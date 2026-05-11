アニメーション、ゲーム、イラスト、コンセプトアートなど、分野を問わず応用できる！5/20（水）無料セミナー「意図が伝わるキャラクターデザインの基礎 ～シルエット・形・色・構造から学ぶ設計思考～」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月20日（水）、デザイナーの方を対象に、無料のオンラインセミナー「意図が伝わるキャラクターデザインの基礎 ～シルエット・形・色・構造から学ぶ設計思考～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174597/?rls)」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことが可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます



本セミナーでは、アーティストでありデザイナーのマシュー・モス氏を講師に迎え、ひと目で伝わり、感情が感じられ、印象に残るキャラクターを描くための基本的な考え方を解説します。

キャラクターデザインは「描き込み」や「装飾」に目が向きがちですが、それらに頼るのではなく、構造の考え方や意図を持ったデザイン判断、視覚的に伝えるための設計などのキャラクターづくりの“土台” に焦点を当てます。アニメーションやゲーム、イラスト、コンセプトアートなど、分野を問わず応用できる内容です。デザインの幅を広げたい方は、ぜひご参加ください。



＜このセミナーで得られること＞

・キャラクターデザインの「基礎となる考え方」が理解できる

・なぜその形・色・服装にするのかを、意図を持って決められるようになる

・キャラクターの見やすさや感情表現が向上する

・今後の制作でも使い回せる、実践的なデザインの進め方が身につく



<セミナーの内容>

・シルエット：ひと目見ただけでキャラクターが判別できる形の作り方

・シェイプランゲージ：丸・四角・三角などの形を使って性格や役割を表現する方法

・プロポーション：注目させたいポイントを強調するための体のバランス設定

・コスチューム：キャラクターの個性や背景、役割が伝わる服装デザイン

・カラー：雰囲気や感情、見やすさを高める色の選び方・使い方

・機能性：その世界の中で「意味のある存在」に感じさせるキャラクター設計



＜こんな方におすすめ＞

・キャラクターデザインを基礎から学びたい方

・ゲーム・アニメ・イラスト分野のアーティスト

・美術系学生、または独学で制作を行っている方

・キャラクターの「伝わりやすさ」を高めたい方

意図が伝わるキャラクターデザインの基礎 ～シルエット・形・色・構造から学ぶ設計思考～

■日時

2026年5月20日（水）19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

クリエイティブディレクター

マシュー・モス（Matthew Moss）氏

ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクター。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174597/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174597/?rls)

※締切：2026年5月20日（水） 20：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「意図が伝わるキャラクターデザインの基礎」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼随時開催 株式会社カプコン オンライン個別面談・面接会

https://career.famitsu.com/lp/5455



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)





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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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