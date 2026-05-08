兵庫県赤穂市の塩カフェ　AMAMI TERRACE6月「天塩スタジオ東京」にて１.幻の魚 サツキマス料理、２.赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験３.天塩ピザ作りのランチ付きワークショップ開催

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赤穂化成株式会社

　赤穂化成株式会社（本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）が運営するAMAMI TERRACE （兵庫県赤穂市）は2026年6月に東京都新宿区にある「天塩スタジオ東京」にて、塩と食に関するランチ付きワークショップを開催いたします。テーマは、6月4日（木）、5日（金）が幻の魚 サツキマス料理のデモンストレーション。6月11日（木）、12日（金）は赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験。6月18日（木）、19日（金）は天塩ピザ作り体験を予定しています。



AMAMI TERRACEは赤穂の塩の美味しさを伝えるために、2022年3月より兵庫県赤穂市にてcafe&workshopを行っています。この度、7月末までの改装期間中に「天塩スタジオ東京」（東京都新宿区百人町2-24-9アマシオビル1F）にて「赤穂の天塩」や様々なタイプの塩を食べ比べるワークショップイベントを開催します。


6月4日（木）、5日（金）　幻の魚　サツキマスの贅沢づくしと塩の使い分け講座　概要

日時：2026年6月4日（木）、5日（金）　 11:00～13:30


場所：天塩スタジオ東京　（東京都新宿区百人町2-24-9　アマシオビル1F）　



内容：幻の魚　サツキマス料理と塩の使い分け講座


　　　　１.塩の使い分け講座


　　　　２.サツキマス料理のデモンストレーション（講師：AMAMI TERRACE　山口広夏）


　　　　　・前菜　　サツキマスの塩麹漬け、味噌漬け、ごま醤油漬けを骨抜きから実践　　


　　　　　・メイン　サツキマスの包み焼き　


　　　　３.ランチ：とろける旨味　サツキマスの贅沢づくし



定員：12名


参加料：6,000円/人　（当日支払い、現金のみ）


お申込み方法：株式会社天塩　天塩スタジオページ


　　　　　　　　　　URL　　https://www.amashio.co.jp/studio/event/


申し込み締め切り：5月29日（金）正午



サツキマス




サツキマスの包み焼き　講座イメージ




サツキマスの贅沢づくし（ランチ）




6月11日（木）、12日（金）　赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験　概要

日時：2026年6月11日（木）、12日（金）　 11:00～13:30


場所：天塩スタジオ東京　（東京都新宿区百人町2-24-9　アマシオビル1F）　



内容：赤穂の地酒「忠臣蔵」「乙女」と塩が叶えるマリアージュ体験


　　　　１.「赤穂の天塩」を使った浅漬け3種作り（講師： AMMAI TERRACE　萩原佑紀）


　　　　２.赤穂の地酒　奥藤商事の「忠臣蔵」「乙女」他　の飲み比べ


　　　　３.酒の肴とのペアリング（ランチ）



　　定員：12名


参加料：6,000円/人　（当日支払い、現金のみ）


お申込み方法：株式会社天塩　天塩スタジオページ


　　　　　　　　　　URL　　https://www.amashio.co.jp/studio/event/


申し込み締め切り：6月5日（金）正午



浅漬け作りイメージ




酒の肴とのペアリング（ランチ）




酒の肴とのペアリング（ランチ）-2




6月18日（木）、19日（金）　ペレット窯で焼く　天塩サラダピザ・フルーツピザ作り体験　概要

日時：2026年6月18日（木）、19日（金）　 11:00～13:30


場所：天塩スタジオ東京　（東京都新宿区百人町2-24-9　アマシオビル1F）　



内容：ペレット窯で焼く　天塩サラダピザ・フルーツピザ作り体験


（講師：AMMAI TERRACE　小出美佐）


　　１.「赤穂の天塩」を使って生地から2種類のピザ作り（お一人で2枚のピザ作り体験・レシピ進呈）　


　　２.ピザと「鶏肉のレモン漬け」*のランチ


　　*「鶏肉のレモン漬け」は、赤穂市学校給食で40年以上人気のメニューです。



　　定員：12名


参加料：6,000円/人　（当日支払い、現金のみ）


お申込み方法：株式会社天塩　天塩スタジオページ


　　　　　　　　　　URL　　https://www.amashio.co.jp/studio/event/


申し込み締め切り：6月12日（金）正午



生地作りイメージ




ピザのトッピングイメージ




天塩ピザ（ランチ）




天塩（あましお）スタジオ東京　概要


天塩スタジオ東京　内観

■運営：株式会社天塩


■所在地：東京都新宿区百人町2-24-9


■営業内容：食のイベントスペース


■席数：24席


■公式サイト：https://www.amashio.co.jp/studio/





AMAMI TERRACE（アマミテラス）　概要


AMAMI TERRACE外観




AMAMI TERRACE内観




■運営：赤穂化成株式会社


■所在地：兵庫県赤穂市御崎2-1


■開業日：2022年3月13日（日）


■営業時間：10:00～17:00(L.O.16:30)


　　　　　　　　　ランチタイム　11:00～14:00


■定休日：不定休（2026年5月7日～7月31日まで改装のため休業）


■営業内容：カフェ。平日はワークショップも開催。


■メニュー：ランチメニュー、塩スイーツ、ドリンクなど


　弊社商品を使ったメニューや塩と相性の良い料理をご用意しています。


■席数：28席


■ワークショップ：最大6名


　塩作りワークショップ（Otonami）　　


　https://otonami.jp/experiences/amamiterrace/


■公式サイト：https://web.ako-kasei.co.jp/amamiterrace/


■公式Instagramアカウント：@amami_terrace


赤穂化成株式会社　について　　

社名： 赤穂化成株式会社


本社所在地： 兵庫県赤穂市坂越329番地


ホームページ： https://www.ako-kasei.co.jp/