IG Japan株式会社

“フォロワー経済”の次に来るものとは何か--。いま、世界のインターネット構造そのものが、大きな転換点を迎えようとしている。過去15年間、インターネットの中心にあった価値は、ただ一つだった。「流量」。フォロワー数、いいね数、再生回数。それらはSNS時代における“通貨”であり、巨大プラットフォームは、その注意経済を軸に成長してきた。しかし現在、そのシステムは限界に近づきつつある。AIの進化によって、コンテンツ生成コストは限りなくゼロへ近づいた。誰もが数秒で動画を作り、画像を生成し、文章を書き、キャラクターを生み出せる時代が到来している。コンテンツが無限化する時代において、本当に希少になるもの--それは、「人と人との本物の関係性」である。

EGGORは、その時代のために生まれた。EGGORは単なるSNSではない。それは、“次世代デジタル部（Digital Tribe Infrastructure）”を構築するプロジェクトである。

EGGORの世界では、クリエイターは単なるKOLではなく、「コミュニティ文明の創造者」となる。ファンは単なる消費者ではなく、「共に生態系を育てる共同体メンバー」となる。さらにAIAvatarが24時間コミュニティの感情と活性を支え続け、コミュニティそのものが、新しいデジタル資産・文化単位へと進化していく。

もし、これまでのインターネットが、Google＝情報Facebook＝ソーシャルTikTok＝注意経済だったとするなら、EGGORが向かう先は、「BelongingEconomy（帰属経済）」である。EGGORチームはこう語る。「未来の巨大プラットフォームは、“最も多くのコンテンツを持つ場所”ではない。“人が最も離れたくない場所”になる。」若い世代ほど、デジタル空間の中でアイデンティティを形成し始めている。これからの時代、コミュニティは国境、言語、地理を超えた“新しい文明単位”へ変化していく。EGGORは、その時代における「デジタル共同体インフラ」を目指している。社内では、ある言葉が繰り返されている。「Follower Economyの次CommunityCivilizationの時代だ。EGGORは、その文明の入口を作ろうとしている。

【今後の展開】

・ 世界100万人規模コミュニティ構想

・ AI Native Fan Community

・ Creator Nation構想

・ デジタルID × 跨プラットフォーム共同体

・ Online × Offline融合型コミュニティ世界観

EGGORは、アプリを作っているのではない。人類の“デジタル時代の帰属システム”を作ろうとしている。

【EGGOR株式会社】

Global Community Infrastructure

Project：EGGOR

Website：eggor.net

Contact：info@eggor.net