高槻市

高槻市は令和8年5月11日（月曜日）、物価高の影響を受ける市民生活や事業活動を支援するため、水道基本料金無償化の延長、市内事業者への支援など市独自の物価高対策に係る予算約13億円を令和8年第2回市議会臨時会に提出。即日、審議・採決が行われ可決されました。

本日可決された補正予算の主な内容は、現在実施している家庭用の小口径（13から25ミリメートル）の水道基本料金の無償化を令和9年3月検針分まで6か月間延長（1戸当たり5,214円の無償化）するとともに、事業者用（口径30ミリメートル以上）を令和8年8月から令和9年3月検針分まで新たに無償化するほか、運送事業者や酒類製造事業者に対する補助に加え、社会福祉施設や保険医療機関・薬局、教育・保育施設、農業者等への支援金交付などのための予算で計13億399万2千円となります。

各事業の詳細は、決定次第随時、市ホームページ等でお知らせします。

【一般会計補正予算内容】

●水道基本料金の無償化

水道基本料金(小口径13・20・25ミリメートル（主に家庭用））の無償化を6か月間（令和8年10月から令和9年3月検針分まで）延長する。

※令和7年12月議会において、令和8年4月から9月検針分まで無償化のた めの予算を計上・実施中（令和8年4月から令和9年3月まで1戸当たり10,428円の無償化）。

また、新たに小口径以外（口径30ミリメートル以上等（主に事業者用））の水道基本料金を8か月間（令和8年8月から令和9年3月検針分まで）無償化する。

予算額：9億1,988万円

●事業者への支援金の交付

物価高の影響を大きく受けている事業者へ支援金を交付する。

・地区福祉委員会の活動への支援

交付額：地区ごとの食事サービスやふれあい喫茶の活動実績（令和７年度参加人数）に 応じて3万円から7万円を支給

予算額：189万円

・社会福祉施設等（高齢者・障がい者施設等）

交付額：入所・入居系1施設当たり20万円（定員29人以下の小規模施設は10万円）、通所系1事業所あたり一律10万円、訪問系1事業所あたり一律10万円

予算額：5,580万円

・配食サービス事業者

交付額：昨年度配食実績数に基づき支給額（15万円から80万円まで）を決定

予算額：410万円

・保険医療機関・保険薬局

交付額：施設区分に応じ10万円から200万円

予算額：7,600万円

・教育・保育施設、障がい児通所支援事業所、つどいの広場、民間学童保育室

交付額：

保育所、認定こども園、幼稚園 20万円

小規模保育事業所、事業所内保育事業所 10万円

認可外保育施設・企業主導型保育事業所 定員20人以上20万円、定員19人以下10万円

障がい児通所支援事業所 10万円

つどいの広場 10万円

民間学童保育室 10万円

予算額：3,350万円

・公共交通事業者

交付額：バス1台あたり6万円、タクシー1台あたり2万円

予算額：1,941万7千円

・販売農家

交付額：販売農家の肥料購入費用の支援にJAたかつきと連携して取り組む（購入

費用負担割合を市15/100・JAたかつき15/100・本人70/100に）

予算額：765万円

・運送事業者

交付額：車両保有台数に応じて10万円から280万円まで

予算額：1億7,575万5千円

・酒類製造業者

交付額：令和6年度と令和7年度の原材料の酒米仕入価格の増額分。補助率1/2以内。補助限度額250万円

予算額：1,000万円