【佐賀市】九州初！福祉、子育てに関する一体的なAI相談 ２４時間つながる安心
佐賀市は、福祉や子育ての悩みを24時間いつでも相談できる「生成AI相談サービス」の実証事業を、令和8年5月から実施しています。スマホで気軽に使え、悩みの整理から支援窓口への案内までをサポートします。
■相談できずに抱え込んでしまう現状
福祉や子育ての相談は増え続けています。
その一方で、「相談したいのにできない」人も少なくありません。
外出が難しい、時間が取れない。 人に話すことに抵抗がある。
どこに相談すればよいか分からない。
こうした理由から、支援につながる前の段階で止まってしまうケースがあります。
■AIが“最初の相談相手”に
今回の実証事業では、生成AIの傾聴機能を活用した相談サービスを試験的に導入します。
スマホやタブレットから、チャット形式で気軽に利用でき、次のようなサポートを行います。
１.いつでも相談できる！
２.気軽に相談できる！
３.相談先が見つかる！
対面や電話の相談を補いながら、新しい相談の入口を広げます。
■令和8年5月から実証スタート
対象：福祉に関する困りごとを抱える方や、妊娠中の方、子育て世帯など。
実施期間：令和8年5月から7月まで実施します。
■悩みが軽いうちに、支援へ
この取り組みにより、次のような変化を目指します。
・時間や場所にとらわれず相談できる
・人に話す前の“第一歩”として使える
・モヤモヤを言葉にし、次の行動が見えてくる
・必要な支援へスムーズにつながる
悩みが深くなる前に、自然と支援に届く流れをつくります。
■しっかり検証し、より良い仕組みへ
実証期間中は、利用者数や満足度、相談のしやすさなどを検証します。
・どれくらい利用されたか
・相談のハードルは下がったか
・支援窓口につながったか
・回答の正確性は保たれているか
これらをもとに、今後の本格導入に向けた改善につなげます。
なお、本実証事業にかかる市の費用負担はありません。
【問い合わせ】
・福祉全般について
佐賀市 保健福祉部 福祉総務課 政策係
電話：0952-40-7249
E-mail：fukushisomu@city.saga.lg.jp
・こどもと子育てについて
佐賀市 こども未来部 こども家庭課 子育てコーディネート係
電話：0952-40-7289
E-mail：kodomo@city.saga.lg.jp