表紙＆グラビア＆インタビュー　宝塚歌劇団宙組トップスター・桜木みなと／AERA 5月11日発売

株式会社朝日新聞出版

5月11日発売のAERA 5月18日号の表紙に、宝塚歌劇団宙組トップスターの桜木みなとさんが登場します。インタビューでは、トップスターとしての心境やこれまでの歩み、そして選択に迷ったとき心構えについて語ります。撮影はAERA表紙フォトグラファーの蜷川実花。桜木さんの強さと優しさが伝わる写真をぜひご覧ください。

巻頭特集は「50代、人生の『正解』探し」です。AERA編集部では、50代の読者を対象に、この世代が抱える悩みや課題を取り上げ、前向きに解決していくことを目指す「新しい大人」プロジェクトをスタートします。今号から、月1回のペースで特集化。人生後半戦を悔いなく、楽しく生きるためのヒントを探ります。ほかにも、「ひたむきにやってきて気づいたら57歳」と語る俳優の佐藤二朗さんのインタビューや、羽生結弦さんのアイスショー「REALIVE」のレポート、THE ALFEEの連載「奇跡の軌跡」などを掲載。多彩な記事が詰まった一冊です。どうぞご覧ください！

表紙＋グラビア・ロングインタビュー：宝塚歌劇団宙組トップスター 桜木みなと

宝塚歌劇団宙組トップスター、桜木みなとさんがAERA表紙に登場します。桜木さんの成長の糧とは何なのか、選択に迷ったときの心構えとは、そして「理想のリーダー像」とは誰なのか…。まっすぐな信条が伝わるインタビューは必読です。美麗なグラビアの撮影はAERA表紙フォトグラファーの蜷川実花。誌面に収載しきれなかった桜木さんのお話は、誌面QRコードからAERA DIGITALでお読みいただけます。さらに抽選で3人に桜木さんのサイン色紙をプレゼント！ 詳細は誌面QRコードからご覧ください。

巻頭特集 50代、人生の「正解」探し

「こんなはずじゃなかった」と不安や焦りを抱える50代のリアルに迫る巻頭特集です。従来のライフコースが崩れた現代で、アラフィフ世代が直面するお金、健康、社会保障といった課題を可視化します。就職氷河期世代や団塊ジュニア世代の声を通じて、子どもの教育費や自身の老後資金、更年期の不調、頼りない社会保障制度など、切実な悩みを浮き彫りにしました。専門家は、ライフスタイルの多様化が進む一方で、将来の「孤独化」という不安も指摘します。一方で、変化の時代だからこそ生まれる新たな働き方やサービスの選択肢といった、ポジティブな視点からも人生後半戦を生き抜くヒントを探ります。

新しい大人インタビュー 佐藤二朗

各界の著名人が半生を振り返り、未来の希望を語るインタビュー連載（隔週）が今号からスタートします。初回は俳優、脚本家、映画監督としてマルチに活躍する佐藤二朗さんが登場。一度は俳優の道を諦めた「暗黒の20代」を乗り越え、ひたむきに芝居と向き合い続けてきた結果が今につながっていると語ります。コメディとシリアスを分けることなく、常に人の期待を心地よく裏切り続けたいと語り、これからの在り方を語りました。

羽生結弦「REALIVE」レポート

約1年2カ月ぶりに開催された羽生結弦さんの単独公演「REALIVE an ICE STORY project」の模様をライターの松原孝臣さんがレポートします。公演では過去のICE STORYから厳選されたプログラムを披露し、よりダイナミックに進化したパフォーマンスで観客を魅了。さらには、ICE STORY第4弾の序章となる新たな物語「Prequel:Before the WHITE」も披露。羽生さんは、この公演までの期間を「メンテナンス」と称し、体の使い方を一から見つめ直し、急激に進化している最中だと語ります。常に進化を続ける羽生さんの、未来への決意と覚悟が詰まったステージの熱気を伝えます。

THE ALFEE 連載「奇跡の軌跡」

THE ALFEEの歴史を読み解く「奇跡の軌跡」、今回は1982年です。この年、シングル「泣かないでMY LOVE」やアルバム「doubt,」をリリース。久保講堂にて3日間連続で開催したコンサートは、メンバーそれぞれの音楽ルーツをクローズアップした画期的な試みだったといいます。バンドの大きな転換期となったというあのときを、3人がいきいきと語ります。

ほかにも

・「妊娠の壁」破った スター選手が米国女子バスケ界に起こした「革命」

・サッカーWカップ日本代表を予想 流れを変える“ジョーカー”は誰だ

・「ゆるジム」チョコザップ、世界に進出中

・大前粟生×品田 遊 現代の日記文学を語る

・［2050年のメディア］下山進 描かれなかった遺伝病当事者の視点

・［時代を読む］「盛れる」加工とSNS規制 豪州では禁止、米国では巨額訴訟も

・［トップの源流］メディヴァ 大石佳能子社長

・［女性×働く］菅直人元首相の妻、伸子さんが語る子育てと政治の日々

・［やさしくなりたい］ソーシャルインパクト ANAの「サメ肌ジェット」

・巻頭コラム［eyes］姜 尚中、東 浩紀

・鈴木忠平「沖縄の英雄 島人たちの甲子園」

・あきやあさみの「愛せる服」と生きていく

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・松崎ケイリーン［日本のいいもの かわいいもの］

ほか

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

※発売日の5月11日（月）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください。

AERA（アエラ）2026年5月18日号

定価：650円（本体591円＋税10％）

発売日：2026年5月11日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTTLZKYD