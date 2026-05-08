ダルバ、渋谷CASTにてポップアップストア「Your GLOW, Your COLOR - 今日はどの色で守る？-」を開催

ｄ’Alba Global Co., Ltd.

ｄ’Alba Global Co., Ltd.が展開するプレミアム・ヴィーガン・ビューティーブランド、ダルバ（d'Alba）は、2026年5月21日（木）～5月31日（日）の期間、渋谷CASTにてポップアップストア「Your GLOW, Your COLOR - 今日はどの色で守る？-」を開催いたします。

今回のポップアップは、ダルバの人気UVアイテム「トーンアップサンクリーム」シリーズをテーマにした、夏のムードあふれる体験型イベントです。シリーズの中でも人気のピンクカラーをモチーフに、会場全体をやわらかなピンクで彩り、都会の中に現れる“ダルバのピンクビーチ”を表現しました。

ブランドメッセージである「Your GLOW, Your COLOR - 今日はどの色で守る？-」には、肌印象やなりたい仕上がりに合わせて、自分にぴったりのUV下地を選んでほしいという想いが込められています。

ダルバのトーンアップサンクリームシリーズは、SPF50+・PA++++のUVカット機能に加え、自然なトーンアップ感とツヤのある仕上がりを叶える化粧下地として、多くのお客様に支持されているアイテムです。本ポップアップでは、既存の人気カラーに加え、発売前の新作ブルートーンのUV下地やパンテノール配合サンクリームを一足早く体験いただけます。

今年の夏は、ダルバで守る。

自分の肌に合う“色”と“ツヤ”を見つける、特別なビーチ体験をお楽しみください。

■ピンクビーチをイメージした、夏を先取りできるポップアップ空間

会場は、人気No.1カラーであるピンクのトーンアップサンクリームから着想を得た、ピンクとホワイトを基調としたビーチコンセプトで構成。

キッチンカー、パラソル、サーフボード型の製品ディスプレイ、ビーチチェア、浮き輪モチーフのフォトスポットなど、思わず写真を撮りたくなる演出を随所にご用意しています。

渋谷にいながら、ひと足早く夏の高揚感を感じられる、ダルバならではの没入型ポップアップ空間です。

■新作を含む人気UVアイテム8種を自由に体験

会場では、ダルバの人気UVアイテム8種を自由にお試しいただけます。

ピンク、パープル、グリーン、ベージュなど、肌悩みやなりたい仕上がりに合わせて選べるトーンアップサンクリームシリーズに加え、発売前の新作ブルーのUV下地、パンテノール配合サンクリームも登場。

実際にテクスチャーや色味、仕上がりを比較しながら、自分の肌にぴったりの1本を見つけていただけます。

■SNS投稿で、ダルバのアイス＆オリジナルウェットティッシュをプレゼント

ポップアップ会場の写真をSNSに投稿いただいた方には、UV下地カラーをイメージしたダルバオリジナルアイスと、オリジナルウェットティッシュをプレゼントいたします。

アイスは、ダルバのトーンアップサンクリームのカラーバリエーションを思わせる5つのフレーバーで展開。ピンクビーチの世界観を、見て、試して、味わって楽しめる特別なコンテンツです。

※お一人様1回限り、数量限定となります。

※ウェットティッシュに記載の日付は使用期限ではなく製造年月日です。

■購入者限定特典＆ラッキードローも実施

会場で対象商品をご購入いただいた方には、数量限定でスペシャルギフトをご用意しています。

UVアイテムをご購入の方には、UV下地10mlをランダムカラーでプレゼント。ビタミンシリーズをご購入の方には、ビタカプセルクリーム10mlをプレゼントいたします。

また、税込3,000円ご購入ごとに1回、ラッキードローにもご参加いただけます。キーホルダー、オリジナルビーチタオル、UV下地5種限定キット、ツイードポーチ、メタルクロスバッグなど、ダルバならではの夏らしいアイテムが当たるチャンスです。

※購入特典は1回のお会計につき1回のご提供となります。

※レシートの合算はできません。

※特典・景品は1日あたり数量限定のため、なくなり次第終了となる場合がございます。

【ポップアップストア「Your GLOW, Your COLOR - 今日はどの色で守る？-」概要】

期 間：2026年5月21日（木）～2026年5月31日（日）

会 場：渋谷CAST

住 所：東京都渋谷区渋谷1-23-21

営業時間：10:30～19:30

※初日 12:00～／最終日 ～17:30

入場料：無料

予約：不要

定休日：会期中無休

【ダルバ公式SNS・販売ショップ】

Instagram：https://www.instagram.com/dalba_japan/

X：https://x.com/dAlba_japan

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/dalba

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/dalba/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/044E4780-230B-4FA4-A7C3-7B370FC8F245

【本件に関するお問い合わせ先】

ｄ’Alba Global Co., Ltd.

メールアドレス：overseas-japan@dalba.com