兵庫県赤穂市の塩カフェ　AMAMI TERRACE6月「天塩スタジオ東京」にて１.幻の魚 サツキマス料理、２.赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験３.天塩ピザ作りのランチ付きワークショップ開催

赤穂化成株式会社

赤穂化成株式会社（本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）が運営するAMAMI TERRACE （兵庫県赤穂市）は2026年6月に東京都新宿区にある「天塩スタジオ東京」にて、塩と食に関するランチ付きワークショップを開催いたします。テーマは、6月4日（木）、5日（金）が幻の魚 サツキマス料理のデモンストレーション。6月11日（木）、12日（金）は赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験。6月18日（木）、19日（金）は天塩ピザ作り体験を予定しています。

AMAMI TERRACEは赤穂の塩の美味しさを伝えるために、2022年3月より兵庫県赤穂市にてcafe&workshopを行っています。この度、7月末までの改装期間中に「天塩スタジオ東京」（東京都新宿区百人町2-24-9アマシオビル1F）にて「赤穂の天塩」や様々なタイプの塩を食べ比べるワークショップイベントを開催します。

6月4日（木）、5日（金） 幻の魚 サツキマスの贅沢づくしと塩の使い分け講座 概要

日時：2026年6月4日（木）、5日（金） 11:00～13:30

場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）

内容：幻の魚 サツキマス料理と塩の使い分け講座

１.塩の使い分け講座

２.サツキマス料理のデモンストレーション（講師：AMAMI TERRACE 山口広夏）

・前菜 サツキマスの塩麹漬け、味噌漬け、ごま醤油漬けを骨抜きから実践

・メイン サツキマスの包み焼き

３.ランチ：とろける旨味 サツキマスの贅沢づくし

定員：12名

参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金のみ）

お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ

URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/

申し込み締め切り：5月29日（金）正午

サツキマス

サツキマスの包み焼き 講座イメージ

サツキマスの贅沢づくし（ランチ）

6月11日（木）、12日（金） 赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験 概要

日時：2026年6月11日（木）、12日（金） 11:00～13:30

場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）

内容：赤穂の地酒「忠臣蔵」「乙女」と塩が叶えるマリアージュ体験

１.「赤穂の天塩」を使った浅漬け3種作り（講師： AMMAI TERRACE 萩原佑紀）

２.赤穂の地酒 奥藤商事の「忠臣蔵」「乙女」他 の飲み比べ

３.酒の肴とのペアリング（ランチ）

定員：12名

参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金のみ）

お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ

URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/

申し込み締め切り：6月5日（金）正午

浅漬け作りイメージ

酒の肴とのペアリング（ランチ）

酒の肴とのペアリング（ランチ）-2

6月18日（木）、19日（金） ペレット窯で焼く 天塩サラダピザ・フルーツピザ作り体験 概要

日時：2026年6月18日（木）、19日（金） 11:00～13:30

場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）

内容：ペレット窯で焼く 天塩サラダピザ・フルーツピザ作り体験

（講師：AMMAI TERRACE 小出美佐）

１.「赤穂の天塩」を使って生地から2種類のピザ作り（お一人で2枚のピザ作り体験・レシピ進呈）

２.ピザと「鶏肉のレモン漬け」*のランチ

*「鶏肉のレモン漬け」は、赤穂市学校給食で40年以上人気のメニューです。

定員：12名

参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金のみ）

お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ

URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/

申し込み締め切り：6月12日（金）正午

生地作りイメージ

ピザのトッピングイメージ

天塩ピザ（ランチ）

天塩（あましお）スタジオ東京 概要

天塩スタジオ東京 内観

■運営：株式会社天塩

■所在地：東京都新宿区百人町2-24-9

■営業内容：食のイベントスペース

■席数：24席

■公式サイト：https://www.amashio.co.jp/studio/

AMAMI TERRACE（アマミテラス） 概要

AMAMI TERRACE外観

AMAMI TERRACE内観

■運営：赤穂化成株式会社

■所在地：兵庫県赤穂市御崎2-1

■開業日：2022年3月13日（日）

■営業時間：10:00～17:00(L.O.16:30)

ランチタイム 11:00～14:00

■定休日：不定休（2026年5月7日～7月31日まで改装のため休業）

■営業内容：カフェ。平日はワークショップも開催。

■メニュー：ランチメニュー、塩スイーツ、ドリンクなど

弊社商品を使ったメニューや塩と相性の良い料理をご用意しています。

■席数：28席

■ワークショップ：最大6名

塩作りワークショップ（Otonami）

https://otonami.jp/experiences/amamiterrace/

■公式サイト：https://web.ako-kasei.co.jp/amamiterrace/

■公式Instagramアカウント：@amami_terrace

赤穂化成株式会社 について

社名： 赤穂化成株式会社

本社所在地： 兵庫県赤穂市坂越329番地

ホームページ： https://www.ako-kasei.co.jp/