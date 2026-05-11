【個人投資家向け】「2026年12月期第1四半期決算説明会」視聴用URLのご案内

ZETA株式会社

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ZETA株式会社(本社：東京都世田谷区)は、明日2026年5月12日(火)実施の「2026年12月期第1四半期決算説明会」につきまして、個人投資家向け視聴用URLを以下の通りご案内いたします。

＜個人投資家向け視聴用URL＞

https://youtube.com/live/yiKZYJd4qHs

※YouTubeライブ配信でのご視聴となります。事前登録は不要です。

※2026年5月12日(火)16時00分より配信開始予定です。

ご質問がございましたら、当社のIR問い合わせフォーム(https://zeta.inc/contact/ir)よりお寄せください。説明会終了後、メールにて順次回答いたします。

なお、機関投資家・証券アナリストの皆さまにつきましては、申し込みフォーム(https://forms.gle/uyLHwpZyc7SpWVJN7)より、必要事項をご入力のうえ、2026年5月12日(火)15時00分までにお申し込みをお願い申し上げます。

▼機関投資家・証券アナリスト向け詳細

https://zeta.inc/ir-topics/fy2026-2q-8/2026/0413

開催概要

【開催日時】2026年5月12日(火)16時00分～17時00分

【開催方法】オンライン決算説明会

【内容】 2026年12月期第1四半期の業績・事業概要の説明／質疑応答

【説明者】 代表取締役社長 山崎 徳之

▼本件に関する問い合わせ先

IRについてのお問い合わせ：https://zeta.inc/contact/ir

【公式SNS】

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

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ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

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リテールメディア広告エンジン ZETA AD

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レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

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レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

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EC向けAIチャット ZETA TALK

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生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

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生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

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ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

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ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

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OMO・DXソリューション ZETA CLICK

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予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

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【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売