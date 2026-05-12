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LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年5月12日号]
株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。
LIXILは、システムキッチン「RICHELLE（リシェル）」「Noct（ノクト）」と、ミーレ製またはパナソニック製のフロントオープンタイプ食洗器をセットで発注いただくと、メーカー小売価格から最大10万円割引になる「フロントオープン食洗機 キッチンセット割キャンペーン」を2026年5月1日から2027年3月31日まで実施しています。
[キャンペーン情報]
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関連リンク
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
パブリックトイレ空間を自動設計するクラウドサービス「A-SPEC」を住まい・建築・不動産の総合展 BREX 2026に出展
LIXILは、パブリックトイレ空間を自動設計するクラウドサービス
「A-SPEC」を出展し、最新機能やA-SPEC の技術を活用したトイレ計画の最前線事例をご紹介します。
[イベント情報]
LIXILは、パブリックトイレ空間を自動設計するクラウドサービス
「A-SPEC」を出展し、最新機能やA-SPEC の技術を活用したトイレ計画の最前線事例をご紹介します。
エクステリア商品の施工例写真を募集し、優秀な作品を表彰する
「第49回 EXSIOR 施工デザインコンテスト 2026」開催
LIXILのエクステリア商品の施工例写真を2026年5月18日〜7月17日で募集し、優秀な作品を表彰する「第49回 EXSIOR 施工デザインコンテスト 2026」を開催します。
[イベント情報]
LIXILのエクステリア商品の施工例写真を2026年5月18日〜7月17日で募集し、優秀な作品を表彰する「第49回 EXSIOR 施工デザインコンテスト 2026」を開催します。
[イベント情報]
人気のフロントオープン食洗機をお得に購入できる「フロントオープン食洗機 キッチンセット割キャンペーン」を実施
LIXILは、システムキッチン「RICHELLE（リシェル）」「Noct（ノクト）」と、ミーレ製またはパナソニック製のフロントオープンタイプ食洗器をセットで発注いただくと、メーカー小売価格から最大10万円割引になる「フロントオープン食洗機 キッチンセット割キャンペーン」を2026年5月1日から2027年3月31日まで実施しています。
[キャンペーン情報]
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