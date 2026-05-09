かまいたち山内さん＆『僕とロボコ』宮崎周平先生が推薦！『ニクバミホネギシミ』コミックス第5巻 5月9日(土)発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、Webマンガサイト「くらげバンチ」にて連載中のホラー漫画『ニクバミホネギシミ』（著：パレゴリック）最新第5巻を、2026年5月9日(土)に新潮社バンチコミックスより刊行いたします。

5巻書影



掲載媒体「くらげバンチ」では第1話からアクセスが集中し、絵のインパクト、恐ろしくもつい続きが気になってしまうストーリー、そして張り巡らされた伏線から読者間で考察も行われている人気のホラー漫画『ニクバミホネギシミ』。

第5巻刊行にあたり、かまいたち・山内健司さん、『僕とロボコ』(集英社ジャンプコミックス)著者・宮崎周平さんより推薦コメントをいただきました。

かまいたち・山内健司さん

なんやねんニクバミホネギシミって！！！怖すぎるやろ！！！

『僕とロボコ』宮崎周平先生

「川島・山内のマンガ沼」（読売テレビ）ご出演時の山内さん

同じ漫画家としてパレゴリック先生の才能が1番怖い。

頼む!!︎ロボコより売れないでくれ!!︎

書店購入特典

第5巻の発売を記念し、各書店チェーンにて特典をご用意しています。

応援団書店：漫画ペーパー

バンチコミックス販売協力店：漫画ペーパー

丸善・ジュンク堂書店：4Pリーフレット

アニメイト：メッセージシート

書泉・芳林堂書店：漫画ペーパー

喜久屋書店：漫画ペーパー

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

5巻書店特典●書店購入特典配布店リスト

※告知OKのお店のみ掲載しております。

作品紹介

応援団書店BC販売協力店丸善・ジュンク堂書店

時は1999年。三流オカルト雑誌の編集者・犬吠埼と、カメラマンで霊感のある浅間は、奇妙な事件ばかりを取材していた。いよいよ7月になり、「恐怖の大王が降りてきて世界は滅亡する」という予言で世間はもちきりに。そんな中、浅間は犬吠埼の頼みで霊能力タレント・東Eyeのインタビューに同行することになるが……。禁忌が忍び寄る最恐ホラー第5巻。

【タイトル】

ニクバミホネギシミ 5巻

【著者名】

パレゴリック

【発売日】

2026年5月9日(土)

【造本】B6

【定価】792円（税込）

【ISBN】

978-4-10-772938-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772938/

第1話はこちらから :https://kuragebunch.com/episode/14079602755395578456