【30分でわかる｜無料開催】AI×SNSで変わる企業ブランディング最前線セミナー開催！

株式会社BOTANICO

「AI×SNSで変わる企業ブランディング最前線セミナー」を開催いたします。

AIの普及により、企業の情報発信やブランドづくりは大きな転換期を迎えています。



これまでのように「投稿する」「認知を広げる」だけではなく、AI検索やSNS上でどのように評価され、ユーザーからどのように信頼されるかが重要になっています。

本セミナーでは、AI時代における企業ブランディングの変化を整理し、SNSを活用してブランド価値を高めるための考え方や実践ポイントを解説します。

お申込みはこちら(https://forms.gle/o7y8HYrG9bMuvM5K6)

■セミナーで学べること

・AI時代に企業ブランディングがどう変わるのか

・SNSが企業の信頼形成に果たす役割

・AI検索時代に評価される情報発信の考え方

・中小企業でも実践できるSNSブランディング戦略

・売上・採用・認知につながるブランド設計のポイント

■このような方におすすめ

・SNSを活用して企業ブランディングを強化したい方

・AI時代の情報発信に不安を感じている方

・企業の認知度や信頼性を高めたい方

・採用・集客・売上につながるSNS活用を学びたい方

・自社のブランド発信を見直したい経営者・広報・マーケティング担当者

■開催概要

セミナー名：AI×SNSで変わる企業ブランディング最前線セミナー

開催形式：オンライン開催

参加費：無料

開催日時：2026年6月10日（水）15:00～15:30

お申込みはこちら(https://forms.gle/o7y8HYrG9bMuvM5K6)