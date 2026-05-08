兵庫県赤穂市の塩カフェ AMAMI TERRACE6月「天塩スタジオ東京」にて１.幻の魚 サツキマス料理、２.赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験３.天塩ピザ作りのランチ付きワークショップ開催
赤穂化成株式会社（本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）が運営するAMAMI TERRACE （兵庫県赤穂市）は2026年6月に東京都新宿区にある「天塩スタジオ東京」にて、塩と食に関するランチ付きワークショップを開催いたします。テーマは、6月4日（木）、5日（金）が幻の魚 サツキマス料理のデモンストレーション。6月11日（木）、12日（金）は赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験。6月18日（木）、19日（金）は天塩ピザ作り体験を予定しています。
AMAMI TERRACEは赤穂の塩の美味しさを伝えるために、2022年3月より兵庫県赤穂市にてcafe&workshopを行っています。この度、7月末までの改装期間中に「天塩スタジオ東京」（東京都新宿区百人町2-24-9アマシオビル1F）にて「赤穂の天塩」や様々なタイプの塩を食べ比べるワークショップイベントを開催します。
6月4日（木）、5日（金） 幻の魚 サツキマスの贅沢づくしと塩の使い分け講座 概要
日時：2026年6月4日（木）、5日（金） 11:00～13:30
場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）
内容：幻の魚 サツキマス料理と塩の使い分け講座
１.塩の使い分け講座
２.サツキマス料理のデモンストレーション（講師：AMAMI TERRACE 山口広夏）
・前菜 サツキマスの塩麹漬け、味噌漬け、ごま醤油漬けを骨抜きから実践
・メイン サツキマスの包み焼き
３.ランチ：とろける旨味 サツキマスの贅沢づくし
定員：12名
参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金のみ）
お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ
URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/
申し込み締め切り：5月29日（金）正午
サツキマス
サツキマスの包み焼き 講座イメージ
サツキマスの贅沢づくし（ランチ）
6月11日（木）、12日（金） 赤穂の地酒と塩のマリアージュ体験 概要
日時：2026年6月11日（木）、12日（金） 11:00～13:30
場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）
内容：赤穂の地酒「忠臣蔵」「乙女」と塩が叶えるマリアージュ体験
１.「赤穂の天塩」を使った浅漬け3種作り（講師： AMMAI TERRACE 萩原佑紀）
２.赤穂の地酒 奥藤商事の「忠臣蔵」「乙女」他 の飲み比べ
３.酒の肴とのペアリング（ランチ）
定員：12名
参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金のみ）
お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ
URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/
申し込み締め切り：6月5日（金）正午
浅漬け作りイメージ
酒の肴とのペアリング（ランチ）
酒の肴とのペアリング（ランチ）-2
6月18日（木）、19日（金） ペレット窯で焼く 天塩サラダピザ・フルーツピザ作り体験 概要
日時：2026年6月18日（木）、19日（金） 11:00～13:30
場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）
内容：ペレット窯で焼く 天塩サラダピザ・フルーツピザ作り体験
（講師：AMMAI TERRACE 小出美佐）
１.「赤穂の天塩」を使って生地から2種類のピザ作り（お一人で2枚のピザ作り体験・レシピ進呈）
２.ピザと「鶏肉のレモン漬け」*のランチ
*「鶏肉のレモン漬け」は、赤穂市学校給食で40年以上人気のメニューです。
定員：12名
参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金のみ）
お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ
URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/
申し込み締め切り：6月12日（金）正午
生地作りイメージ
ピザのトッピングイメージ
天塩ピザ（ランチ）
天塩（あましお）スタジオ東京 概要
天塩スタジオ東京 内観
■運営：株式会社天塩
■所在地：東京都新宿区百人町2-24-9
■営業内容：食のイベントスペース
■席数：24席
■公式サイト：https://www.amashio.co.jp/studio/
AMAMI TERRACE（アマミテラス） 概要
AMAMI TERRACE外観
AMAMI TERRACE内観
■運営：赤穂化成株式会社
■所在地：兵庫県赤穂市御崎2-1
■開業日：2022年3月13日（日）
■営業時間：10:00～17:00(L.O.16:30)
ランチタイム 11:00～14:00
■定休日：不定休（2026年5月7日～7月31日まで改装のため休業）
■営業内容：カフェ。平日はワークショップも開催。
■メニュー：ランチメニュー、塩スイーツ、ドリンクなど
弊社商品を使ったメニューや塩と相性の良い料理をご用意しています。
■席数：28席
■ワークショップ：最大6名
塩作りワークショップ（Otonami）
https://otonami.jp/experiences/amamiterrace/
■公式サイト：https://web.ako-kasei.co.jp/amamiterrace/
■公式Instagramアカウント：@amami_terrace
赤穂化成株式会社 について
社名： 赤穂化成株式会社
本社所在地： 兵庫県赤穂市坂越329番地
ホームページ： https://www.ako-kasei.co.jp/