【佐賀市】九州初！福祉、子育てに関する一体的なAI相談　２４時間つながる安心

佐賀市役所

佐賀市は、福祉や子育ての悩みを24時間いつでも相談できる「生成AI相談サービス」の実証事業を、令和8年5月から実施しています。スマホで気軽に使え、悩みの整理から支援窓口への案内までをサポートします。

■相談できずに抱え込んでしまう現状

福祉や子育ての相談は増え続けています。

その一方で、「相談したいのにできない」人も少なくありません。

外出が難しい、時間が取れない。 人に話すことに抵抗がある。

どこに相談すればよいか分からない。

こうした理由から、支援につながる前の段階で止まってしまうケースがあります。

■AIが“最初の相談相手”に

今回の実証事業では、生成AIの傾聴機能を活用した相談サービスを試験的に導入します。

スマホやタブレットから、チャット形式で気軽に利用でき、次のようなサポートを行います。

１.いつでも相談できる！

２.気軽に相談できる！

３.相談先が見つかる！

対面や電話の相談を補いながら、新しい相談の入口を広げます。

■令和8年5月から実証スタート

対象：福祉に関する困りごとを抱える方や、妊娠中の方、子育て世帯など。

実施期間：令和8年5月から7月まで実施します。

■悩みが軽いうちに、支援へ

この取り組みにより、次のような変化を目指します。

・時間や場所にとらわれず相談できる

・人に話す前の“第一歩”として使える

・モヤモヤを言葉にし、次の行動が見えてくる

・必要な支援へスムーズにつながる

悩みが深くなる前に、自然と支援に届く流れをつくります。

■しっかり検証し、より良い仕組みへ

実証期間中は、利用者数や満足度、相談のしやすさなどを検証します。

・どれくらい利用されたか

・相談のハードルは下がったか

・支援窓口につながったか

・回答の正確性は保たれているか

これらをもとに、今後の本格導入に向けた改善につなげます。

なお、本実証事業にかかる市の費用負担はありません。

【問い合わせ】

・福祉全般について

佐賀市 保健福祉部 福祉総務課 政策係

電話：0952-40-7249

E-mail：fukushisomu@city.saga.lg.jp

・こどもと子育てについて

佐賀市 こども未来部 こども家庭課 子育てコーディネート係

電話：0952-40-7289

E-mail：kodomo@city.saga.lg.jp