大和財託、須賀谷温泉にて新卒社員研修を実施～現場体験を通じた業務改善・宿泊プラン提案に挑戦～

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、当社が運営する須賀谷温泉（滋賀県長浜市）において、新卒社員を対象とした研修を実施したことをお知らせいたします。

本研修は、実際の事業現場に身を置くことで、当社事業の根幹である「資産価値共創業」を体感的に学ぶとともに、基礎行動の習得や社会人としての意識形成、事業当事者としての視点を養うことを目的とした取り組みです。

■ 研修概要・実施の背景

当社では、人財育成において単なる知識の習得に留まらず、事業を通じて価値創出の視点を早期に身につけることを重視しています。今回の新卒社員研修では、当社が運営する須賀谷温泉を研修フィールドとし、日常の宿泊施設運営に携わりながら、

・顧客体験価値の向上

・施設価値・収益性の向上

・業務効率化による運営品質の改善

といった観点から、資産価値共創事業の考え方を実務レベルで学ぶ機会としました。

■ 日常業務を通じた業務改善提案の推進

研修期間中は、接客・運営・清掃・バックヤード業務など、須賀谷温泉の運営全般に関わりながら、日常業務の中に潜む課題や改善点を洗い出し、具体的な改善提案としてまとめる取り組みを実施しました。

現場に深く関与することで、社員として、また事業を担う一員として受け身の姿勢にとどまらず、主体的に考え行動する意識の醸成を図りました。

■ 宿泊プランの提案・社長プレゼンテーションの実施

研修の最終日には、新卒社員がチームごとに検討した新たな宿泊プランについて、代表取締役CEO・藤原へ直接プレゼンテーションを行いました。

提案内容については、実現性・収益性・顧客体験価値の観点から評価を行い、特に優れたプランについては、実際の導入を視野に入れて検討するとともに、報酬を付与する制度を設けています。

若手社員の柔軟な発想や現場目線での気づきを、実事業へ反映することで、施設価値および顧客満足度のさらなる向上を目指します。

新卒・若手社員が早期から実事業に関わり、価値創造に主体的に取り組める環境づくりを推進し、須賀谷温泉をはじめとした実際に運営している施設を活用しながら、人財育成と事業成長の両立を図ってまいります。

当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして、日本および世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環（まわ）し続けられるよう、誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要



会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：050-5536-9317

E-MAIL：info@yamatozaitaku.com