件数と案件を探すITフリーランスの人数から算出した「案件倍率」をまとめた、「ITフリーランス案件倍率レポート」を発表いたします。このデータは、ITフリーランス市場における需給トレンドを表すもので、ギークスでは、本レポートを四半期に一度発表しており、今回は2026年1～3月の案件倍率をまとめています。

2026年1～3月における案件倍率のトレンド

2026年1月から3月において、案件倍率は、1月：7.03倍、2月：5.64倍、3月：4.87倍と推移し、四半期累計では5.75倍となりました。

本四半期の案件数の伸びが大きかった分野として、生成AIやデータ解析基盤の構築、自社SaaSプロダクトの機能追加およびマイクロサービス化に伴う開発、レガシーシステムの刷新とセキュリティ強化といった分野で伸びが見られました。今四半期はAI活用を前提とした開発における保守・リスク管理など、より実用性とガバナンスを重視したニーズへと深化しています。

AI技術の急速な普及に伴い、フリーランスに求められるハードルは「開発・実装」の先にある上流工程へとシフトしています。企業から求められるスキルとしては「Python」「TypeScript」の需要が引き続き堅調に推移していますが、ソースコードを書く能力に加えて、AI導入に伴う流出リスク対策やガバナンス策定、ルールメイクといったセキュリティコンサルティングに近い知見が求められるようになりました。企業側にAI活用・運用のノウハウが蓄積されていないからこそ、専門家としてアーキテクチャの設計からリスク管理までを主導できる人材に高い価値が置かれています。

2026年4～6月のトレンド見込み

今後の見込みとして、案件・案件を探すフリーランス共に、4月以降も横ばいで推移する見込みです。企業側の採用基準が高まっていることから、市場全体の流動性は保たれつつも、成約に至るまでのプロセスはより慎重になるものと予測されます。

今後の案件の見込みとして、AIやLLMの運用実装を担うLLMOps、クラウドアーキテクト、そして開発とセキュリティを高度に融合させるDevSecOpsといった、組織の技術基盤を支えるスポット的な技術支援案件が多くみられそうです。また、AI活用の一般化に伴い、情報流出対策やアウトプットの真偽確認、保守運用といったリスク管理に関連するニーズも拡大する見通しです。

昨今では企業側がAIを用いて選考基準を高度化させるケースも見られ、単なる技術者としてではなく、ビジネス視点で提案ができるPM層やテックリード層への需要がより一層集中していくと予想されます。技術力と同等、あるいはそれ以上に「チームへの貢献意欲」や「カルチャーフィット」が強く求められており、選考フローにおいて面談時の様子を現場メンバーが細かく確認するケースが増え、組織の一員として円滑にコミュニケーションが取れるかどうかが成否を分ける重要なポイントとなっています。

技術革新のスピードに合わせたスキルセットの深化に加え、ハイブリッドワークへの柔軟な対応や、参画先への高い帰属意識を持つ人材が、市場価値をより高めていくこととなるでしょう。

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」を事業ミッションに掲げ、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）」には現在24,000名を超える登録者を有し、20年以上の支援による豊富なデータ活用とキャリアアドバイザーの継続的なサポートを通じて、企業のニーズに応える最適なマッチングを実現します。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）(https://geechs-job.com/)」

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）(https://geechs-direct.com/)」

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ(https://geechs-job.com/frinove/official)」