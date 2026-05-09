【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】公式オンラインストアにて「eギフト」サービスを開始。SNSやメールで気軽にギフトが贈れる新体験

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップ（本社：東京都中央区）が展開するフランスのバッグブランド『Herve Chapelier（エルベシャプリエ）』 は、公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/)において、eギフトサービス(https://store.hervechapelierjapon.com/pages/e-gift)を開始いたしました。本サービスは、AnyReach株式会社（本社：東京都港区）が提供する「AnyGift（エニーギフト）」の機能を活用し、相手の住所を確認しなくてもメールやSNSを通じて手軽にギフトを贈ることができるサービスです。間近に迫った「母の日」の贈り物も、eギフトなら、感謝のメッセージとともに“今すぐ”お相手に受取URLを届けることが可能です。

■導入の背景とサービスの特徴

エルベシャプリエの魅力は、なんといってもその豊富なカラーバリエーション。一方で、その選択肢の多さゆえに、「相手の好みの色がわからない」「せっかくなら一番好きな色を愛用してほしい」と、贈る側が迷われるケースも多くありました。今回のeギフト導入では、そうしたお声にお応えし、受け取り手が自分でカラーを選択できる「選べるギフト」を実現（一部商品対象）。贈る側は「エルベシャプリエを贈る」という特別な体験をスマートに提供でき、受け取る側は自分のライフスタイルに最適な色を自ら選ぶというワクワク感を楽しめます。

1. 住所不要、SNSやメールで贈れる手軽さ

相手の住所を確認しなくても、購入後に発行される「ギフト受取URL」をLINEやメールなどで共有するだけで完了。母の日や誕生日当日でも、思い立った瞬間にメッセージを送る感覚で心のこもったギフトをプレゼントできます。 （※商品は、お相手の方に配送先住所をご入力いただいた後、後日その住所へ配送されます。）

2. 相手が色を選べる「選べるギフト」

「どの色も素敵で決められない」というお悩みを解決する、お相手が好きな色を選べるプランをご用意しました（一部商品対象）。カラーバリエーションが豊富なブランドだからこそ、お相手に最高の満足をお届けできます。

▶選べるギフト対象商品はこちらから(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/e-gift)

3. オリジナルデザインのデジタルメッセージカード

ギフト送付時には、エルベシャプリエオリジナルのデジタルカードを添えることができます。感謝やお祝いの気持ちを込めたメッセージとともに、上質なギフト体験を提供します。

■ギフトに迷ったらこれ。不動の人気を誇る「3大モデル」

eギフトでも選べる、ギフトに最適な人気アイテムをご紹介します。

\25,080（税込）1027N（ナイロン舟型トートM）

エルベシャプリエのアイコンともいえる、美しい2色のカラーコンビネーションが特徴。軽くて丈夫なナイロン素材で、デイリーユースに最適。季節ごとに変わる多彩な配色から、お好みの色合いを選ぶ楽しみがあります。

▶この商品をeギフトで贈る(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/e-gift/products/1027n-e)

\38,280（税込）707C（コーデュラ舟型トートM）

軽さと耐久性に優れたコーデュラナイロンを使用。カジュアルすぎず上品な印象を与えるため、通勤や少し改まったお出かけにも重宝される万能なトートバッグです。

▶この商品をeギフトで贈る(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/e-gift/products/707c-e)

\118,800（税込）707GP（リュクス舟型トートM）

キャンバス地にコーティングを施した「GP」ライン。耐久性と上質さを兼ね備えたまさに“一生モノ”のバッグです。大切な記念日や、特別な方へのとっておきの贈り物として、圧倒的な支持を得ています。

▶この商品をeギフトで贈る(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/e-gift/products/707gp-e)

■ギフトラッピング 今なら期間限定のメッセージカードも。

ご希望の方には、ブランドロゴ入りのショッパーでラッピングし、メッセージを印刷したオリジナルカードを添えてお届けします。今なら期間限定で、春らしいお花のイラストに「Merci（ありがとう）」の文字が刻まれた、温かみのある限定デザインのメッセージカードもお選びいただけます。

※ギフト包装および紙のメッセージカードをご希望の場合は、ご注文時に「ギフトキット（税込330円）」をご選択ください。

※メッセージの印刷をご希望の場合は、ご注文時に備考欄にご希望のメッセージをご記入ください。

※期間限定メッセージカードは、なくなり次第終了いたします。

大切な方や、日頃お世話になっている方への贈り物に、ぜひ新しくなったエルベシャプリエのギフトサービスをご活用ください。

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/