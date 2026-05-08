「holo Indie」より、アクションアドベンチャーゲーム『An Automaton′s Journey』の発売日が6月4日に決定！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、Xyros Games開発の2Dアクションゲーム『An Automaton's Journey』の発売日が2026年6月4日（木）に決定いたしました。

■セシリア・イマーグリーンが主人公！正義のために冒険に出かけよう！

Steamストアで事前ウィッシュリスト受付中のアクションアドベンチャーゲーム『An Automaton's Journey』の発売が2026年6月4日（木）に決定いたしました。

本作は、hololive English -Justice- の「セシリア・イマーグリーン」が主人公の探索アクションアドベンチャーゲームです。

ドット絵で描かれたマップを探索し、クエストをクリアし、ボス戦へ挑戦！

正義（JUSTICE）のために戦い抜こう！

▼Steam事前ウィッシュリスト登録受付中

https://store.steampowered.com/app/4184020/An_Automatons_Journey/

■18名以上のホロライブタレントがゲーム内に登場！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g76D5xTWVp0 ]

本作には、ホロライブプロダクションから合計18名以上のタレントが登場します。

登場するタレントは、主人公「セシリア・イマーグリーン」の味方か、それとも敵か。

ホロライブタレントのファンマスコットも多数登場。

さまざまなタレントと出会いながら隅々まで冒険をお楽しみください。

■『An Automaton's Journey』の世界

古代自動人形「セシリア・イマーグリーン」となって世界を冒険しよう。 ダンジョンの謎を解き、ボスとして立ちはだかるメンバーたちと対決せよ！サイドクエストで仲間を助け、強力なアイテムを手に入れ、未踏の地への道を切り拓け。

謎の呪いによって正気を失ってしまった仲間やファンたち……彼女たちを救えるのはあなただけです。ボスが立ち塞がる険しい道のりを正義（JUSTICE）のために戦い抜こう！

■作品情報

タイトル：An Automaton's Journey

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1

発売日：2026年6月4日

予定価格：810円

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4184020/An_Automatons_Journey/

対応言語：日本語 / 英語

開発元：Xyros Games

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日